Una adolescente murió ahogada en el río Magdalena mientras intentaba salvar a una prima

El río Magdalena arrastró a una menor de 15 años - crédito AFP

Hay consternación en el municipio de San Zenón Magdalena Sur (Magdalena) por la muerte de una adolescente de 15 años, identificada como Ximena Carolina Zamora Hernández, que murió ahogada en el río Magdalena luego de intentar salvar a una prima que se estaba ahogando.

Te puede interesar: Alcalde de Puerto Wilches suplica ayuda ante los ataques a bala que sufren las embarcaciones en el municipio

De acuerdo con las versiones preliminares, sobre las 3:00 p. m., la menor se encontraba a orillas del cuerpo de agua lavando una moto junto con su hermano mayor y una prima de 13 años, en un momento decidieron entrar al cauce del río para bañarse y tomar una foto grupal, pero la menor del grupo terminó arrastrada por la corriente del río Magdalena; de inmediato Zamora Hernández se lanzó al agua para intentar salvarla y también se la llevó la corriente.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Santa Marta seguirá sin acueducto: se cayó la licitación y la Procuraduría investigará a la alcaldesa y al exgobernador Carlos Caicedo

La menor desapareció y, de inmediato, pescadores e integrantes del cuerpo de defensa civil iniciaron su búsqueda y de paso rescataron a la prima y al hermano mayor de Ximena Zamora, que también fue arrastrado por la corriente. Sin embargo, cayó la noche y la búsqueda de la adolescente de 15 años no surtió efecto, por lo que los socorristas debieron cesar sus labores.

En medio de la angustiosa búsqueda, allegados de la menor expresaron su tristeza por el hecho a través de redes sociales. “Me siento afortunado de haber contado con una buena amistad como la de esta hermosa mujer. Ximena Zamora Hernández, te nos fuiste tan joven, pero jamás olvidaré tu desorden y en el equipo te vamos a extrañar Xime. Tú, como siempre, responsable en todas tus actividades, labores, tareas. Le pido a Dios que ilumine la mente de cada uno de las personas que te están buscando. Señor Dios dales una señal para que la encuentren. Mete tu mano señor Dios... hasta pronto Xime”, fue uno de los mensajes que publicaron los amigos de Ximena Zamora.

Ximena Zamora Hernández murió al intentar salvar a una prima que se ahogaba en el río Magdalena - crédito redes sociales / Facebook

A primera hora del viernes 8 de diciembre las autoridades, pescadores y rescatistas retomaron la misión de búsqueda y en la madrugada encontraron el cadáver de Ximena Zamora metros arriba del lugar donde se presentaron los hechos.

Te puede interesar: Tractomula accidentada en Magdalena fue saqueada: este era el producto que transportaba

La adolescente de 15 años acababa de terminar el décimo grado de secundaria en la institución educativa Gerardo Valencia Cano, del municipio de San Zenón Magdalena Sur, donde había sido condecorada.

Tras conocer la muerte de Ximena Zamora, familiares y amigos dejaron mensajes en redes sociales expresando su dolor por el hecho. “No tengo palabras para describir lo que estoy sintiendo, solo puedo decir que esta noticia me esta doliendo en el alma, estabas tan llena de vida que solo puedo recordarte sonriendo, hablándome de BTS o diciéndome que te quería robar a tu hermano. Me duele me duele el alma ¿Por qué tenías que irte? ¿Por qué Dios te llevó? ¿Por qué?”, escribió una de las amigas de la adolescente.

Un menor se ahogó en un balde

A principios de diciembre un niño de un año y cuatro meses murió ahogado en el corregimiento de Orihueca, municipio de Zona Bananera (Magdalena). El hecho ocurrió por un descuido de sus padres que lo dejaron solo y cayó en un balde con agua.

Imagen de referencia. Una niña de dos años murió ahogada en Argelia, Antioquia. Foto: Pixabay

Cuando los adultos culminaron sus labores domésticas y se percataron del hecho, el menor ya había perdido la vida y fue inútil su traslado hasta un centro asistencial, donde los médicos confirmaron el deceso por inanición.

“El incidente ocurrió mientras el niño jugaba con un objeto que accidentalmente cayó en una olla con agua. Al intentar recuperar el objeto, el pequeño cayó en la olla y no logró salir”, declaró la Policía en el reporte oficial.