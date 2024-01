Impresionante video de menores de edad “escalando” las paredes de un edificio en un conjunto residencial de Ibagué: “Deberían buscar otros sitios menos peligrosos”

Los vecinos insisten en que es una practica usual entre los más jóvenes - crédito Clandestino Noticias

Vecinos del conjunto residencial Arboleda del Campestre, en la comuna 9 de Ibagué, denunciaron que entre los jóvenes se estaría popularizando un juego en el que trepan por las paredes del edificio, sosteniéndose de los balcones, a manera de reto.

Así habría quedado registrado en un video que un miembro de la comunidad logró captar los primeros días del 2024. En él se ve a dos menores (un niño y una niña), entre los 10 y los 14 años, sosteniéndose de las paredes del edificio y las barandas de los pasillos para llegar escalando al cuarto piso.

El niño habría logrado la hazaña, pero su compañera tuvo que detenerse en la segunda planta del edificio, pues, los brazos no le dieron para más.

La persona que grabó el video reveló en entrevista para Blu Radio que la escalada se estaría convirtiendo en una practica común en niños y adolescentes que, sin ningún tipo de supervisión, ponen en riesgo sus vidas y las de los demás habitantes del conjunto Arboleda.

“He visto varias veces estas acciones en el barrio, pero solo hasta hoy me atreví a grabarlos porque parecían ser dos menores de edad. Afortunadamente no ha sucedido nada que lamentar, pero sí es un llamado a los padres de familia para que estén más pendientes de sus hijos”.

A pesar de convertirse en el “juego de moda” entre los jóvenes, la Policía Metropolitana de Ibagué no se encontraba al tanto de esta práctica. Sin embargo, tras darse a conocer la pieza, oficiales del cuadrante informaron al medio citado que la Policía de Infancia y Adolescencia ya se encuentra investigando el caso.

De momento, los vecinos han hecho un llamado a evitar este tipo de retos y prestar mayor atención a las actividades que realizan los menores una vez salen del hogar.

Y es que, así como temen por sus vidas, creen que la escalada en espacios comunes podría ser una violación a su privacidad e, incluso, una estrategia que en el futuro sea adoptada por delincuentes para el hurto a viviendas:

“Espero que esta situación no se siga presentado en el barrio ni en ningún otro sector de Ibagué. Si es por deporte, deberían buscar otros sitios menos peligrosos y con supervisión de adultos, (esperaría) que no sigan jugando con sus vidas o que este tipo de actividades lleven a otras situaciones que deriven en hurtos a los apartamentos. Insisto, he visto jóvenes más grandes, con la misma práctica y la malicia indígena nos lleva a pensar en muchas cosas”, comentó el vecino, quien, tras grabar el video y realizar la denuncia quiso mantener su identidad en secreto por motivos de seguridad.

50% de los accidentes en el hogar involucran a niños menores de 11 años

En Colombia, 1 de cada 2 accidentes domésticos involucra a menores de 11 años, según la información consolidada por Aldeas Infantiles SOS Colombia a partir de fuentes como Medicina Legal y el Observatorio de Salud de Bogotá. Ante esta realidad, la organización hace un llamado a padres y cuidadores para incrementar las medidas de precaución, especialmente durante las vacaciones de mitad de año.

Las situaciones de negligencia parental han llevó a más de 4.800 niños bajo protección estatal en los primeros 6 meses del 2022, posicionándose como la tercera causa más común de vulneración de derechos infantiles en el país.

La Directora Nacional de Aldeas Infantiles SOS Colombia, Ángela Rosales, enfatiza la importancia de que los adultos conozcan y evalúen los entornos donde los niños se desenvuelven para prevenir posibles accidentes. Identificar áreas de riesgo como escaleras, puertas de acceso a calles, conexiones eléctricas, objetos cortopunzantes, productos de limpieza y cuerpos de agua es esencial para reducir la incidencia de estos incidentes.