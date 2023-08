Congresistas piden al presidente Gustavo Petro que se realice un examen médico para conocer si está en condiciones de gobernar el país

Representantes le piden a Gustavo Petro que se realice un examen médico. Foto: Presidencia.

El representante del Centro Democrático Christian Garcés y la parlamentaria de Cambio Radical Carolina Arbeláez solicitarán al Senado que se apruebe una proposición para ordenarle un examen médico al jefe de Estado, con el ánimo de verificar si el presidente Gustavo Petro está en condiciones o no de gobernar el país.

La preocupación de los legisladores ha sido avivada por las repetidas faltas a los compromisos por el residente. El más reciente incumplimiento del mandatario fue su ausencia en la Asamblea de la Andi en Cartagena.

Ante lo cual la representante Carolina Arbeláez advierte el hecho de que los ciudadanos colombianos no estén al tanto de las causas detrás de las reiteradas omisiones del jefe de Estado en eventos de considerable relevancia. Al mismo tiempo publicó en Twitter: “Es importante conocer el estado de salud del presidente, no es normal y preocupa la causa por la cual no puede cumplir su agenda. Hay que tener claridad con el país y si tiene algún problema de salud, se debe conocer”.

Trino de Carolina Arbeláez sobre estado de salud del presidente

Luego en el Congreso, la parlamentaria afirmó: “Lo que estamos pidiendo es que sea haga a través de la Presidencia del Senado un parte de salud el mandatario, se puede solicitar ante la académica nacional de medicina que es una entidad que acompañaría una especie de comisión y un tribunal de ética médica que permitiría corroborar el estado de salud del presidente y esto le haría mucho bien al país”.

“Hay muchos rumores alrededor de que el presidente está enfermo y que precisamente no ha cumplido la agenda, rumores de que su estado de salud no es el mejor y eso se debe aclarar”, agregó.

En el mismo sentido el representante Christian Garcés afirmó que se presentará una proposición el 22 de agosto de 2023. “Ante el Senado de la República, el representante Juan Espinal y yo radicaremos el martes una proposición para que sea aprobado que se le solicite al presidente Petro que, ante una junta médica, consiga un dictamen que permita saber si tiene la condición necesaria para gobernar el país, o si tiene una situación de incapacidad absoluta que lo obligue a dejar el cargo”.

Luego el parlamentario uribista aclaró que “el artículo de la Constitución posiblemente no está reglamentado, pero es claro que es el Senado la República la instancia competente para solicitar o asumir la investigación y la decisión en caso de problemas de salud del presidente”.

Christian Garcés, representante del Centro Democrático, habla sobre el estado de salud de Gustavo Petro.

Los rumores en el Congreso

La revista Semana indicó que en los pasillos del Congreso se rumora que la condición médica del presidente Gustavo Petro no es la mejor, que algo podría estar pasando y que, por supuesto, se está escondiendo a los colombianos. Así mismo, señaló que el senador de la Alianza Verde Jota Pe Hernández fue más allá e indicó que los rumores sobre el mandatario, incluso, indican de una supuesta adicción. “¿Tiene algún tipo de adicción el presidente de la República que no le permite estar físicamente, al 100 por ciento, para responderle al país?”, se preguntó el senador.

Los legisladores saben que su petición generará un debate político por eso aclaran que la solicitud no tiene como finalidad intentar sacar al presidente Petro, sino tener una claridad sobre su estado de salud. Pero como no hay jurisprudencia sobre esta materia, si se aprobara la petición, el mandatario tendría la potestad de decirle sí o no al diagnóstico.

De esta manera, lo único que se sabe sobre este asunto es que después que la proposición sea presentada, la plenaria del Senado tendrá la responsabilidad de determinar la aprobación o rechazo de llevar a cabo el examen médico al presidente de la República.