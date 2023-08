Campeona Mundial de Tiro con arco furiosa con Avianca: asegura que le robaron en un vuelo de regreso de París a Pereira

La múltiple campeona del mundo aseguró que Avianca le notificó que no responderá por el robo del monóculo de su arco

Sara López, quien en su palmarés cuenta con siete copas del mundo, denunció en sus redes sociales el robo del que fue víctima en un vuelo desde París con destino Pereira, ciudad donde reside. La deportista aseguró que al arribo a la capital de Risaralda se percató que el candado de su maleta había sido abierto y dentro de sus implementos deportivos hacía falta un artículo avaluado en 2.500 dólares.

El incidente se registró el pasado 22 de agosto, y aunque Sara aseguró que no acostumbra a hacer ese tipo de videos, la negligencia de las aerolíneas para responder por las pérdidas materiales la obligó a exponer el caso:

“Anoche, que llegué a Pereira, me di cuenta de que parte de mi equipo deportivo había sido robado. La maleta tenía candado y la abrieron. Me robaron mi monóculo, que es el objeto que utilizo para ver las flechas, es un objeto avaluado en 2.500 dólares”

En su denuncia, Sara López aseguró que no acostumbra dejar como carga sus implementos deportivos, con el fin de evitar alguna clase de daño. Sin embargo, en esta ocasión fue obligada a llevar su maleta por bodega y aunque tenía la seguridad por el candado, este fue abierto sin su consentimiento:

“Jamás en 14 años viajando en avión me habían robado algo. Mi maleta de mano fue enviada por bodega por “falta de espacio”, jamás la envío por bodega. La “solución” de Avianca fue no viajar con objetos de valor, no me van a compensar el robo de ninguna forma”.

López ha sido catalogada como “la mejor arquera del mundo” por la misma autoridad de los Guinness World Récords, al tener en cuenta sus más de 100 títulos internacionales que, incluso, le han permitido ser campeona del mundo en siete oportunidades. Sobre los reconocimientos recibidos, señaló:

“En esta foto me veo cansada y sudorosa, pero no podía dejar pasar este momento tan emocionante, había llegado de entrenar y me estaba esperando una caja sorpresa en mi casa. Recibí mis 5 certificados de Guinness World Récords y estoy muy feliz de poder tenerlos ya conmigo. Si hace 10 años me hubiesen dicho que a mis 27 años (ya casi 28) tendría más de 100 títulos internacionales, 12 récords mundiales y 5 récords Guinness, les diría que me están mintiendo”.

En 2022, Sara logró consagrarse por séptima vez en toda su carrera deportiva campeona del mundo del tiro con arco, superando en el campeonato a la británica Ella Gibson. Durante todo su trayecto profesional, López se ha colgado las preseas más importantes del ciclo olímpico como lo son los Juegos Bolivarianos, Suramericanos, Centroamericanos y del Caribe, y Panamericanos.

La única medalla que todavía continúa persiguiendo es la olímpica, pero con tan solo 27 años de edad, todavía tiene tiempo suficiente para conseguirla.

Así le fue a Sara López en la parada en Francia de la Copa del Mundo de Tiro con Arco

La colombiana cumplió con su rol como favorita al llegar hasta la semifinal de la Copa del Mundo que se celebró días atrás en París. Su rival en la ronda previa a la gran final fue la danesa Tanja Gellenthien, quien finalmente se llevó la victoria con resultado 148-145.

En la disputa por la medalla de bronce, la risaraldense fue superada por Jyothi Surekha Vennam de la India, lo que la dejó como la cuarta mejor deportista de la competencia. La ganadora del oro fue Ella Gibson de Gran Bretaña, quien venció a la danesa, que le arrebató la posibilidad de Sara López de llegar a una nueva final.