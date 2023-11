La Banda del 5 reveló que Nelson Velásquez pidió que los sacaran del cartel de importante festival vallenato: ¿por qué?

Sigue el rifirrafe entre la agrupación vallenata y el cantante Nelson Velásquez, quien os sacó del Festival De San Juan ya que es el homenajeado - crédito elmundodeaco / Instagram

Continúa el rifirrafe entre la Banda del 5 y Nelson Velásquez. Así quedó demostrado tras las contundentes declaraciones que hicieron los jóvenes artistas respecto a las diferencias que mantienen con el exintegrante de Los Inquietos del Vallenato.

Pese a que la nómina de artistas, que engalanarían la tarima de la edición 46 del Festival Nacional de Compositores de Música Vallenata ya estaba confirmada, entre ellos La Banda del 5, mucho parece que el intérprete de Regálame una noche “los sacó” del cartel, ya que él es uno de los homenajeados.

Los amantes de este género musical quedaron sorprendidos después de conocerse que el evento, que se llevará a cabo en San Juan del Cesar del 7 al 9 de diciembre de 2023, no contará con la participación de La Banda del 5, siendo una de las agrupaciones más esperadas de este importante festival, en el que se realizan concursos de acordeoneros, piquería y canción inédita, los cuales se desarrollarán en el polideportivo de Infotec y los conciertos en el estadio Enrique Brito.

Las reveladoras declaraciones de La Banda del 5

Los integrantes de la agrupación vallenata rindieron reveladoras declaraciones sobre las diferencias con Nelson Velásquez - crédito labandadel5 / Instagram

En medio de una reciente entrevista con el actor y presentador Aco Pérez, los integrantes de La Banda del 5 aseguraron que el cantante Nelson Velásquez y quien será homenajeado junto con otros artistas como Beto Zabaleta en el mencionado festival, exigió a las directivas que los sacaran de la nómina de artistas

Al parecer, la nueva generación de artistas ya estaban confirmados para cantar el 8 de diciembre junto a Diego Daza y otros músicos reconocidos; no obstante, la agenda fue modificada y ahora ese día se presentarán Mono Zabaleta, Farid Leonardo y Nelson Velásquez.

De acuerdo con lo señalado por los intérpretes de La Rompecorazones, el también exvocalista de Los Diablitos, supuestamente mencionó que, si no se cumplía su exigencia, él no asistiría al evento, por lo que los directivos del festival no tuvieron más opción que acceder a la petición; seguidamente se comunicaron con el manager de la agrupación para informarle sobre la decisión.

“Nos sacó del Festival de San Juan, como él es el homenajeado, dijo que si iba la Banda no iba él. Está guapo y nos cerró la puerta en San Juan, pero joda por qué nos va a tocar la papa si esto es ‘folklore’ y artistas como Silvestre Dangond, que es el número uno, empuja a los pelados, ¿por qué otros que son también grandes de la música se van a poner con eso?”, señalaron Junior Saavedra, vocalista de la Banda del 5 y el cajero Marcos Peñaranda.

¿A qué se deben las diferencias entre la agrupación y el cantante?

El guajiro cogió 'entre ojos' a La Banda del 5 luego de un cruce de palabras y declaraciones que no fueron del agrado del cantante - crédito nelsonvelasquezoficial / Instagram

Todo se habría dado después de que Velásquez entrara en una discusión con La Banda del 5 hace unos meses afirmando que su música era “desechable” y que sus éxitos son “de momento”, a lo que la agrupación juvenil respondió que la música del guajiro también fue criticada en su momento y que su música era consumida por empleadas de servicios generales, lo que incomodó bastante al cantante.

“Nosotros en ningún momento nos metimos con Nelson, sí le metimos un cascarazo cuando dijo que Diomedes no había grabado merengues… Y ahí está, Nelson en un video con Emerson diciendo la música de él no era de cucayo”, añadieron los jóvenes en el programa El Mundo de Aco.

Otros de los momentos de tensión entre La Banda del 5 y Nelson Velásquez sucedió cuando el intérprete de Quiero saber de ti criticara a la nueva generación de la música vallenata al decir que el vallenato necesitaba “muchachos con nuevas propuestas”, animándolos a grabar su propia música y dejar de lado los covers.