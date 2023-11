Mujer en Cartagena pidió plata prestada a sus amigos y terminó asesinada a puñaladas

Yaniris Pérez Magallanes fue encontrada sin vida dos horas después de que salió de su casa a una cita - crédito redes sociales / Facebook

Un feminicidio causó consternación en el barrio Olaya Herrera de Cartagena, donde encontraron el cuerpo sin vida de Yaniris Pérez Magallanes, una mujer que había salido de su casa a cumplir una cita con dos amigos para concretar la entrega de un dinero.

Según contó la hija de la víctima, sobre las 7:30 p. m. del sábado 11 de noviembre su madre la llamó para que se encontraran y le dijo que se iba a ver con dos amigos para la entrega de un dinero.

“Cuando llegué a la casa encontré a mi mamá cambiándose de ropa. Enseguida la pregunté qué para dónde iba y ella me respondía que se iba a encontrar con ‘el Enano’ y ‘el Tony’ porque le iban a dar una plata”, le dijo la hija de la víctima a El Universal.

De acuerdo con el relato de su hija, Yaniris Pérez, de 35 años, terminó de arreglarse y salió de su casa para cumplir con la cita acordada con los dos supuestos amigos.

Durante la algarabía por las fiestas de Cartagena del 11 de noviembre, el ambiente era alegre, sin embargo, la hija de la víctima se preocupó que por su mamá no se reportó después de un par de horas y decidió llamarla insistentemente, pero ella nunca contestó el teléfono.

Yaniris Pérez fue asesinada a puñaladas, al parecer con el pico de una botella - crédito redes sociales / Facebook

En un momento, alguien contestó el celular de Pérez, pero no era ella sino uno de los amigos que la habían sonsacado de su casa. El hombre dio pocos detalles del paradero de la mujer a su hija y colgó la llamada.

“Yo comencé a llamar a mi mamá a su celular y a las 8:30 de la noche fue que me respondió ‘el Enano’. Le pregunté por ella y me dijo que estaba en el baño. Le insistí que me la pasara y me colgó”, le dijo al medio citado la hija de la víctima.

Sobre las 9:00 p. m. del sábado, la Policía Metropolitana de Cartagena recibió el reporte del hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer de 38 años en la parte trasera de un motel en el barrio Olaya Herrera.

Las autoridades hicieron presencia en el lugar y corroboraron que, en efecto, se trataba de Yaniris Pérez, quien había muerto por varias heridas propinadas con el pico de una botella.

Yaniris Pérez era oriunda de Barranquilla, pero llevaba 17 años asentada en Cartagena donde residía con sus tres hijos y se dedicaba a comercializar todo lo que pudiera, según dijo su hija, vendía salchipapas, comidas rápidas y mercancía.

Los familiares de la occisa indicaron que no tenía problemas con nadie, ni había reportado amenazas, por lo que se desconoce el móvil del crimen. Las autoridades buscan a los dos supuestos amigos que hicieron salir a Yaniris Pérez de su casa, pues los hombres no se reportan desde el crimen y, al parecer, se mudaron de sus casas.

Otro homicidio en Cartagena

En el marco de las fiestas del 11 de noviembre de Cartagena se presentó otro homicidio de una mujer que, a diferencia del caso de Yaniris Pérez, no fue un feminicidio.

Yasuris Rettiz Mejía muerió por varios impactos de bala producto de un atentado en Cartagena - crédito Facebook Yasuris Rettiz Mejía

Los hechos se presentaron en la noche del viernes 10 de noviembre en el barrio Las Lomas, donde asesinaron a Yasuris Rettiz Mejía una joven que pasaba por una calle cuando se presentó un atentado a bala, que además dejó seis personas más heridas.

Extraoficialmente se conoció que el crimen fue ordenado por alias Yiluito, un líder de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) que se disputa el territorio con alias Cachetes.

Cuadras más arriba del sitio del crimen las autoridades capturaron a alias el Aguado, el presunto sicario, que portaba un arma de fuego con la que se habría cometido el crimen.