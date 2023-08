El malestar de Luis Díaz por ser substituido: el colombiano pagó los platos rotos de sus compañeros en el Liverpool vs. Newcastle

Luis Díaz fue substituido en los primeros minutos del partido entre Liverpool y Newcastle - crédito ESPN y Reuters.

Liverpool y Luis Díaz llegaron al Saint James Park para enfrentar al Newcastle por la tercera jornada de la Premier League y el día de trabajo no pudo ser peor para ambas escuadras. El conjunto red llegó en condición de visitante para continuar con una racha positiva, pero los errores defensivos del equipo le costaron caro a todos, pero fue Díaz el primero en pagar los platos rotos.

Al minuto 18 de juego el colombiano avisó con una jugada de ensueño. El guajiro recogió la pelota desde el sector derecho y con sus regates preferidos buscó librarse de la marca, llegó casi hasta la última línea del arco contario y con el borde externo remató al primer poste, pero el guardameta Pope logró apenas atajar su remate.

No obstante, el colombiano no lo podía hacer todo y al minuto 24 llegó el primer punto de declive para los visitantes. La posesión la tenía Mohamed Salah, este pasó para atrás para el lateral derecho Trent Alexander-Arnold y con un fallo infantil, lo que puede ser denominado como el “blooper de la jornada”, no pudo controlar la pelota que le pasó por debajo de su pie y le quedó a Anthony Gordon que aprovechó el “regalito” y definió por debajo de las piernas de Alisson el 1-0 en el marcador.

Posteriormente, y para terminarla de completar, al minuto 27 el defensor central Virgil van Dijk vio la tarjeta roja por cometer una infracción al último hombre del Newcastle. El árbitro no dudó en ningún momento en expulsar al neerlandés y el VAR tampoco decidió intervenir en la decisión que fue bastante polémica.

Allí llegó la gota que reboso la copa para el extremo cafetero, ya que para suplir la ausencia de Van Dijk, el director técnico de los reds Jürgen Klopp decidió sacar a Díaz del compromiso para darle entrada a Joe Gómez y mantener la línea defensiva completa.

Lucho quedó atónito ante la decisión de su técnico, apenas el cuarto árbitro mostró su número en el tablero, el oriundo de Barrancas no dudó en demostrar su malestar con algunos gestos que fueron perfectamente captados por la transmisión televisiva.

Vea aquí el momento en el que Luis Díaz es substituido inesperadamente en el choque ante Newcastle: