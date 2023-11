Corte Suprema concedió licencia no remunerada al magistrado Francisco Farfán tras escándalo de supuestas filtraciones al clan Gnecco

El magistrado Francisco Farfán es investigado por los graves señalamientos de haber filtrado información a la política Cielo Gnecco, sobre escuchas que se hicieron en su contra - crédito Corte Suprema - Gobernación del Cesar

La Sala de Gobierno de la Corte Suprema de Justicia concedió el martes 7 de noviembre una licencia no remunerada de más de tres meses a Francisco Farfán, magistrado de la Sala de Instrucción del alto tribunal, luego de que solicitara ese periodo para apartarse de cargo y defenderse de los señalamientos en su contra, en la investigación que adelantará por presuntas filtraciones al clan Gnecco del Cesar.

Te puede interesar: El magistrado Francisco Farfán sería suspendido por la Corte Suprema por su relación con el clan Gnecco

La conducta de Farfán, que se declaró impedido para investigar al senador José Alfredo Gnecco, que estuvo en la mira de la Corte por presunto constreñimiento al elector, será revisada por el representante a la Cámara Wadith Manzur, presidente de la Comisión de Acusación de la corporación, que asumirá el caso tras las revelaciones que dejaron mal parado al magistrado, en relación con información privilegiada.

El magistrado ya había sido apartado, el jueves 2 de noviembre, del proceso que se adelanta en contra el senador Gnecco Zuleta, y en su lugar fuera designada Cristina Lombana: que lleva en su despacho procesos como los que afronta el exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, entre ellos el de presunta corrupción en el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade).

Te puede interesar: Corte Suprema pidió acelerar investigación en contra del magistrado Farfán

El permiso, según pudo conocer esta redacción, estará en firme desde el 20 de noviembre y hasta un primer periodo que se cerrará el 19 de diciembre. Y, posteriormente, del 11 de enero al 10 de abril de 2024, según confirmó la propia Corte Suprema en su cuenta de X (antes Twitter), aunque en principio solo se habían contemplado tres meses.

Este es el mensaje con el que la Corte Suprema de Justicia confirmó la licencia de tres meses al magistrado de la Sala de Instrucción Francisco Farfán - crédito @CorteSupremaJ/X

Hasta que llegue el día de apartarse de sus funciones, el togado deberá participar en los casos en los que no se encuentra impedido, como parte de su tarea de administración de justicia. Es preciso resaltar que la Sala de Gobierno, que avaló la solicitud de licencia, está compuesta solo por el presidente de la Corte, Fernando Castillo Cadena, y los presidentes de la Sala Laboral, la Sal Civil y la Sala Penal.

¿De qué se acusa al magistrado Francisco Farfán?

Un informe de Noticias Caracol reveló el contenido de una conversación telefónica en la que Cielo Gnecco, que es llamada la matrona del clan político que ha gobernado en el Cesar, contó que fue el magistrado el que les informó a los integrantes de su familia que estaban siendo interceptados, por presunta compra de votos. Luego de esto, el 19 de octubre Farfán pidió reabrir el caso en contra del senador.

Te puede interesar: Francisco Farfán fue separado del caso en el que investiga a miembro del clan Gnecco: magistrada será la encargada de investigarlo

De acuerdo con el reportaje, fue Cielo la que advirtió a su sobrino José Alfredo que sus líneas celulares estaban siendo escuchadas, por la investigación que ordenó el magistrado el 14 de mayo de 2019 al congresista, acusado de ofrecer dádivas para obtener respaldo en los comicios parlamentarios de marzo de 2018, en el que resultó elegido para ocupar una curul en el legislativo.

Tras los señalamientos, Francisco Farfán emitió un comunicado en el que negó que estuviera implicado en este tipo de actuaciones que afectarían el proceso que llevó a cabo a Gnecco, que fue archivado en febrero de 2022. Y, frente a las serias dudas sobre su decisión, que tomó al no encontrar mérito alguno para continuar con las indagaciones, también pidió reabrirlo y con ello revisar su proceder.

“Nunca he tenido conversación alguna con dicha señora, ni le he enviado razones a través de terceros, en punto de una interceptación telefónica ordenada por mi propio Despacho, lo cual resulta además contrario a la lógica y al sentido común (...) Habría sido más fácil y sencillo, si se le quisiera favorecer, simplemente no disponer tal diligencia”, respondió Farfán ante las acusaciones.