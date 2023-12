Adrián Parada consideró abandonar MasterChef Celebrity por la presión de uno de los jurados

El humorista antioqueño que participó en la edición 2023 del programa de RCN y perdió la final por presentar un cordero crudo - crédito adrianparada / Instagram

El comediante y exparticipante de la más reciente edición de MasterChef Celebrity, Adrián Parada, compartió en su programa de YouTube “La Mesa de trabajo: Monólogos sin Propina”, que realiza en compañía de sus colegas ‘Chicho’ Arias y Frank Martínez (otros exfinalistas del concurso), que estuvo a punto de abandonar la competencia.

Te puede interesar: Christopher Carpentier finalmente confirmó que no seguirá en “Master Chef” y explicó por qué

Esta revelación se basó en una serie de interacciones con el chef Jorge Rausch, miembro del jurado, durante la etapa final del reality show de cocina del Canal RCN. Parada expuso que estuvo bajo cierta presión, reflejada en los comentarios que Rausch le hacía, los cuales no fueron transmitidos en televisión.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: La segura le respondió fuerte a seguidor que criticó su cuerpo: “Un culo se reconstruye en el quirófano, pero ¿y tu cerebro?”

De otro lado, Jorge Rausch es conocido por su reputación como un chef de talla internacional, con amplia experiencia y un estilo que mezcla arte y gastronomía. Según Adrián Parada, Rausch insistía con la frase “Cuéntese un chiste”, situación que le generó incomodidad. Este incidente, entre otros, casi lleva a Parada a cocinar intencionadamente mal para ser eliminado del programa.

La revelación se hizo aún más notable con el comentario del chef Chris Carpentier, que estuvo como invitado en el programa, quien afirmó que el humorista “se calentó” debido a la persistencia de Rausch.

“Cuando fueron ustedes dos [’Chicho’ y Frank] dejaron la vara de cocineros y comediantes todo el tiempo ahí. Cuando empecé allá, yo también empecé en la misma tónica, pero mi personalidad es muy competitiva, entonces yo me metí al 100 a competir y a cocinar. Y Rausch, esto no salió nunca al aire, pero todo el tiempo me decía: ‘Cuéntese un chiste, cuéntese un chiste, cuéntese un chiste’. […] Esa fue una de las razones por las que yo ya iba a tirar la toalla”, dijo el antioqueño.

El comediante también contó que cuando estaba pensando en salirse le escribió al chef chileno, quien renunció a volver a ser jurado del programa, y fue él el que le dio ánimos para continuar.

MasterChef Colombia, programa en el que Jorge Rausch se ha destacado como parte del jurado, es una plataforma que ha presentado el talento culinario y las distintas personalidades de los participantes. Parada, junto a sus colegas comediantes ‘Chicho’ y Frank, aportaron un toque de humor a la competencia, pero para Parada, su enfoque competitivo lo llevó a tomarse el concurso muy en serio, lo que incrementó su tensión con Rausch.

Te puede interesar: Matías Mier volverá al altar: le pidió la mano a su novia y confirmó que esperan su primer bebé

Jorge Rausch lleva más de una década en la gastronomía y ha abierto varios restaurantes exitosos en Colombia y en el extranjero. Mientras tanto, Adrián Parada, quien ha desarrollado su carrera en el ámbito del entretenimiento, incursionó en MasterChef Celebrity mostrando tanto su faceta humorística como su competitividad. La relación entre Rausch y los participantes ha sido un aspecto que frecuentemente captura la atención de la audiencia, evidenciando la diversidad de retos y dinámicas que se presentan en este tipo de programas.

Christopher Carpentier confirma su salida de ‘Masterchef’

Después de una participación de cinco años en la versión colombiana del programa y once años en general, durante la grabación de la gran final, Carpentier comunicó su decisión de no continuar participando en las próximas ediciones de MasterChef Celebrity, lo que generó una notable emoción entre los presentes.

Adrián Parada, ex finalista de Masterchef, fue testigo de la emotiva escena y habló sobre esta durante su aparición en el programa mencionado anteriormente. “Yo estuve en ese momento. Hubo lágrimas”, compartió Parada en dicho espacio.

En una conversación con sus colegas, Carpentier reveló que se encuentra trabajando en un nuevo proyecto y que siente haber cumplido su ciclo en Masterchef, el popular programa de cocina. “Llevo once años haciendo Masterchef y estoy haciendo un nuevo proyecto. [...] Yo no tengo ningún problema con ‘Masterchef’, expresó Carpentier.