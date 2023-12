Adultos mayores que vivieron durante 5 meses en el aeropuerto El Dorado recibirán ayuda: comunidad cristiana ofreció acogerlos

Luego de que se difundiera la historia de estos dos adultos mayores, ciudadanos preocupados se acercaron hasta El Dorado para entregarles algo de comer - crédito captura de pantalla Noticias RCN

El Dorado, el aeropuerto emblemático de Bogotá, se encuentra en el centro de la mirada pública tras la viralización de la historia de dos adultos mayores que han encontrado un techo en este puerto nacional.

Noticias RCN ha descubierto el caso de Augusto, un hombre de 70 años, y su anciana madre Beatriz, de 90, quienes han pasado los últimos cinco meses viviendo en las instalaciones de la terminal aérea.

La historia de estos dos adultos mayores conmovió a los colombianos, desencadenando una oleada de solidaridad característica de las festividades navideñas. Algunas personas acudieron al pequeño espacio en el que Augusto y Beatriz llamaban “hogar”, llevando consigo comida, ayuda y regalos. Incluso una comunidad cristiana reconocida les ofreció hospedaje para la temporada de fin de año.

“Es un ambiente que ni siquiera uno esperaba. Un poco pesado tener que estar sentado en un asiento toda la noche, por supuesto ya uno se va cansando, el cuerpo se va enfermando, entonces hemos estado aguardando a que Dios haga un milagro, sobre todo con ese techo. Necesitamos superurgente ese techo para pasar mis últimos días en una vejez digna”, manifestó doña Beatriz en una entrevista para Noticias RCN.

En un gesto esperanzador, Augusto y Beatriz han aceptado la oferta y pronto abandonarán el aeropuerto El Dorado para trasladarse a un lugar donde recibirán atención y comida durante las festividades de Navidad y Año Nuevo.

“Muchos de los colombianos vinimos a ver qué podemos hacer por ellos, cómo podemos nosotros desde nuestra humanidad... Ayuditas, algo de comer, de beber, algo de tomar, algo para que se hagan aseo, pero esto en ocho días no tienen nada, ellos necesitan algo que les solucione su calidad de vida”, fueron los testimonios de varios ciudadanos, en conversaciones con Noticias RCN que se acercaron con la intención de ayudar a Augusto y a Beatriz.

Según manifestó el mismo Augusto, en conversaciones con Noticias RCN, un cristiano ofreció su propia casa para que él y su madre pasaran lo que quedaba de la temporada navideña y parte de enero.

Aparentemente desapercibidos, ocupaban las sillas de las salas durante la noche y se aventuraban diariamente a distintos barrios en busca de alimento y un lugar para asearse. Augusto, que afirma haber perdido todo en un desafortunado negocio de 600 millones de pesos, ha enfrentado hambre, problemas de salud y pensamientos de suicidio.

“Se ha presentado un señor aquí al aeropuerto, que es cristiano y nos ha ofrecido su casa para pasar lo que queda del resto de la temporada de navidad y parte de enero. Voy a aceptarlo”, sostuvo Augusto en Noticias RCN.

A pesar de su experiencia profesional y habilidades empresariales, Augusto se ve excluido del mercado laboral debido a su avanzada edad, según explica el mismo augusto.

Pese al “milagro navideño” para esta madre e hijo, los ciudadanos hacen un llamado urgente para que las ayudas no se limiten a gestos temporales. Exigen soluciones estructurales que garanticen un hogar digno para estas dos personas y para otros en situaciones similares.

El Distrito ya está al tanto de la situación de abandono que enfrentan Beatriz y Augusto, pero la comunidad espera acciones concretas que marquen la diferencia a largo plazo, pues argumentan que la solidaridad no debe ser efímera, sino convertirse en un compromiso duradero con aquellos que necesitan ayuda.

“Estamos muy agradecidos con el Distrito, a través de la Secretaria de Integración Social, porque hemos contado con ese apoyo, bueno, malo, regular... pero ellos han estado ahí. Que yo en lo personal no esté de acuerdo con ciertas circunstancias y políticas, no quiere decir que no nos han ofrecido el Centro de Atención Temporal”, aseguro en su momento Augusto, en conversaciones con Noticias RCN.