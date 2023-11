Construirán el corredor verde en la Séptima en Bogotá, pero no todo: el alcalde electo, Carlos Fernando Galán, reveló cuál es el tramo que no se realizará

Carlos Fernando Galán habló acerca de algunos cambios del proyecto del Corredor Verde en Bogotá - crédito archivo de Infobae.

Carlos Fernando Galán, alcalde electo de Bogotá, anunció que se cancelará el proyecto en el tramo sur del corredor verde de la Séptima, un segmento vital que conectará desde la Calle 99 hasta el centro. La administración saliente, liderada por Claudia López, ha decidido no avanzar en este tramo, lo cual, según Galán, concuerda con el mandato de los electores expresado el pasado 29 de octubre.

“Yo planteé en mi programa de gobierno que quería avanzar en el tramo de la calle Cien hacía el norte, no le veo problemas, ese se puede avanzar y es la apuesta mía, pero de la Cien hacía el sur, sí le veo problemas que hay solucionar con incidencia en la participación ciudadana, resolver la problemática de transporte público en esa zona, pero que no colapse la movilidad. El pleito como está elimina por completo el trafico mixto en el costado occidental de la Séptima y no hay un estudio que demuestre cómo ese tráfico puede ser absorbido por la Circunvalar”, indicó el alcalde electo en una entrevista para El Espectador.

La suspensión de este tramo del corredor verde pretende atender las inquietudes de la ciudadanía y garantizar una mejor integración con el sistema de transporte de Bogotá. Galán señaló que “no hacer el corredor de la Séptima significaría un problema complejo operacional para la troncal de la 68″, cuyas obras están en curso. Además, resaltó la importancia de replantear el proyecto para que conecte efectivamente con el resto de la red de transporte.

El alcalde electo manifestó que avanzará con el tramo sur del Corredor Verde - crédito archivo de Infobae.

“Vamos a sentarnos con la ciudadanía para hablar de como se puede resolver la problemática de transporte que conecte lo que será el proyecto del norte con el centro de Bogotá (...) la idea es corregir eso, garantizando que haya una conectividad del tramo norte con el centro con lo que es la carrera decima”, agregó para el medio el mandatario electo.

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) confirmó que la decisión se tarta de los trayectos entre las calles 24 y 99, mientras que el tramo norte, que abarca de la Calle 99 a la 200, fue dividido en tres sectores y adjudicado recientemente. “En lo que tiene que ver con el tramo sur, fuimos informados el 21 de noviembre por el IDU que la Administración ha decidido no avanzar en ese proyecto”, dijo el alcalde electo en el foro de alcaldes realizado por la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), desarrollado en la ciudad de Cartagena.

Con la anulación del tramo sur, se evitarán las complicaciones operativas que hubiesen surgido de su construcción simultánea con otras obras, como la nueva troncal de la Avenida Caracas y el viaducto de la primera línea del metro.

Carlos Fernando Galán Pachón, habló de eliminar el proyecto del tramo sur del corredor verde - crédito archivo de Infobae.

Cabe destacar que el tramo sur del Corredor Verde tenía previsto un cambio radical en la movilidad de la Carrera Séptima, proponiendo restringir la circulación de vehículos particulares desde la Calle 100 hacia el sur de la ciudad. Las empresas que habían ganado las licitaciones para diferentes componentes del megaproyecto incluyen a Indugravas Ingenieros Constructores, Coherpa Ingenieros Constructores, entre otros, con una inversión estimada en $1,3 billones de pesos (aproximadamente 320 millones de dólares), confirmada por el IDU.

Galán ha enfatizado la necesidad de revisar y adaptar el proyecto de acuerdo con las demandas y expectativas ciudadanas, asegurando que el proceso de empalme con la administración saliente, es decir la alcaldesa Claudia López, ha sido “fluido”. A lo largo de la campaña electoral, había declarado su intención de revisar y posiblemente modificar el tramo sur, mientras que mantendría el tramo norte como estaba previsto.