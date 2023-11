Por acusación de dopaje contra el ciclista colombiano Miguel Ángel López, médico involucrado finalmente rompió su silencio: “Tenía su propio nutricionista”

El pedalista colombiano se encuentra suspendido temporalmente por la UCI - crédito Astana /Oficial

Miguel Ángel López, uno de los ciclistas colombianos más destacados en la actualidad, se encuentra temporalmente fuera de la competición debido a una suspensión provisional impuesta por la UCI (Unión Ciclista Internacional) a raíz de “una posible infracción de las normas antidopaje”.

La decisión de la entidad se produjo en el contexto de la investigación del doctor Marcos Maynar, uno de las principales figuras en la Operación Ilex, que apunta a descubrir una extensa red de dopaje en Europa.

En diciembre de 2022, el Astana Qazaqstam Team rescindió del contrato de Superman López, como también se le conoce al corredor colombiano, debido a que “descubrió nuevos elementos” de una supuesta conexión con el doctor Marcos Maynar. “En consecuencia, el equipo no tuvo otra solución que rescindir el contrato entre equipo y corredor, basado en incumplimientos de dicho contrato y las normas internas del equipo, con efecto inmediato”, afirmó la escuadra kazaja.

En una charla que sostuvo en el podcast El Contraanálisis, Marcos Maynar habló sobre la situación de Miguel Ángel López y nuevamente fue enfático en mencionar que al corredor colombiano nunca se le suministraron sustancias prohibidas. “Tampoco he tenido necesidad. Hay conversaciones en las que yo hablo con Vicente (Belda). Te pongo el ejemplo de Miguel Ángel López, yo veo que el ciclista va tan bien que le dejo claro que no hace falta utilizar doping. Creo que el ciclismo está más limpio que nunca”, afirmó.

Maynar insistió en que los ciclistas, “tienen derecho a tener a quien quiera. Miguel (Ángel López) aparte de tenerme a mí, tenía a su propio nutricionista y Enric Mas tiene su propio entrenador que no es el de Movistar Team. Como muchos otros. Hablo de Mas porque yo conozco a su preparador físico”.

El médico español, involucrado en la Operación Ilex, habló de la situación de Miguel Ángel López - crédito Centro de Enseñanzas Deportivas Colegio Diocesano Cáceres / Facebook

Tras la salida de Miguel Ángel López del Astana, el diario español, El País, reveló que supuestamente el corredor colombiano habría recibido una inyección de menotropina (sustancia que se considera dopante) en Budapest, antes de tomar partida en el Giro de Italia 2022. ABC de España, por su parte, mencionó que Vicente Belda, el que era el masajista del equipo kazajo, llevó la sustancia hasta Hungría para aplicársela al boyacense.

Superman López tuvo que abandonar la carrera italiana antes del inicio de la etapa 4. El Astana explicó en ese momento que esto se dio por “una lesión en la cadera izquierda”, sin embargo, la prensa española mencionó que habría sido supuestamente por una reacción alérgica de la sustancia que provocó una inflamación en su pierna. En la reciente entrevista que dio Maynar, se refirió a esta situación y nuevamente negó que le hubiera suministrado algún tipo de sustancia prohibida.

“Como se dice en Colombia, me hubiera mandado al carajo si lo hubiera hecho. La primera condición que él puso siempre, de entrada, fue que nada de sustancias dopantes. ¿Cómo le voy a mandar yo a este señor algo y encima mandárselo con los registros que se hacen en el Giro, en el Tour? Sobre todo en Italia. Es absurdo”, aseguró Marcos Maynar en Contraanálisis.

El ciclista colombiano estuvo imparable en la Vuelta a Colombia y fue campeón al ganar nueve de diez etapas - crédito Team Medellín/Oficial

El médico español fue más allá y mencionó, que, “por los demás, no pongo las manos en el fuego por sustancias que no se detectan por el momento, pero no son permitidas. No voy a poner las manos en el fuego por nadie, solo por Miguel Ángel López”. Según Maynar, esto lo hace porque él “sí sabía” que tomaba el corredor colombiano y sabía “lo fuerte que es él”.

“Y para que a él lo hayan llevado con el gancho en el Tour de Francia o a los demás, yo no me preocuparía por tonterías como estas. Que se preocupen y que le digan a la UCI que investiguen, que están haciendo el ridículo. El entrenamiento solo no hace lo que ha hecho el ganador del Tour de Francia a velocidades de Induráin en sus cronos, comparando las estructuras de uno y de otro. Algo que no sea tecnología, también hay”, agregó Maynar.

En la actualidad, Miguel Ángel López se encuentra enfocado en seguir entrenando y mantenerse en forma, a la espera de la resolución por parte de la UCI respecto a su suspensión provisional. El ciclista colombiano se vio obligado a interrumpir abruptamente su temporada con el Team Medellín, tras haber logrado victorias destacadas en La Vuelta a San Juan y la Vuelta a Colombia durante el primer semestre de 2023.