“Los pecados del arbitraje en Colombia son culpa de los directivos”: experto arbitral señaló en exclusiva para Infobae las fallas que se presentan en el fútbol nacional

El experto en arbitraje y analista colombiano habló con Infobae sobre las constantes fallas del arbitraje y la mala imagen con los hinchas del país

José Borda, analista arbitral, habló con Infobae sobre los grandes pecados del arbitraje en el fútbol profesional colombiano y cómo las directivas han influido en la falta de avances y desarrollos tecnológicos. Ya sea por falta de gestión gerencial, recursos humanos o financieros.

Resaltó que los errores no son decisiones premeditadas y que hacen parte del factor humano. Este solo se puede fortalecer con capacitaciones que tengan un toque internacional, pero lo más importante es que todos los colegios departamentales de árbitros se deben unificar y todo esto debe ir de un mandato por parte de las autoridades del fútbol local.

¿Por qué hay tanta polémica en el arbitraje colombiano? ¿Errores o tendencia del hincha a criticar el trabajo de los colegiados?

“Hay polémica porque los árbitros en Colombia tienen problemas con la capacitación que reciben, es muy precaria por parte de la Comisión Arbitral y su comisión técnica, los instructores que están en la actualidad no hacen un buen trabajo, no unifican los criterios”, inició José Borda la entrevista.

“Poco se preocupan por preparar bien a los árbitros descargan esa responsabilidad en los colegios departamentales y los critican porque efectivamente se equivocan, no los sancionan cuando fallan y eso hace que los árbitros crean que están haciendo bien las cosas y se sigan equivocando No hay una verdadera retroalimentación en el gremio...”, afirmó José Borda.

Entrevista exclusiva con José Borda, analista arbitral del fútbol profesional colombiano, sobre los constantes fallos de los colegiados en el rentado nacional

En los últimos 20 años, ¿Qué ha mejorado colombiano en su arbitraje?

José Borda asegura que no hay una evolución marcada en las últimas décadas y afirma que “no hubo muchos cambios... Siguen apareciendo talentos como los ‘Roldán’, pero son muy pocos. Ha cambiado en torno a la preparación física, son más profesionales en ese aspecto, y se nota en los partidos pues están más cerca de las jugadas”, señaló el analista arbitral.

“En el último tiempo el cambio que se ha notado es que los árbitros se están volviendo más ‘VARdependientes’ es decir, están esperando que sea el VAR el que tome la decisión y los llame”

¿Cuáles son los pecados más grandes del arbitraje colombiano?

Borda explicó que hay varios ‘pecados’ en el fútbol profesional colombiano por parte de los jueces y basa su primer argumento en la falta de gestión directiva a la hora de crear espacios de aprendizaje y unificación de conceptos.

“La negligencia de los directivos quienes no les permiten tener una organización arbitral que los reúna y profesionalice”

“Otro pecado es no traer instructores internacionales para mantener los árbitros colombianos bien capacitados, también deben escoger mejor a los instructores nacionales, pues los que están no tienen la ascendencia en los árbitros y los más jóvenes no les creen”, señaló José Borda.

El máximo mandatario del arbitraje en Colombia, fue discutido cuando era colegiado y ahora más en su cargo directivo, donde han pasado varios escándalos en el rentado nacional

Sobre el contexto internacional y la poca participación de los colegiados colombianos, asegura que es la suma de los otros errores, que no permiten que sean vistos de buena forma en torneos de gran nivel.

“Ese tema es importante porque se ve reflejado en la participación de los árbitros nacionales en el ámbito internacional, pues por eso es que pocos salen a pitar en el ámbito internacional”

Desde su experiencia y análisis, ¿Por qué el hincha colombiano le pega tan duro a los árbitros?

Los hinchas sienten un malestar constante con las decisiones arbitrales en los partidos y lo expresan constantemente en las redes sociales. Borda afirma que no hay credibilidad ni confianza en los colegiados.

También señaló que hay un error en el concepto de poder

“El hincha colombiano los critica por qué no cree en los árbitros, no les tienen confianza, y dudan de ellos porque se equivocan reiteradamente , debido a esto siempre piensa que las equivocaciones de los jueces son de mala fe y no siempre es así fallan por el factor humano”

José Borda asegura que no hay mala fe, sino la falla del factor humano en los errores de los árbitros del fútbol colombiano

¿Qué tanta culpa o incidencia tiene un árbitro en un partido de fútbol?

Borda aseguró que los jueces “Tienen un alto grado de responsabilidad, pues del árbitro depende que salga bien o mal el juego” luego añadió que “Otra parte muy grande la tienen los jugadores y también los técnicos, ellos con su accionar en el juego ayudan a que se de un buen espectáculo” finalizó José sobre culpas o incidencia en los partidos.

¿Cómo podemos mejorar el arbitraje colombiano, de cara a lo que viene?

Borda vuelve a insistir en la falta de capacitación para fortalecer las herramientas que tienen los colegiados cuando cometen errores pueden ser saneados por un aprendizaje que les permita crecer y reaccionar a las malas decisiones que se generan en tiempo real.

“Mejoras a corto plazo cambiar la comisión técnica, la que está lleva 6 años y no ha dado resultado, que haya más capacitación y retroalimentación con árbitros y VAR. Darle más oportunidades a los nuevos árbitros y crear un sitio donde los árbitros del vídeo arbitraje puedan entrenar”, afirmó el analista.

¿Cómo ve el reto de el uso de nuevas tecnologías aplicado en Colombia?

La mala gestión administrativa, la falta de recursos y las malas decisiones de las directivas se han reflejado en una falta de herramientas tecnológicos y si se compara con el marco internacional, el arbitraje colombiano está ‘quedado’ con las nuevas tecnologías.

Borda asegura que una de los errores en las tecnologías del arbitraje en Colombia son, en parte, por falta de inversión

La ausencia del SAOT, que es el sistema que se encarga de detectar los fuera de juego de forma casi automática, es uno de los factores que genera una pérdida de tiempo innecesaria.

“El reto de las nuevas tecnologías va lento en el país, la empresa que presta el servicio debe mejorar los Software y deben incluir el SAOT o sistema de detección semiautomático de fuera de juego, para evitar los problemas con el trazado de las líneas del fuera de juego”

Sobre la tecnología en general aseguró que “En este aspecto estamos un poco rezagados en materia de tecnología arbitral y el reto será mejorarla”, finalizó Borda en su entrevista con Infobae.