Renunció el fiscal del caso Uribe: el nuevo investigador tendrá noventa días para decidir si acusa al expresidente

Recientemente se conoció que el fiscal encargado del caso del expresidente Álvaro Uribe renunció - crédito Centro Democrático

Las investigaciones del caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez dieron un nuevo giro. El fiscal encargado del caso Andrés Palencia, a quien se le asignó el proceso recientemente, presentó su dimisión.

Ante esta determinación del fiscal Palancia, el organismo encargado de la acusación debe redistribuir las responsabilidad del proceso, una situación que incide en la eventual solicitud de preclusión o en la acusación contra el expresidente Álvaro Uribe, quien enfrenta acusaciones de presunta manipulación de testigos y fraude procesal.

La decisión del fiscal Andrés Palencia se dio el martes 9 de enero, día en la que el funcionario se suponía tenía que tomar una determinación en relación con el proceso que hay en contra del expresidente Álvaro Uribe presentó su renuncia a su cargo de acuerdo a lo explicado por la Fiscalía General de la Nación. Palencia, por su parte, sustentó los motivos de su decisión en que tenía razones de tipo personal, además de relacionadas con la salud de su familia.

De igual manera, la Fiscalía General de la Nación explicó que ante la vacancia judicial que fue presentada recientemente y con el objetivo de que tenga continuidad la actividad investigativa que tiene relación con el proceso que existe actualmente en la entidad en contra del exprimer mandatario colombiano Álvaro Uribe Vélez, por soborno de testigos y por fraude procesal tomaron la decisión de asignar a dicho caso al fiscal 12 delegado frente a la corte para lo pertinente.

Fiscalía General anuncia la dimisión del fiscal del caso Uribe - crédito @FisacaliaCol

Por otro lado, la dimisión del fiscal 10 delegado generó que la Fiscalía General de la nación haya establecido un plazo de 90 días para que el fiscal entrante retome el curso de la investigación. Se espera que las decisiones pendientes, que deberían haberse tomado este martes, lleguen a puerto luego del tiempo establecido por la entidad colombiana.

Y es que, antes de que Andrés Palencia tomara las riendas del caso por el cual se investiga al expresidente colombiano Álvaro Uribe a este se le había negado la preclusión por el Tribunal Superior de Bogotá. Sin embargo, Palencia terminaría renunciando tiempo después de asumir.

En aquella oportunidad, la petición de archivo del caso enfrentó un revés importante cuando el tribunal, tras esa valoración, identificó la presencia de incertidumbres sustanciales y la ausencia de pruebas concluyentes, lo cual obstaculizó llegar al nivel de certeza necesario para revocar el fallo de primera instancia. Este escenario llevó a que la jueza determinara la continuidad de las investigaciones al no encontrar fundamentos suficientes que justificaran su conclusión.

Hace pocos días, de hecho, el expresidente mediante su cuenta de X hizo alusión al tema diciendo que: “Jamás he sobornado testigos, menos personas presas durante nuestro gobierno, ¿por qué me negaron la preclusión? De los pagos al paramilitar Vélez, del grupo capturado durante mi gobierno, supe más de 7 meses después, cuando me informó el abogado investigador, doctor (Diego) Cadena, en presencia del doctor Hernán Cadavid, hoy representante a la Cámara”.