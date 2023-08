Qué se sabe de la conductora que atropelló a dos personas en Bogotá: víctimas aseguran que no han recibido ni siquiera disculpas

Tras arrollar a las dos personas, la mujer que conducía el auto se estrelló contra un establecimiento comercial Foto: captura de video

En la tarde del lunes 14 de agosto, en la localidad de Usaquén, en Bogotá, se registró un accidente de tránsito que dejó lesionadas a tres personas. Los hechos se dieron luego de que una mujer atropellara a dos ciudadanos que se movilizaban por un andén de la carrera Séptima con calle 119.

Recientemente se conocieron nuevos datos de lo ocurrido, entre ellos, los resultados de los exámenes médicos que se practicaron a los involucrados.

“Se presenta choque contra objeto fijo en la localidad de Usaquén, automóvil colisiona contra un establecimiento, en la carrera 7 con calle 119, sentido sur - norte”, se informó, en su momento, por parte de la Policía de Tránsito y la Secretaría de Movilidad.

De acuerdo con lo que pudo conocer el diario El Tiempo, la conductora es una mujer de 36 años de edad. Tras el accidente, fue llevada a una clínica en donde diagnosticaron un trauma de tórax. Liney Villareal, madre de Antony Pérez, uno de los ciudadanos que terminó arrollado por la mujer, aseguró que tuvo la oportunidad de ver a la conductora en la clínica, sin embargo, relató que no pudo hablar con ella, pues no le permitieron acercarse.

Según pudo establecer ese medio de comunicación nacional, Antony, para el momento del accidente, iba acompañado por un compañero de trabajo. “Le metieron un clavo de la rodilla hacia abajo. Le reconstruyeron, porque estaba bien golpeado, tenía una fractura expuesta de tibia y peroné en la pierna izquierda”, contó Liney sobre la salud de su hijo en una entrevista con Blu Radio.

“Pasó que el señor del parqueadero le ayuda a ella a sacar el carro. Ellos iban a pasar la Séptima, pero no cruzaron porque el semáforo cambió. Él me dice: ‘Mamá, yo vi el carro y me causó curiosidad porque el carro estaba nuevo. Yo vi el carro y le dije a mi compañero, qué carro tan bonito’ (...) Ellos vieron que el carro iba, y en una de esas aceleró y fue cuando lo vieron encima”, añadió en su charla con la emisora.

En video quedó registrado el momento en el que un carro color negro atropelló a dos personas. Crédito: Redes sociales

La persona que iba con Antony, también resultó lesionada, sin embargo, según el periódico reseñado, tuvo heridas de menor gravedad. Tal y como quedó registrado en su historial médico, presentó un trauma lumbar. El hombre fue dado de alta el mismo día que se presentó en la clínica.

Liney asegura que los gastos médicos de la estadía de su hijo en el hospital son de alto valor, por lo que está a la espera de que la conductora afronte la situación. “Nadie ha aparecido a pedir disculpas, a nada”, comentó ella al referirse a la mujer que generó el accidente.

En el video que quedó registrado en cámaras de seguridad del sector se puede apreciar como la mujer, que conduce un carro negro de alta gama, se desvía de su camino y se sube al andén. La zona a al que sube la conductora está señalizada con flechas que dan a entender que es un parqueadero. Es tal la velocidad de la mujer, sin embargo, que al tratar de entrar a ese espacio, se lleva a las dos personas por encima.

Los registros audiovisuales permiten ver como Antony es el primero en ser impactado y el que más fuerte recibe el golpe. Antony queda debajo del vehículo mientras que la mujer continúa su camino sin control. En medio del recorrido atropella a la segunda víctima, a quien se lleva encima del carro por apenas unos metros. La mujer sigue su camino y termina estrellada contra el establecimiento comercial de la zona.