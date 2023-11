Clara Chía habría intentado agredir físicamente a Shakira antes de que la colombiana se mudara a Miami

Shakira y Clara Chía habrían tenido un encuentro lleno de tensión en el que la catalana casi golpea a la colombiana, según reportó 'Chisme No Like' - crédito Europa Press

Shakira cosecha el éxito de sus lanzamientos musicales en los que destiló todas las emociones que le generó el final de su relación con Gerard Piqué en 2022 durante los Latin Grammy 2023. Durante la gala, que tuvo lugar en Sevilla (España) la colombiana se llevó tres galardones, de los cuales dos fueron gracias a Shakira: BZRP Session 53, incluyendo el de Canción del Año.

Te puede interesar: Piqué quería volver con Shakira: la prensa europea reveló algunos de los secretos del exfutbolista del Barcelona

El tema batió récords de reproducción en plataformas digitales, pues se anticipaba lo que sería una “tiradera” contra su expareja y contra Clara Chía, la mujer a la que se ha presentado como la responsable de causar la ruptura y como alguien que no tenía a la colombiana en buenos términos. Detrás de todo lo que rodeó la supuesta infidelidad del exfutbolista del FC Barcelona han surgido distintas informaciones, pero en las últimas horas trascendió que hubo una supuesta pelea.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Celia Cruz y la supuesta rivalidad que tenía con Shakira: esto es lo que se sabe

Así lo dio a conocer el canal de YouTube Chisme No Like. Allí fue invitada la periodista Adri Toval, que se refirió al inicio de su intervención al tema que le dio dos de sus tres Latin Grammy y habló acerca del carácter de Clara Chía:

“Shakira no canta en vano en la sesión 53 ‘claramente no es como suena’. Shakira no solo está molesta por la infidelidad, sino porque Clara Chía es una mujer agresiva”

Acto seguido, la comunicadora relató una información que le brindaron fuentes cercanas al entorno de Shakira y Piqué, en la que al parecer ambas se vieron las caras durante el cumpleaños de uno de los hijos de la pareja:

“Presuntamente ellas tuvieron una discusión en la casa de Shakira en Barcelona, en el último cumpleaños que los niños pasaron antes de mudarse a Miami”

La periodista, valorada por los presentadores de Chisme No Like como “la experta número uno en temas de Shakira, Piqué y Clara Chía”, no especificó cuál fue la fiesta, pero existe la posibilidad de que tuviera lugar durante el cumpleaños número 8 de Sasha Piqué, pues en su momento se reportó que existía la posibilidad de que ambas mujeres se encontraran frente a frente.

Te puede interesar: El homenaje a Karol G en el Metro de Medellín que tiene encantado a los paisas: ¿de qué se trata?

Lo cierto es que, según relató Adri Toval, el encuentro encendió chispas entre ambas y de no ser por la intervención de Tonino, el hermano de la cantante, las cosas habrían escalado a mayores:

“Shakira ve a Clara pasearse por su casa y claro, tuvo una actitud normal. Se molestó por ver a la amante en su casa con aires de superioridad. Me cuentan que ellas tuvieron una discusión, pero Clara Chia intentó agredir a Shakira físicamente y fue Tonino el que intervino en la discusión”

Adicionalmente, la comunicadora reportó que la catalana le hizo duros señalamientos a Shakira, echando en cara que ahora era ella la pareja de Piqué:

“Me cuentan fuentes del entorno cercano de Shakira que Clara Chia le gritaba ‘vieja, ahora tengo a Piqué de mi lado’. Esas son las palabras tal cual me lo describen”

Más tarde, los presentadores del programa de farándula comentaron que el enfado de Shakira al parecer también se alimentaba de que Clara Chía estaría usando la ropa de la cantante. Según explicaron, mientras Shakira estaba de viaje, Piqué metía a la joven a la casa, mientras que ella no tenía reparos en usar la ropa, las joyas o los perfumes de la colombiana.

Inclusive apuntaron que uno de los indicios por los que Shakira llegó a saber de la existencia de Clara Chía se produjo cuando a la cantante se le perdió un anillo diseñado exclusivamente para ella por cuenta de un diseñador. “La artista le vio puesto el anillo a Clara Chía. Era un anillo de mariposa, y fue ahí cuando Lili (exniñera de la artista) le contó todo a Shakira”, dijeron los presentadores.