Don Jediondo bromeó con la edad de la nueva pareja de Carolina Cruz: “Sí, el pollo tiene mucho colágeno”

El comediante colombiano Don Jediondo comentó acerca del noviazgo de la presentadora Carolina Cruz con el joven piloto Jamil Farah - crédito Elsa Barrera/ montaje de Infobae

La presentadora Carolina Cruz y el comediante Don Jediondo están explorando la cultura de Indonesia en el programa La vuelta al mundo en 80 risas, del Canal Caracol.

Carolina Cruz y a su compañero Don Jediondo ha sido una de las parejas más destacadas de ese programa, y uno de los motivos son los chistes del comediante sobre la vida personal de la presentadora.

En la aventura de los participantes por el país en el sudeste de Asia, probaron su cultura culinaria y platos típicos en los mercados populares. Durante uno de estos recorridos el comediante Pedro González hizo un chiste sobre la juvenil pareja de la modelo, un piloto 12 años menor que ella.

El comediante colombiano hizo referencia al "colágeno" que recibe la famosa presentadora - crédito redes sociales

Don Jediondo hizo un pausa y le dijo a la exreina de belleza: “Sumercé últimamente ha comido harto pollo”. Ante el comentario con doble sentido, Carolina Cruz respondió: “Sí, el pollo tiene mucho colágeno”.

A pesar de la diferencia de edad, Cruz ha mencionado que su relación se centra en disfrutar cada momento y no en seguir un camino convencional: “Nunca hemos hablado de eso, para nada. Seguimos en plan de conocernos, de disfrutar la vida, de pasar rico y de eso se trata”, expresó la modelo para la revista Semana.

La relación del joven piloto y la presentadora del programa matutino ha sido muy destacada en las redes sociales, tanto así que los seguidores de la colombiana le preguntan acerca de su pareja constantemente, así que uno de ellos le cuestionó la razón de que su novio comparta con sus dos hijos.

La caleña explicó la razón porque su pareja no comparte tantos momentos con sus hijos - crédito @carolinacruzosorio/Instagram

“Alguien me escribió: ‘Pero nunca veo a tu novio interactuar con tus hijos’, y yo le contesté muy decentemente: ‘No tienes por qué verlo porque es que yo no estoy buscándole un papá a mis hijos. Yo estoy buscando una persona con la que yo comparta; y los espacios de mis hijos son con mis hijos, y los espacios de mi pareja son con mi pareja’”, explicó la exreina de belleza para el programa Desnúdate con Eva de la periodista Eva Rey.

A pesar de que Jamil Farah no comparte tanto con los pequeños de Carolina Cruz, la modelo explicó que tiene una buena relación con sus hijos: “Tiene una relación muy linda con ellos. (…) Se la lleva muy bien con los gordos. Es una persona muy amorosa, pero desde su puesto y sabe cuál es su puesto; eso es lo más lindo de él, que respeta su posición”.

Carolina Cruz habló acerca de su relación con su pareja Jamil Farah de quien se encuentra muy enamorada - crédito @carolinacruzosorio/ Instagram.

La presentadora del programa Día a día del Canal Caracol agregó en el programa de la periodista española que se siente enamorada de su pareja debido a la forma de como él la trata: “Yo me enamoro todos los días, porque es una persona que todos los días es especial conmigo. Muy detallista (...) Físicamente es muy hermoso, pero lo mejor de él es su personalidad. Me tiene muy contenta”.

“Me da el valor de mujer que seguramente en algún momento, a todos nos pasa, nos sentimos inseguros, nos sentimos bajitos de nota, y aunque soy una mujer positiva, que siempre tiene el ánimo arriba, es importante que tengas alguien al lado que te lo esté recordando y te digan cosas lindas y te hable al oído y te quiera hacer sentir bien”, agregó la modelo.

La exreina de belleza tiene dos hijos con el actor Lincoln Palomeque, pero estaría considerando un tercer bebé: “Nunca me imaginé que me iba a disfrutar tanto a mis dos pequeños y que sería una excelente mamá. No me atrevo a decir que he cerrado la puerta porque esa decisión no depende de mí”, indicó Cruz para el programa.