Andrea Valdiri escupió su veneno contra quienes opinan de su vida privada: “A ustedes que ‘mondá' les importa si me duran o no los machos”

Andrea Valdiri aseguró que no requiere de un hombre que la mantenga - crédito @andreavaldirisos/Instagram

Andrea Valdiri no se aguantó más y arremetió contra quienes critican, comentan y opinan sobre su vida privada y sentimental, pues se cansó de que sus relaciones amorosas sean de lo único que se hable: “A ustedes que ‘mondá' les importa si me duran o no los machos, si la ‘chucha’ es mía”.

Además, la creadora de contenido también se despachó respecto de su trabajo, ya que algunos la juzgan por mostrar de más en las redes sociales, mientras que otros aseguran que ella se aprovecha económicamente de las parejas sentimentales y luego las desecha: “Yo trabajo, de hecho a la campaña de carros les cobré 120 millones de pesos y no me importa mostrar, eso se ha hecho siempre, pero como soy yo me caen encima”.

