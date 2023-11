Kimberly Reyes sufrió por las diferencias culturales en España y contó una incómoda experiencia

Kimberly Reyes narró un momento que la dejó sorprendida de su paseo por Europa - crédito @kimberlyreyesh/Instagram

La migración se ha convertido en una situación cada vez más común entre los famosos colombianos. Mientras algunos se han ido en búsqueda de mejores oportunidades laborales o buscar países en los que la farándula sea un medio de sustento más estable, otros simplemente viajan cada vez que pueden en vacaciones.

Una de las que mostró sus aventuras al otro lado del mundo recientemente fue Kimberly Reyes, quien estuvo en España por la noche de gala de los Latin Grammy, la cual se llevó a cabo en la ciudad de Sevilla. Además, cumplió su agenda como embajadora de diversas marcas importantes, como es el caso de Pandora.

Sin embargo, no todo fue color de rosa en suelo europeo para la artista. Días después de su regreso a Colombia, contó una incómoda experiencia que vivió. Aunque entendió el contexto de lo que pasó, reconoció que no la hizo sentir bien para nada.

La barranquillera confesó sentirse incómoda en su último viaje - crédito @KimberlyReyesH

Lo que sucedió es que fue a una floristería para conseguir flores a una amiga suya para dárselas de regalo. En ese momento, comenzó a ser filmada. En la grabación se veía cómo tocaba la envoltura de uno de los ramos y quien los vendía le llamó la atención y le pidió que no tocara las flores. Aunque insistió en no haberlo hecho, el hombre le subió el tono de la voz y siguió discutiendo.

Molesta por lo que ocurría, decidió ya no comprar nada y se marchó disgustada.

“No les miento, me sentí como un poquito rara porque además conozco mucha gente en España que es súper divertida, pero lo que pasa es que aquí tienen una manera de pronto de hablar que es un poco distinta a la de nosotros, sin embargo, pues no las compre, sencillo”, manifestó en un video que publicó en sus redes sociales.

Kimberly Reyes subió un video en el que se ve la situación que vivió en España - crédito @kimberlyreyesh/Instagram

Este no fue el único contratiempo que tuvo la atlanticense en su paseo. De hecho, en el mismo carrete de historias de Instagram ya le había contado a sus más de cuatro millones de seguidores que había sido víctima de la delincuencia.

“Tuve un pequeño contratiempo el día de hoy, de esas cosas que pasan y uno dice pero por qué (...) quiero decirles que me abrieron la maleta y abrieron todas la colección que tenía de Pandora. No tengo nada, sin embargo, menos mal que yo siempre como que tengo algunas pulseritas, traía unas puestas y y pensaba cambiarme el resto acá”, comentó la celebridad.

Acerca de ese impase agregó que había ocurrido en la aerolínea con la que viajó. “Pero fatal que estas cosas pasen con las aerolíneas, no sé no entiendo como no tienen cámaras ahí como me abrieron la maleta la corredera todo”, siguió asegurando la famosa.

Kimberly Reyes, actriz colombiana, estuvo en España por los Latin Grammy - crédito @kimberlyreyesh/Instagram

“Yo sí soy de esas personas que como que no me aflijo ni me apego a las cosas materiales”, concluyó aunque había pasado por un duro golpe económico por lo que le hurtaron

¿Quién es Kimberly Reyes?

La barranquillera se ha hecho un nombre a pulso en la televisión nacional. Ha estado en importantes producciones como Diomedes, el cacique de la junta, Casa de reinas, Sin senos sí hay paraíso, En el final del paraíso. Además de su capacidad actoral, se ha hecho famosa por otros aspectos de su trabajo, como la participación en el reality Bake Off Celebrity, el gran pastelero: Colombia. Asimismo, arrancó su camino frente a las cámaras como presentadora en El Lavadero, de RCN Televisión y Sweet, el dulce sabor del chisme, trabajo que obtuvo en un casting en vivo y en directo, siendo su debut.

Cabe mencionar que la también modelo no siempre quiso estar en el medio de la fama. “Quería estudiar medicina cuando tenía 9 años y especializarme en genética (el embarazo de mi hermana me tenía emocionada y leyendo mucho) raro, lo sé”, finalizó.