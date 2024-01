Carlos Vargas y La red criticaron fuertemente a la Gorda Fabiola por sus cirugías: “Aprovechando la anestesia”

La gorda Fabiola padeció por su salud durante el 2023 - crédito @gorditafabiola/Instagram

Como ya es costumbre, La red hizo su paródica premiación de fin de año con categorías que buscan poner al descubierto los comportamientos más sonados de las celebridades en los 365 días anteriores. Como parte del último episodio de 2023, se hizo entrega de los galardones que pocos querrían ganarse.

Te puede interesar: Marcelo Cezán soltó la lengua de más y ahora el público lo critica: “Me gusta que en el acto me hablen como niña”

Una de las categorías se llamaba “Aprovechando la anestesia” y estaba dirigida a aquellos famosos que pasaron por el quirófano varias veces. Una de las nominaciones más controversiales en este rubro fue la de la humorista conocida como la Gorda Fabiola.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: “Día a día” tiene nuevo director, que también fue presentador: quién es Jaime Moreno Velásquez

Frank Martínez, Mary Méndez y Carlos Giraldo fueron severos al momento de comentar sobre la comediante. Sin embargo, fue el ácido comentario de Carlos Vargas el que resonó. De hecho, fue ampliamente comentado en las redes sociales por la crudeza. “Te ves cinco minutos más joven”, expresó el presentador.

Carlos Vargas, presentador de La Red, fue criticado por duro dardo a la gorda Fabiola - crédito @carlitosvargasm/Instagram

En ese mérito, la que se llevó la estatuilla al final fue Johanna Fadul. No obstante, lo que se dijo sobre Fabiola Posada no pasó desapercibido, debido a que algunos internautas salieron a defenderla, comentando que gran parte de sus visitas al médico fueron por salud y no por estética.

Te puede interesar: Westcol y Aida Merlano se habrían reconciliado: estas son las pruebas

Esos comentarios van en consonancia con lo que la misma integrante de Sábados felices reveló meses atrás en entrevista exclusiva con Infobae Colombia, aclarando que aunque pasó por momentos difíciles de salud, logró recuperarse y volver al ruedo.

“Ya estoy muy bien, tuve las pruebas de salud más tenaces en esta vida y todas seguidas y de todas me levanté como el ave fénix, de todas, de cuatro infartos, de un problema de nutrición, de una estrangulación de una úlcera con sangrado. Fue un infierno muy fuerte, pero de todas me levanté”, indicó.

La Gorda Fabiola desmiente rumores acerca de su retiro

Junto con los señalamientos por “imprudente” o “irresponsable” por parte de aquellos que pensaban que sus idas a la clínica eran solo cuestión de vanidad, también hubo quienes aseguraron que se alistaba para su retiro. En el programa Lo sé todo alcanzaron a mencionar que era inminente.

“Yo ya estoy pensionada, hice mis cotizaciones de pensiones como independiente y hacía mis aportes y pues los horarios los cumplí. Yo por el momento no creo que me retire, aunque ya voy a cumplir 60 años en 18 días me siento bien porque todavía hay suerte y llena de vitalidad para seguir. Hay Gorda Fabiola para rato”, le dijo a este medio la samaria.

En medio de sus palabras, aseguró que en su trayectoria por los medios de comunicación ha logrado ser “absolutamente feliz. Es una montaña rusa llena de emociones, un sube y baja indudablemente en cuanto a la carrera artística y a la popularidad”.

La humorista habló de los rumores de su retiro de la pantalla chica - crédito cortesía

Además, reconoció que el principal reto de su carrera “no fue solamente llegar, me he mantenido a lo largo de esos 38 años capitalizando todos los corazones del mundo al punto que de haber estado grave al borde de la muerte todo un país estuvo orando por mí y para mi recuperación, eso no tiene precio”.

Viendo la jubilación como una posibilidad latente, expresó que ocurrirá “cuando ya me toque y me va a doler mucho, no quisiera retirarme nunca, pero hay que pensar ya con 60 años. Aun así, siento que yo tengo todavía las fuerzas y la salud me alcanza”.

No obstante, trata de hacerse la de la vista gorda. “No tengo que pensar en eso de cuando llegue el momento del retiro porque mi trabajo es parte de mi vida, es que han sido 38 años de mi vida, siendo Caracol mi casa y siendo el elenco mi familia”, concluyó.