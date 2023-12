Adulto mayor fue torturado durante el asalto a una ferretería en Bogotá

Vecinos alertaron a las autoridades sobre el incidente en la ferretería, donde un hombre resultó con lesiones que amenazan su vida - crédito Capturas de pantalla a Arriba Bogotá de City Tv

Un hombre de 66 años, residente en el sector de Prado Veraniego Sur, fue víctima de un brutal ataque mientras se encontraba en una ferretería el 24 de diciembre, en plena Navidad.

Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del área revelan la entrada forzada del delincuente a la ferretería, donde sometió al adulto mayor, incluso golpeándolo en varias ocasiones y torturándolo con los mismos objetos del establecimiento.

Armado con una varilla, el criminal golpeó repetidamente a su víctima, exigiendo el dinero del corresponsal bancario que queda al lado de la ferretería.

Esta denuncia ciudadana se hizo en el programa Arriba Bogotá, de Citytv, en donde la periodista Angie Téllez entrevistó a una familiar de la víctima.

El estado crítico del afectado motiva a la familia a pedir acciones efectivas por parte de las autoridades para capturar al delincuente - crédito Capturas de pantalla a Arriba Bogotá de City Tv

Durante un lapso de 40 minutos, el delincuente, cuya identidad aún es desconocida, amenazó de muerte al hombre, y llegó incluso a asfixiarlo con una soga para forzar la entrega del efectivo. Ante el temor por su vida, el hombre accedió y entregó el dinero de las ventas de la ferretería, junto con un portátil y dos celulares, relató la familiar para ese medio.

La gravedad de las heridas sufridas durante el asalto llevó al hombre a ser trasladado de urgencia a la clínica Reina Sofía. El diagnóstico médico reveló traumatismo craneoencefálico, múltiples fracturas en la cabeza, y daños severos en pulmones y costillas a causa de los brutales golpes.

La familia de la víctima clama por una investigación ágil y eficaz por parte de las autoridades. Hasta el momento, el paradero del delincuente permanece desconocido, lo que genera inquietud en la comunidad.

En declaraciones a Arriba Bogotá, la familiar entrevistada, cuya identidad se mantiene protegida, relató el horror vivido. La familia, que tenía planeado reunirse temprano en la ferretería para emprender un viaje, agradece la intervención de los vecinos que alertaron sobre el incidente, evitando posiblemente un desenlace aún más trágico.

Cámaras de seguridad registran el momento en que un ladrón asecha la fachada de la ferretería, buscando por donde entrar - crédito Capturas de pantalla a Arriba Bogotá de City Tv

“Sobre las 3 de la mañana, un hombre ingresa por la ventana y encuentra a mi padre a dentro. Lo amarra, lo tortura, lo golpea. En este momento mi papá tiene fractura cráneo-encefálica, hematomas y las costillas rotas”, relató la familiar.

A pesar de la gravedad de la situación, la familia asegura no haber recibido el respaldo esperado por parte de las autoridades, generando una creciente preocupación por su seguridad. Mientras tanto, el hombre herido lucha por su vida en el centro asistencial.

En busca de justicia, los afectados instan a las autoridades a intensificar las investigaciones para identificar y capturar al peligroso delincuente que, de manera sanguinaria, sembró el terror en Prado Veraniego Sur. La comunidad espera respuestas y acciones concretas que restauren la seguridad en la localidad.

“La policía no hace nada. Esto es un llamado porque tenemos amenazas. Al Comandante de la Metropolitana, a la Alcaldesa porque aquí no nos han brindado ayuda... la filial de Bancolombia no nos han querido ayudar en nada, lo único que les importa es retirar las cosas; a penas se enteraron de las cosas, dijeron que eso no era responsabilidad de ellos y la verdad mi papá está en estado crítico, lo tengo en la Reina Sofía... también es un llamado a FamiSanar para que le haga el traslado urgente, porque mi papá es un paciente renal. Necesita cuidado pronto. La verdad esto ha sido muy terrible”, sostuvo la mujer, familiar de la víctima de tortura, quien no fue revelada su identidad por protección, en conversaciones con Arriba Bogotá.