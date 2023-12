Jaime Arizabaleta acusó a Petro de ponerlo “en peligro de muerte” tras vincularlo con el hombre que lo amenazó: esto dijo

El activista Jaime Arizabaleta y el presidente Gustavo Petro protagonizaron una nueva polémica en redes sociales - crédito @jarizabaletaf/X - EFE

Un nuevo rifirrafe en redes sociales protagonizó el domingo 10 de diciembre en redes sociales el presidente de la República, Gustavo Petro, y el activista Jaime Arizabaleta, luego de los comentarios en los que el jefe de Estado lo responsabilizó por las amenazas proferidas por Manuel Romeo Sacro Ramírez: que se hizo viral por un video en el que amenazó de muerte al primer mandatario; al decir, incluso, que le “cortaría la cabeza” y jugaría con ella.

Te puede interesar: Gustavo Petro identificó a hombre que amenazó con “cortarle la cabeza”: Fiscalía ya definió fecha para el interrogatorio

“Te vamos a acabar, ya pedí 70.000 hombres para un golpe de Estado. Vamos a acabar contigo y a cortar la cabeza, vamos a jugar balón contigo y con tus familiares. Tu hijo, tu mujer, tu nuera y tu nieto, con todo vamos a acabar. Es un mensaje bien bravo que te estamos dando. Siguen haciendo daño y desalojando gente, estamos hartos de ustedes”, afirmó Sacro Ramírez, en video que fue denunciado por Petro y que ameritó el pronunciamiento de la Fiscalía.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Google News.

A través de un video en redes sociales, el hombre identificado como Manuel Sacro Ramírez dijo que acabaría con la vida del mandatario, le haría golpe de estado y asesinaría a su familia - crédito @Eclides3/X

La polémica se centró en esta ocasión por la publicación de Petro en su cuenta de X (antes Twitter), en la que mencionó a Arizabaleta como el hombre detrás de estos incidentes. En otras palabras, acusó de adoctrinar al sujeto para que la emprendiera contra él, con comentarios despectivos que causaron toda clase de reacciones en las redes sociales.

“Mi amenazante. Se dejó lavar el cerebro por el odio de (Jaime) Arizabaleta y termina en esto. Un pobre vendedor ambulante que debería estar luchando a favor de los pobres en Colombia. Ningún medio en el país le ha contado que la reforma pensional, propuesta va en su favor porque libera recursos del estado para pagar un bono pensional a tres millones de personas de la tercera edad que hoy no reciben pensión”, expresó Petro.

Con este mensaje en su perfil de X, el presidente Gustavo Petro reveló la identidad de Manuel Romeo Sacro, como el sujeto que lo amenazó en las redes sociales - crédito @petrogustavo/X

La respuesta de Arizabaleta a los señalamientos del presidente

Esta publicación causó el enojo del joven opositor, que en su perfil de X se refirió a lo dicho por Petro y negó que él estuviera detrás de estos señalamientos. Asimismo, criticó cómo el jefe de Estado lo puso en peligro con sus afirmaciones, al parecer en un apunte que tiene su origen por una foto que el hombre se tomó con el político, que intentó sin éxito aspirar a la alcaldía de Cali; en un anhelo en el que finalmente dio el paso al costado por cuestiones económicas.

Te puede interesar: Alcalde de municipio en Antioquia hizo fuerte reclamo a Gustavo Petro por no incluirlo en la Paz Total: está desesperado con los grupos armados

“Petro me pone en peligro de muerte al asociarme con un tema con el que sabe que no tengo nada que ver. Haberme tomado una foto con un vendedor ambulante no me hace su cómplice ni nada por el estilo. ¿Qué pretende presidente? No sea tan irresponsable”, afirmó Arizabaleta, admirador de las políticas del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en especial en materia de seguridad.

Con este mensaje, el activista Jaime Arizabaleta le respondió al presidente Gustavo Petro, por los señalamientos en su contra - crédito @jarizabaletaf/X

Incluso, se atrevió a comparar este caso con lo que ocurre todos los días, según él, con simpatizantes del presidente, que lo amenazan de forma frecuente, sin que sea el gobernante el responsable. “No soy un delincuente, soy un colombiano crítico del desastre en el que ud. quiere convertir a Colombia. No pretenda criminalizarme, ni amedrentarme. No comparto que las amenazas contra ud. ni contra nadie”, enfatizó Arizabaleta en su pronunciamiento.

Te puede interesar: Martha Lucía Zamora respondió a Gustavo Petro y explicó cómo fue “echada” de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica

No es la primera vez que entre ambos suceden este tipo de enfrentamientos entre Arizabaleta y Petro, aunque en este caso hay de por medio un señalamiento sobre una conducta penal que tiene en problemas al hombre que amenazó de muerte al presidente, luego de que este dijera que habría estado infundada por la opinión de terceros. En especial, como lo insinuó en esta situación, por parte de uno de los opositores del Gobierno nacional.