“A ‘Fico’ no lo pondría a administrar ni una unidad residencial”: el candidato a la Alcaldía de Medellín Albert Corredor se fue en contra de Gutiérrez

Candidato a la alcaldía de Medellín - créditos Prensa Albert Corredor

Varios aspirantes están en la carrera electoral para dirigir una de las ciudades más importantes del país, por el tamaño de su economía, su desarrollo urbanístico y el crecimiento del turismo en la última década. La alcaldía de Medellín representa uno de los cargos más deseados y controvertidos en Antioquia.

Las figuras del actual alcalde Daniel Quintero y el exmandatario Federico Gutiérrez, han marcado precedente en los paisas que se han segmentado en apoyo por la izquierda o derecha. Por eso, uno de los candidatos está afirmando la necesidad que tiene Medellín de un administrador que sobreponga su razonamiento sobre pasiones para dirigir a la capital de Antioquia.

Albert Corredor, de 34 años, es uno de los aspirantes a la alcaldía. El exconcejal, que llegó a la corporación con 8.506 votos y el aval del Centro Democrático, renunció a su cargo y a la colectividad uribista para continuar su carrera política con el movimiento independiente Medellín Nos Une, aunque algunos sectores lo han relacionado con Quintero. Precisamente Corredor atendió al equipo de Infobae Colombia, para comentar sus impresiones de los otros candidatos, sus intenciones al mando de la ciudad y aclarar si es aliado de Quintero o de Fico.

Infobae Colombia: La actuación del actual alcalde Quintero ha dividido la opinión de los empresarios respecto a su gestión. ¿Cómo cree usted que pueda influir su figura para brindar nuevamente confianza al sector privado de la ciudad?

Albert Corredor: Me postulé para el Consejo de la ciudad y soy el primer miembro de mi familia en lograr un cargo de elección popular. Vengo de una familia de comerciantes: mi padre es santandereano y mi madre es paisa. Hace unos 25 o 30 años, mi padre fundó una institución educativa en la que he participado durante cerca de 15 años. Gracias a mucho trabajo, hoy en día es uno de los grupos educativos más grandes del país, con más de 14 instituciones en todo el territorio nacional. Esto nos ha permitido diversificar nuestra participación en el sector empresarial y tener una posición interesante en Antioquia y en todo el país. En particular, he estado involucrado no solo en la apertura de nuevas empresas, sino también en la internacionalización del grupo, lo que nos ha permitido tener presencia en varios países.

Infobae Colombia: Concretamente ¿en qué influiría su participación en la alcaldía de llegar a ser elegido?

A.B: Entendiendo la realidad social y política de la administración pública, creo que en estos momentos Medellín necesita una visión gerencial. ¿Por qué? Porque considero que hoy en día Medellín debe resolver grandes problemas estructurales y, entre otros, recomponer muchas relaciones.

Infobae Colombia: Federico Gutiérrez tal vez sea una de las figuras en la contienda electoral que más visualización ha tenido, ¿cree usted que fue por su gestión en la alcaldía?

A.B: Las cifras de Federico, que tiene como administrador de esta ciudad, son muy malas. Sí, su popularidad es alta, pero una cosa es ser popular y otra cosa es ser un buen gerente o administrador. Yo me tomaría una cerveza con Federico y se lo diría a la gente. Me parece un bacán, pero no lo pondría a administrar ni la unidad residencial donde vivo porque no sirve y lo demostró con sus cifras

Infobae Colombia: ¿Por qué cree que no es una buena opción para la ciudad repetir alcalde y cuáles serían los impedimentos de ‘Fico’ para llegar a ser un buen dirigente en la ciudad?

A.B: Viene con una gran frustración por haber perdido las elecciones de la Alcaldía, ya que su candidato, siendo alcalde, también perdió las presidenciales. Después, les dijo a las personas que votaran por un ‘man’, y hoy en día tienen problemas, incluyendo temas de corrupción. Entonces, parece que se está atrincherando en Medellín y es demasiado evidente que no quiere aspirar a esta Alcaldía. Lo que está haciendo es utilizar la plataforma para aspirar a la Presidencia. Mi hermano, la situación social que está viviendo Medellín no permite eso; no permite que una persona venga a Medellín como plan C.

Infobae Colombia: Entonces si su vinculo no está con el Centro Democrático ni con Fico ¿su alianza es con el actual alcalde Quintero?

A.B: Yo no soy el candidato de Daniel. Personalmente, he tenido una relación de amistad con Daniel durante muchos años y creo que hemos logrado muchas cosas buenas juntos. Sin embargo, también creo que hay muchas cosas que necesitan mejorar. Por ejemplo, no estoy de acuerdo con la mala relación que se ha tenido con el empresariado de esta ciudad y creo que es importante recomponerla. Además, hay muchas otras cosas que creo que necesitan mejorar. Daniel tiene su propio candidato, pero yo estoy aquí para trabajar por el bienestar de nuestra ciudad.

Infobae Colombia: Finalmente en caso de llegar a la Alcaldía ¿Cómo influiría la presencia del presidente Petro en sus planes para mejorar Medellín? ¿Sería un ferviente aliado del Gobierno o asumiría una posición independiente o tal vez de oposición?

A.B: Me sentaré con el hombre que me toque para traer los recursos necesarios y solucionar los problemas estratégicos de Medellín. Por eso, creo que la ciudad no necesita a una persona con frustraciones y limitaciones ideológicas liderando los próximos años. Esta es nuestra visión en cuanto al tema del Gobierno nacional.