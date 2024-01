A los deportistas no los dejan entrenar en los parques de Bogotá, aseguró el concejal Daniel Briceño

Daniel Briceño denuncia que no dejan entrenar en parques de Bogotá a deportistas y culpa al IDRD- crédito @Danielbricen/X

El concejal de Bogotá, miembro del partido Centro Democrático, Daniel Briceño denunció en sus redes sociales que jóvenes deportistas le habían manifestado que les estaban impidiendo entrenar en algunos escenarios de la capital del país.

En concreto, el concejal de Bogotá dijo en la publicación antes mencionada que él y su equipo de trabajo estaban recibiendo varias denuncias, como las antes referenciadas, en las que aseguraba que se les estaba negando la posibilidad de entrenar en los parques de la capital. Y frente a esto, Briceño dijo que lo que calificó como “pésimos” administradores que dejó en dichos cargos el anterior gobierno, refiriéndose a la Alcaldía de Claudia López, estaban supuestamente cerrando esta clase de escenarios.

Además, en relación con lo sucedido, apuntó al Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) como uno de los responsables de la situación que están viviendo las escuelas deportivas y los jóvenes deportistas, ya que dijo ojalá la nueva administración de esta entidad deje lo que definió como “politiquería” y se pongo a trabajar, según lo que dijo el concejal del Centro Democrático.

“Estamos recibiendo varias denuncias de jóvenes deportistas y escuelas deportivas a las que se les está negando la posibilidad de entrenar en los parques de Bogotá. Los pésimos administradores que dejó instalados el anterior gobierno están cerrando los escenarios. Ojalá la nueva administración del @IDRD deje la politiquería y se ponga a trabajar”, dijo el político Daniel Briceño.

Daniel Briceño denuncia la falta de espacio para deportistas en Bogotá a causa del IDRD - crédito @DanielBricen

Adicionalmente, a esto, realizó otra publicación en forma de hilo en la que continuó desarrollando su idea al respecto que muchas escuelas deportivas en Bogotá fueron perseguidas durante los últimos cuatro años, es decir, durante la administración de la exalcaldesa de la ciudad, Claudia López, por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) que estaba siendo dirigido por Blanca Durán.

En ese sentido, expresó que ojalá el alcalde recién posesionado de la capital, Carlos Fernando Galán, le dé un “vuelco” completo a la administración pública y de los parques en la ciudad. Además, afirmó que los escenarios deportivos son precisamente para los deportistas y no para los contratistas, así como tampoco de funcionarios de alguna administración o institución.

“Muchas escuelas deportivas fueron perseguidas durante los últimos 4 años por el @IDRD de Blanca Durán. Ojalá el alcalde @CarlosFGalan le dé un vuelco completo a la administración de los parques en la ciudad. Los escenarios deportivos son de los deportistas, no de los contratistas y funcionarios”, dijo el concejal miembro del Centro Democrático.

Daniel Briceño dice que espera que la situación con los parques de la ciudad cambie en la administración de Carlos Fernando Galán - crédito @DanielBricen

Naturalmente, la publicación del concejal provocó múltiples reacciones y opiniones por parte de sus seguidores y de las personas que vieron el post. Uno de estos usuarios comentó en torno al tema que sucede una situación similar con el complejo acuático, el cual de igual manera es administrado por el IDRD, pues esta persona dice que “solo pueden hacerlo” personas con Sisben 1, 2 y 3.

“Ahí están pintados. Igual disque para poder ir al complejo acuático, solo pueden hacerlo personas con Sisben 1, 2 y 3. Es ilógico, debería estar abierto para todos”, dijo el internauta con nombre de usuario @EisenhowerGalle.

Por otro lado, recientemente el concejal de Bogotá, quien ha atacado la administración de Claudia López y ha dicho que espera la de Carlos Fernando Galán, tengo mejores aspectos como la administración del IDRD como se citó antes, en una entrevista que le realizó Semana contestó acerca de ser partido de gobierno diciendo: “Formalmente, aunque algunos se tomaron foto, no nos hemos declarado de nada. Le pedí a la bancada que esperáramos hasta unos días más. Tenemos hasta el 30 de enero. Les dije que esperemos, aún no hemos votado. Yo los sigo convenciendo de que seamos independientes. Obviamente, si en democracia pierdo la votación dentro de la bancada, será otra cosa y tendrá otras consecuencias. No me sentiré muy cómodo si nos declaramos de gobierno. Sigo insistiendo en que sigamos independientes”.