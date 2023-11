Investigarán al director de la regional Andina de Migración Colombia por acoso laboral y sexual

Luis Francisco Cante Céspedes, director de la Regional Andina de Migración Colombia, será investigado por la Procuraduría por acoso sexual y laboral - crédito Mario Caicedo/EFE

Varios funcionarios de la regional Andina de Migración Colombia protestaron por los casos de acoso laboral y sexual por parte de su director Luis Francisco Cante Céspedes, al cual le abrieron una investigación en la Procuraduría para aclarar la situación y se enfrenta a una dura sanción.

El ministerio público empezará a recolectar los testimonios de las víctimas del dirigente, así como las pruebas que detallen este tipo de comportamientos, con el fin de descubrir si sufrirá sanciones disciplinarias como la suspensión de su cargo, todo dependerá del proceso que se lleve a cabo.

Luis Francisco Cante, el hombre que sería responsable de acoso sexual y laboral en la regional andina de Migración Colombia - crédito @Rincon001A/X

“Se verificará la existencia de varias denuncias al interior de Migración Colombia, en contra del mismo directivo, las cuales, han sido expuestas también en medios de comunicación nacional”, fue el mensaje de la Procuraduría y agregó que podría acarrear consecuencias “drásticas” contra Cante.

Le pusieron un “alto”

Durante el 10 de noviembre, un grupo de trabajadoras de la regional Andina de Migración Colombia protestaron en la entidad usando una camiseta con un mensaje que decía “paremos el acoso sexual laboral en Migración Colombia”, y otra frase en la espalda en la que exige “no más violencia de género”.

Con la frase "paremos el acoso sexual laboral en Migración Colombia" en una camiseta, funcionarias protestaron en la entidad - crédito @PercyOyola_CGT/X

Percy Oyola, presidente de la Confederación General del Trabajo, publicó algunas imágenes de las trabajadoras en la entidad del Estado que participaron en la manifestación e invitó a otros entes como el Ministerio del Trabajo a “atender Urgente situación vienen denunciando nuestras compañeras por acoso sexual y laboral”.

Como respuesta, Migración Colombia emitió un comunicado informando que “activó la ruta de atención establecida en el mencionado protocolo y recibió la información garantizando la no revictimización y siguiendo los lineamientos establecidos por la Corte Constitucional en materia de pruebas para este tipo de casos”.

Comunicado Migración Colombia sobre las denuncias de acoso sexual y laboral en la entidad - crédito @MigracionCol/X

“Siguiendo el protocolo, también se remitieron los hechos a las instancias internas y a las autoridades externas competentes, para surtir el proceso respectivo garantizando el debido proceso de las partes”, agregó y también dejó claro que “rechaza categóricamente cualquier situación que vulnere los derechos de las mujeres”

“Para él, solo sirven los hombres”

Las denuncias de varios funcionarios, recolectados por la revista Semana, detallan que Luis Francisco Cante provocó un caos en la regional de Migración Colombia, no atendió los casos de acoso laboral ni sexual, además de que habría dicho comentarios sexistas en muchas ocasiones.

María Camila Suárez, exfuncionaria del área de Extranjería, afirmó que el proceso para atender las denuncias era nulo: “Todo empezó bien, pero empezó a informar que el grupo no tenía abogados y que por eso no le servía para nada. Eso nos lo dijo dos veces”.

Varias mujeres aseguraron ser víctimas de acoso sexual y laboral en Migración Colombia, regional Andina - crédito @PercyOyola_CGT/X

Sumado a eso, afirmó que Danny Fabián Pereira, encargado de Extranjería, le quitó su liderazgo en el área con uno de los practicantes porque “a los hombres sí se les puede exigir y a las mujeres no. Para él solo sirven los hombres”, y cuando una compañera lo denunció con Canté, el otro le respondió que “amigo el ratón del queso”.

“Se atrevió a tocarme”

Respecto a las denuncias por acoso sexual, una funcionaria detalló como fueron los comentarios y momentos en los que Luis Francisco Cante la agredió, uno de ellos fue sobre un operativo “en el que según él había que bajar de un helicóptero en cuerda, dijo: ‘Uy, ¿ustedes se imaginan a ella bajando en hilo por un tubo?’”.

La mujer relataba que el director regional le hacía toda clase de comentarios sobre su imagen personal, pero uno de los hechos más graves ocurrió al tocarla sin su permiso, interpuso la queja y el caso nunca prosperó porque la excusa de Cante fue que era un “malentendido”.

“Se paró junto a mí. Creo que estaba mirándome los senos desde arriba. Me miraba de arriba abajo. Pasaron diez minutos en eso. Me estaba morboseando. Regañó a mi coordinadora diciéndole que ‘tenía las tetas por fuera, con un escote hasta el ombligo’”, dijo.

Agregó que “se atrevió a tocarme, me jaló la camisa hacia abajo para decirme hasta donde tenía el escote. Después me dijo que fue un malentendido. Me tocó las manos, violando mi espacio personal, para decirme que no pasaba nada”.