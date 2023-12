Polémica en redes sociales: varias mujeres denuncian que el abogado Julián Cardozo las acosó

A través de redes sociales se hizo tendencia el nombre de 'Julián Cardozo', mismo al que varias mujeres acusan de ser un acosador - crédito @httpsparce/X

El 27 de diciembre una usuaria de X identificada como “@httpsparce”, hizo un hilo de en el que comentaba que no se podía quedar callada ante el acoso de un hombre al que ella identificó como ‘Julián Cardozo’.

Acto seguido la mujer inició su relato diciendo que: ”Hace mucho este hombre me seguía en Instagram, sin conocernos ni nada personalmente, solo seguidor. El tema es que empezó a escribirme a cada segundo, aún sin obtener respuesta de mi parte”.

Para demostrar que en efecto su relato era cierto adjuntó una serie de capturas de pantalla en las que expuso las veces en las que él le seguía escribiendo aunque ella no le respondiera.

Ante la insistencia, la usuaria relata que como era constante ”recibir sus mensajes. Decidí responderle de la manera más amable posible, pero realmente era incómodo hasta hablar con él, eran hasta cosas que yo jamás había mencionado”. No obstante, enfatiza que ella no quería seguir respondiendo a sus mensajes, por lo cual decide dejar de responder.

Cardozo, al ver la negativa, decide comenzar a tratarla “mal de la nada, DE LA NADA”. Ella deja claro que la publicación del hilo no tiene la intención de hacer daño, sin embargo, está segura de que no puede callarse algo así, porque sabe que “seguramente ha pasado la misma historia con más mujeres, no ha sido la única vez, de hecho también hacía lo mismo con mi mejor amiga”.

El mensaje de la usuaria alcanzó tanta popularidad en tan poco tiempo que otras mujeres que se habían sentido agredidas por Cardozo decidieron contar su historia.

De hecho, uno de los comentarios que recibió el hilo inicial decía “Fui al colegio con él y siempre que escucho de él son cosas malas. Él ha tenido este tipo de comportamientos antes y también lo han expuesto públicamente. No me extrañaría que en cualquier momento que cometa un feminicidio o una violación”.

Por otra parte usuarias como @naniss_dr también respondieron y en su caso ella aseguró que: “Yo fui víctima del acoso de JULIAN CARDOZO, durante varios meses el muchacho me llamaba 100 veces al día, me mandaba muchos mensajes, me amenazaba con que se iba a matar si le dejaba de hablar, me celaba, me insultaba, fue todo un lío quitármelo de encima”.

Quién es Julián Cardozo

Con la información disponible en redes sociales (que hoy ya no esta disponible porque bloqueó las cuentas) se conoció que Cardozo es abogado de una universidad que tiene sede en Bogotá, por la calle 100 y en Cajicá; no obstante, ninguno de los implicados ha dicho explícitamente el nombre de la institución. Lo que sí se pudo conocer es que Cardozo hacia parte de @MundoMillos, una cuenta de X que se dedica a publicar noticias de actualidad e información del equipo de futbol capitalino.

Ante la controversia, @MundoMillos emitió un comunicado en el que rechaza tajantemente toda tipo de violencia basada en género y asegura que aunque Cardozo si hizo parte de su equipo, dejó de serlo en 2022. “Frente a las diversas publicaciones en redes sociales sobre el presunto acoso del que han sido víctimas varias mujeres de parte de un ex integrante del equipo de Mundo Millos, nos permitimos informar que: La vinculación de los hinchas no tiene origen contractual civil o laboral alguno, por lo que aunque el presunto transgresor, Julián Cardozo, no hace parte de nuestro staff desde el 2022, no podríamos iniciar indagaciones disciplinarias internas”.

Además, dejan claro que en vista de que no hay un contrato como tal es imposible para ellos exigirle evaluaciones psicológicas a una persona que decide ingresar al staff de manera voluntaria.

El rechazo que se le da al acoso

Hasta el momento Infobae desconoce si las víctimas instauraron acciones en la Fiscalía General de la Nación, de lo único de lo que se tiene certeza es que un número significativo de mujeres aseguran que fueron víctimas de este hombre. No obstante, en la publicación inicial se pueden leer mensajes en lo que le aseguran que lo mejor que pudo haber hecho era bloquearlo, dando a entender que si la acosan es porque quiso.

Sin embargo, así como se pueden leer este tipo de mensajes también hay otros que invitan a no normalizar bajo ninguna instancia el acoso y la violencia. “Veo a muchas mujeres denunciando a Julián Cardozo por acoso y amenazas. Siendo esto una situación ya preocupante, sale un montón de setenta hijuep**** a decir “Ay, pues bloquee y ya”. No Eustaquia, esto no se trata de bloquear, se trata del comportamiento violento de alguien”.