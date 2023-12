Juan Guillermo Cuadrado pasará por el quirófano: esta será el tiempo de incapacidad y los partidos que se perderá

Juan Guillermo Cuadrado ha jugado apenas nueve partidos con Inter en la temporada - crédito @Inter/X.

Juan Guillermo Cuadrado se enfrenta a una cirugía en el tendón que podría dejarlo fuera de la Copa América 2024. El jugador del Inter de Milán, que ha tenido más participación en los últimos encuentros del club italiano, incluyendo la Champions League, podría no solo perderse lo que resta de la temporada, sino también quedar fuera del prestigioso torneo sudamericano con la selección Colombia. Su estado físico actual amenaza su continuidad tanto en el club como en la selección nacional.

La lesión de Cuadrado, que lo ha relegado al banco de suplentes en las últimas fechas, exige un extremo cuidado. El tratamiento parece indicar que la cirugía es inminente. Según reportes, el colombiano viajaría a Turku, Finlandia, para ser operado por el reconocido especialista Lasse Lempainen. La operación del tendón de Aquiles izquierdo dejaría a Cuadrado un mínimo estimado de tres meses de recuperación, aunque este plazo podría ser mayor dependiendo de su evolución posquirúrgica. Esta situación lo apartaría de las canchas, poniendo en riesgo su participación en la Serie A y los compromisos futuros con la selección colombiana.

El Inter, no queriendo comprometer su desempeño en la Champions League y la Serie A, ya está buscando alternativas. Fabrizio Romano, periodista con autoridad en el mercado de fichajes, comentó que el director deportivo del club, Piero Ausilio, está trabajando para encontrar un reemplazo para el mercado de enero: “Ficharemos a un jugador para sustituir a Juan Cuadrado en el mercado de fichajes de enero. Estamos en ello”. Esto surge justo cuando la competencia por la banda derecha se intensificaba entre Cuadrado y Denzel Dumfries, complicando aún más el panorama para el jugador colombiano cuyo contrato termina en junio de 2024.

Simone Inzaghi, técnico del Inter, elogió públicamente la determinación de Cuadrado para jugar pese a su lesión, ejemplificado en su actuación contra la Real Sociedad: “Todos me dieron respuestas importantes. Cuadrado, por ejemplo, habría jugado menos con Pavard y Dumfries disponibles, no puede entrenar con regularidad y vive con un problema. Me dio gran disponibilidad y se lo agradezco”, declaró Inzaghi, destacando el sacrificio del jugador por su equipo. La lesión de Cuadrado y su posible cirugía han puesto al Inter en la posición de buscar un sucesor que pueda afrontar los retos del equipo mientras el centrocampista se recupera.

Partidos que se perderá Juan Guillermo Cuadrado

La operación en el tendón de Aquiles le significaría a Juan Guillermo Cuadrado perderse al menos 16 partidos entre la Serie A, la Champions League y la Copa de Italia. Si bien en la liga local son líderes con 38 puntos en 15 partidos, se perderá algunos clásicos como ante la Juventus, programado para el 4 de febrero, y ante Napoli, el 17 de marzo, cuando esté terminando su incapacidad.

El histórico volante de la selección Colombia tampoco estará disponible para los partidos de los octavos de final de la Champions League. Los partidos de ida serán programados entre el 13, 14, 20 y 21 de febrero de 2024, mientras que los de vuelta serán el 5, 6, 12 y 13 de marzo de 2024.

Por último, Cuadrado será baja confirmada para el partido de los octavos de final de la Copa Italia, en donde Inter enfrentará al Bolonia, el miércoles 20 de diciembre a las 3:00 p. m. En caso de avanzar se perdería el duelo de los cuartos de final.

Serie A

vs. Lecce

vs. Genoa

vs. Hellas Verona

vs. Monza

vs. Atalanta

vs. Fiorentina

vs. Juventus

vs. Roma

vs. Salernitana

vs. Lecce

vs. Genoa

vs. Bologna

vs. Napoli

Copa de Italia

vs. Bolonia

Posibles partidos de cuartos de final

Champions League