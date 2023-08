Pegado a la pared: gobernador del Meta vivió tremendo susto por el temblor que se sintió en el país

El gobernador Juan Guillermo Zuluaga hizo varios llamados a la calma y después reportó que no hubo personas heridas ni muertas. X (Twitter): @JuanGZuluaga

“Tal vez uno de los peores sustos de mi vida”, así reaccionó el gobernador de Meta, Juan Guillermo Zuluaga, al temblor que se sintió con más fuerza en el centro del país y que tuvo epicentro en el municipio El Calvario de ese departamento.

De hecho, el mandatario estaba en plena entrevista cuando de repente sintió un fuerte movimiento. En un video publicado después en su cuenta de X (Twitter) quedó evidenciado que su primera reacción fue pegarse contra la pared mientras intentaba hacer un llamado a la calma. Acto seguido, exclamó “padre de Dios” mientras miraba a la cámara de Blu Radio, medio que estaba recogiendo sus declaraciones.

Segundos más tarde, y una vez dejó de sentir el temblor, instó nuevamente a la calma a los que se encontraban en ese momento al interior del séptimo piso de la Gobernación de Meta. Bajó por las escaleras de emergencia y salió del edificio.

Una vez terminaron las réplicas, publicó en aquella red social que “Mantener la calma y aplicar los protocolos puede salvar vidas” y que no se presentaron víctimas o personas heridas durante la seguidilla de eventos telúricos que iniciaron al mediodía del jueves 17 de agosto.

“Gracias a Dios no tenemos víctimas fatales ni heridos”

Horas antes del susto, el gobernador Zuluaga había tenido un encontronazo en redes sociales con el presidente Gustavo Petro tras la polémica generada por las declaraciones del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, sobre las exigencias de seguridad hechas por los mandatarios departamentales del país.

Concretamente, el alto funcionario dijo a la salida del debate de control político adelantado en la Comisión Primera de la Cámara que no considera “prudente” el hecho de que varios encargados de las gobernaciones saquen provecho “por un tema electoral” ante la situación de orden público en buena parte del país.

“Dejemos de ser hipócritas, en este país quienes estamos en la actividad política tenemos nuestro corazoncito, y cada uno de nosotros empujará para algún lado”, aseveró de paso. En respuesta, Zuluaga lo calificó de “incompetente” ante el llamado de los gobernadores sobre la situación de violencia en varias regiones. Incluso, pidió su renuncia.

Tras esa respuesta, el presidente Petro reclamó que el gobernador no tiene por qué interferir en las funciones de su equipo ministerial, así como el jefe de Estado no interviene en las funciones de funcionarios locales.

“Yo no me meto en la definición del gabinete del Meta, el gobernador del Meta no tiene por qué meterse en mi definición del gabinete nacional”, aseguró el presidente ante los reclamos de Zuluaga y la petición de la salida de Velasco Chaves de su cargo. En diálogo con Noticias Caracol, también llamó la atención del Ministerio de Defensa, del que “no hemos tenido suficientes respuestas”.

“Lo que quisiéramos ver es un ministerio con mayor liderazgo, subiendo la moral de la tropa, motivándolos y entregándoles todas las condiciones para hacerle frente a quienes hoy nos están dañando la tranquilidad”, reprochando también a Iván Velásquez. A su vez, advirtió que las disidencias al mando de Iván Mordisco tienen fuerte presencia en Meta.

Otro gobernador que se refirió al tema fue el de Cundinamarca, Nicolás García. Pidió a Velasco tomarse la crisis de seguridad en serio y también expuso que son reales los hechos violentos ocurridos en regiones como Cauca, Norte de Santander y Meta, y exigió tener en cuenta las alertas de organismos como la ONU sobre masacres cometidas durante el actual Gobierno.

“Sea serio y tómese en serio su cargo, esas vidas dependen de usted”, reclamó García Bustos después del reclamo del ministro Velasco.