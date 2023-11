Catherine Juvinao, a gritos, regaña al Gobierno por grave ‘mico’ en la reforma a la salud: “A ustedes no les da pena”

Catherine Juvinao dándole fuerte regaño al Gobierno durante el segundo debate de la reforma a la salud en la Cámara de Representantes - crédito captura de pantalla video X @CathyJuvinao.

La polémica reforma a la salud sigue generando una fuerte tensión entre el Gobierno de Gustavo Petro y los sectores de independientes y de la oposición. Así se pudo evidenciar en el segundo debate del proyecto de ley en la Cámara de Representantes, que estuvo cargado de gritos, discusiones y acusaciones de sabotaje y corrupción.

Una de las congresistas que protagonizó la “batalla” en el Capitolio fue la representante Catherine Juvinao, que demostró toda su furia por un “mico” incluido en la propuesta del Gobierno nacional.

Se trata de una proposición del Pacto Histórico y algunos miembros del Partido Liberal que pretende, según ella, que se elimine el concurso de méritos para escoger a los gerentes de los hospitales departamentales y de esta forma poder nombrarlos “a dedo” cada cuatro años.

“¡Me perdonan, pero es que no puedo más con esto! El Gobierno avala cuanta politiquería en la reforma a la salud, mientras las promesas de cambio quedan en eso, ¡promesas! Eliminan los concursos de méritos dizque para ‘cumplir acuerdos’. ¡Cumplir acuerdos con quién! ¡Falsos!”, comenzó diciendo la congresista a punta de gritos.

Luego agregó: “Yo, realmente, señores Gobierno, estoy realmente cansada de que ustedes nos traten, a quienes hemos sido críticos de la reforma, como saboteadores”.

Mientras subía el tono de su voz para reprochar fuertemente al Gobierno, Juvinao mostró su disgusto porque a su colectividad no la tienen en cuenta para las proposiciones a la reforma a la salud, pero sí tienen en cuenta “a los politiqueros”.

“A nosotros no nos reciben argumentos, no nos avalan proposiciones, pero vayan los politiqueros a meterles una proposición procorrupción y esa sí la avalan enseguida. Estoy cansada de que ante cualquier crítica ustedes me digan: de malas, Juvinao, es un acuerdo con el Partido Liberal y La U. ¿Por qué? ¿Acaso los demás partidos aquí no tenemos voz ni voto?”, expresó la representante.

Y siguió: “Cómo es posible que una reforma que ustedes dicen que es para atajar la corrupción esté avalando en este momento una proposición que ya no es de nadie porque el Partido Liberal la desautorizó. Quisiera que nos certificaran de quién es esa proposición. Esa sí la avalan”.

Luego mandó un fuerte sablazo al Gobierno por haber prometido un cambio que para ella no se está evidenciando: “No les da pena, a este Gobierno le da pena avalar semejante disposición que, simplemente, se presta para la corrupción, para la politiquería y el clientelismo. ¿Es que no les da pena? Es que a mí sí me da pena, a mí sí me da vergüenza con la gente a la que le prometimos un cambio, a mí sí me da vergüenza con la gente a la que le dijimos que haríamos las cosas distintas con este Congreso”.

Acto seguido, aseguró que a los impulsores de la reforma no les importa la gente ni el sistema de salud, sino “acabar con las benditas EPS”. “Ya dejen el sectarismo. Las EPS pueden tener problemas; si quieren, acábenlas, pero les toca proponer algo mejor a lo que hay hoy y eso es lo que ustedes no han podido hacer”, dijo.

A pesar de la vehemente intervención de la representante, el Gobierno logró que se aprobaran los artículos 8 y 47 de su proyecto de reforma a la salud. El debate duró más de cuatro horas, en las que se vivieron momentos críticos como la expulsión del público por sus arengas y el retiro de miembros de Cambio Radical para romper el quorum, o el momento en el que congresistas del Centro Democrático se negaron a votar algunos artículos, con la misma intención.