Tulio Gómez reveló grave situación tras la salida del presidente de América: “Llegan insultos, amenazas”

Tulio Gómez, máximo accionista de América, reveló algunos problemas que Mauricio Romero, expresidente de América, vivió en el cargo - créditos @FuriaRojaTV/X / @RomeritoMao/X

América de Cali empezó 2024 sin un rumbo fijo debido a los cambios tanto en nómina como la parte directiva, en este caso por la salida de Mauricio Romero, que era el presidente del club, y su reemplazo es Marcela Gómez, que se desempeñaba en el equipo femenino.

Tulio Gómez, máximo accionista del club, se encuentra resolviendo una serie de “chicharrones” que quedaron en el final de la temporada 2023, empezando por el cargo de presidente y la reunión con Adrián Ramos, delantero que anunció su salida en diciembre y charlará con el empresario para definir si volverá o no.

En medio de esas dificultades, Don Tulio reveló que Mauricio Romero y William Zapata, que dejó su labor como delegado deportivo, no vivieron una etapa tranquila en el América de Cali, pasaron por momentos complicados en su trabajo y que, en cierta medida, fueron otras razones para que salieran de la institución.

“Seguramente se cansaron”

En un equipo como el América de Cali, con mucha historia y tradición en el fútbol colombiano, la presión sobre todos aquellos que lo integran es enorme, desde la parte directiva hasta los jugadores y el máximo accionista Tulio Gómez lo dio a entender con dos de las personas que se despidieron en 2023.

Durante una charla con Carlos Petiso Arango, el empresario afirmó que Mauricio Romero y William Zapata sufrieron muchas cosas en sus labores, pero que era necesaria su salida: “Seguramente se cansaron. Llegan insultos, amenazas (...) a ambos los quiero mucho, pero todo tiene su ciclo y van llegando nuevos horizontes”.

Mauricio Romero dejó su cargo como presidente del América el 28 de diciembre, luego de cuatro años de labor - crédito América de Cali

Don Tulio no dio detalles sobre dichas amenazas, pero dijo que también pasó por varias críticas y le envió un mensaje a todas las personas que lo atacaron: “Con todas las piedras que me están tirando ahora, haré una estatua, los que hoy me odian mañana me amarán”.

¿Qué pasa con Adrián Ramos y Juan Camilo Portilla?

Otro punto que Tulio Gómez tocó es la conformación de la nómina, empezando por lo que pasa con Adrián Ramos y su encuentro para convencerlo de echar para atrás su salida, retomar prácticas con el equipo y hacerle firmar un nuevo contrato con mejoras en sus condiciones.

“Él ya se despidió, pero vamos a decirle que se quede. Tenemos una charla pendiente, está de vacaciones. Mi sueño siempre ha sido que él termine su carrera deportiva en el América”, fueron las palabras del máximo accionista, que no quiere dejarlo ir tan fácil.

El atacante agradeció a los hinchas por su apoyo en cuatro años de labor para la institución - crédito América de Cali

De otra parte, el empresario dijo que existe una opción para que Juan Camilo Portilla salga del club, específicamente a Argentina, pero no hay nada definido: “No es que sea muy buena que digamos. Juan Camilo tiene una cláusula de rescisión, si la pagan se lo llevan. Esas son reglas de la FIFA, entonces ahí no hay nada que hacer”.

El quinto refuerzo

Durante la tarde del 2 de enero, el América de Cali hizo oficial la llegada de Nilson Castrillón, defensor central que se convierte en el quinto refuerzo del equipo para la temporada 2024, viene de ser campeón con el Junior de Barranquilla y con muchas ilusiones de ganarse un puesto en la titular.

Nilson Castrillón, proveniente de Junior, es nuevo jugador del América de Cali para 2024 - crédito América de Cali

Sin embargo, algunos aficionados criticaron que el equipo no tenga un jugador de mayor jerarquía entre sus contrataciones, la mayoría vino porque estaban libres y Joel Graterol, portero proveniente de Grecia, es el único considerado como de gran importancia.

Sumado a eso, aún no se llena el vacío dejado por tres de los futbolistas de más peso en el frente de ataque que eran Carlos Darwin Quintero, Facundo Suárez y Adrián Ramos, ya que todos ellos salieron y, por el momento, no se tiene a un goleador que los sustituya.