Maltrato a una perrita en Bello: comunidad denuncia que autoridades “no hicieron nada”

Preocupada y consternada se encuentra la comunidad del sector de Guasimalito en el municipio de Bello, al norte del área metropolitana del Valle de Aburrá, luego de denunciar públicamente un posible caso maltrato animal al interior de una vivienda ubicada en la avenida 14 #53b 72.

Los ciudadanos indicaron que una perrita se encuentra aparentemente en malas condiciones en la casa de un hombre que, al parecer, es consumidor de droga y es agresivo. De igual forma, señalan que este individuo no cuenta con servicios públicos en la residencia, por lo que probablemente la canina podría estar pasando necesidades.

El presunto caso de violencia contra esta canina se evidenció en la cuenta en X ‘Denuncias Antioquia’, portal en el que los ciudadanos evidencian acontecimientos, quejas y denuncias de hechos que ocurren en Colombia, pero en especial en el departamento de Antioquia.

Mediante un video compartido por esta red, se puede ver que la perrita, al parecer, de raza criolla, se encuentra encerrada dentro de la vivienda, cuyas condiciones no son aptas para la tenencia y bienestar del animal, pues a simple vista se aprecia que no cuenta con espacio para descansar, ni para su recreación.

En igual sentido, se evidencia la falta de higiene, el desorden, basura regada por el suelo, las malas condiciones, y la aparente desatención del animal, ya que en dicho clip no se logra ver el comedero ni el bebedero que suministre una alimentación permanente a la canina.

Las autoridades “no hicieron nada”

Los funcionarios de la inspección Ambiental de Medellín dejaron al propietario una serie de recomendaciones para el seguimiento del caso, pero no le quitaron la canina - crédito Denuncias Antioquia / X

A raíz de la publicación, la misma cuenta mencionada compartió recientemente que las autoridades locales (Inspección de Medio Ambiente y Secretaría de Medio Ambiente de Medellín) atendieron el caso y tras una visita realizada al domicilio en cuestión, determinaron que el animal no se encontraba en mal estado, a pesar de las evidencias.

Asimismo, señalaron que los funcionarios le dejaron al propietario una serie de recomendaciones para la tenencia adecuada y responsable del animal de compañía, además indicaron que el hombre habría presentado el carnet de vacunas de la mascota.

Lo anterior provocó indignación entre la comunidad y los internautas, pues señalan que “no hicieron nada”, puesto que “personas como esas” no deberían tener bajo su cuidado un animal y menos en las condiciones a las que es sometida esta perrita, por lo que exigen que le quiten al animal de manera preventiva.

“Y porque no se la quitan?”; “Semejante chirrete que caso va a hacer. Por mucho entendió que tiene que sacarla a pasear”; “La dejaron allá, no hicieron nada”; “No hicieron nadaaaa, ahora las represalias contra el perro serán peores, por eso llamar a la policía es la ultima opcion”; “Un gamin de esos que ni se para bien, fumando, que va a cumplir, les toca estar visitando al “parcero” ese”; “Se lo dejaron al dueño? No es posible”, son algunos comentarios que se leen.

Hasta el momento, no se ha obtenido más información sobre este caso; sin embargo, se espera que tras las recomendaciones y el seguimiento por parte de las autoridades tanto al propietario como a la canina, se mejoren las condiciones y la calidad de vida de la mascota.

¿Cómo denunciar un caso de maltrato animal en el Valle de Aburrá?

Si tiene conocimiento sobre un caso de posible maltrato animal, puede denunciarlo marcando a la línea telefónica 3855555 ext. 9773, o diríjase a la Inspección Ambiental ubicada en la carrera 52 número 71-84, Unidad Permanente de Justicia El Bosque; presentando la queja de forma personal y con evidencias.