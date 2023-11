Luis Pérez no aceptó curul en la Asamblea de Antioquia

El excandidato Luis Pérez aseguró que, presuntamente, se gestó toda una campaña de odio y miedo en su contra, con la que los votantes fueron víctimas de constreñimiento electoral - crédito @Luis_Perez_G/X

El excandidato y exgobernador Luis Pérez, que se lanzó a la Gobernación de Antioquia por el movimiento Colombia Piensa en Grande, quedó de segundo en las elecciones regionales del 29 de octubre de 2023; obtuvo 597.667 votos, frente a 944.239 que recibió su contendiente y gobernador electo Andrés Julián Rendón, de Antioquia Firme.

Siendo el segundo aspirante con mayor votación, tiene derecho a un puesto en determinada corporación, según establece el artículo 112 de la Constitución Política de Colombia: “El candidato que le siga en votos a quien la autoridad electoral declare elegido en el cargo de presidente y vicepresidente de la República, gobernador de departamento, alcalde distrital y alcalde municipal tendrá el derecho personal a ocupar una curul en el Senado, Cámara de Representantes, Asamblea Departamental, Concejo Distrital y Concejo Municipal, respectivamente, durante el período de la correspondiente corporación”.

No obstante, por medio de un comunicado, Luis Pérez decidió no aceptar su cargo como diputado de la Asamblea de Antioquia debido a que no se declara en oposición a la extrema derecha, que estaría representada por el gobernador electo del departamento. “Andrés Julián Rendón, personalmente, y los paracos digitales le hicieron creer a los antioqueños, con engaños y mentiras, que Luis Pérez era el candidato de Petro para torcer la votación popular”, dijo.

Aseguró que ellos dieron un giro a las encuestas en las que estuvo punteando en varias ocasiones. Sostuvo además que los responsables de efectuar la oposición deben ser los partidos y movimientos que estén en encabezados por el presidente Gustavo Petro y por el exalcalde de Medellín Daniel Quintero. Esto, afirmando que nunca ha sido militante de las fuerzas que los mencionados políticos representan.

Señaló entonces a Andrés Julián Rendón y a su equipo de campaña de, presuntamente, generar “terror y miedo” sobre los y las votantes, al relacionarlo con el petrismo. Dijo que la extrema derecha es responsable que decir que todo aquel que no estuviera de su lado, representaba un peligro para la sociedad y que, de esta manera, dejaron sin alternativas a los sufragantes.

Luis Pérez aseguró que no cree en la legalidad de la campaña a la gobernación de Andrés Julián Rendón, que ganó las elecciones en Antioquia - crédito Andrés Julián Rendón/X

De hecho, en una columna de opinión publicada en Politika, el exgobernador de Antioquia habló sobre un presunto robo de las elecciones a manos de lo que llama una nueva banda electoral: los paracos digitales. Esas personas serían responsables, supuestamente, de crear falsos escenarios de odio y terror con el objetivo de “constreñir” a las y los votantes. Esto, según denunció, se habría logrado por medio de información divulgada en redes sociales de manera anónima.

La red habría sido utilizada para difamar y calumniar al excandidato Pérez debido a que iba punteando en las encuestas y, por eso, “estorbaba”. “Había que deshacerse de él, o matándolo en la vida real o en el estado de opinión”, dijo en su columna, en la que se refirió a sí mismo en tercera persona.

Aseguró que más de 200 videos habrían sido financiados, producidos y divulgados con este fin, así como también otros 500 millones de mensajes para “convertir una mentira en verdad”. Pancartas, vallas publicitarias, tipografías y pasacalles, habrían sido instalados en varias partes del departamento para generar miedo. Asimismo, denunció que usaron su voz para difamarlo.

“El Programa a la gobernación de la extrema derecha fue la farsa que Luis Pérez era Petrista y que entregaría Antioquia a Petro. Así se robaron las elecciones con engaño al elector”, sostuvo en su columna.

En ese sentido, en el comunicado en el que anuncia su rechazo a la curul, dijo que el gobernador electo no tiene “ninguna propuesta” que importe y que, desde la Asamblea de Antioquia, tampoco se llevarán a cabo “tareas audaces”.