Ganadora del ‘Desafío’ respondió a pullas de Guajira: “No puede quitar mi nombre de la copa”

La modelo aseguró que ya nadie puede quitarle el título de ganadora del Desafío (Foto: Infobae - Jesús Avilés)

Alejandra Martínez, ganadora del Desafío The Box 2023, respondió a algunos malos comentarios de seguidores y excompetidores, tras quedarse con el premio de 400 millones de pesos y poner su nombre en la famosa copa.

Te puede interesar: Andrea Serna se fue de vacaciones a envidiable destino después de terminar el Desafío “The Box”

Las críticas le han llegado por parte de algunos televidentes, y otras, por parte de Guajira, con quien se enfrentó en la final. En ambos casos señalan que Aleja no era la indicada para ganarse el programa, pues es una modelo y no una deportista de alto rendimiento como su rival.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Desafío “The Box” pasó cuenta de cobro a participante

Ante esos argumentos, la ganadora del programa ha utilizado sus redes sociales para defenderse: “Yo creo que ya es hora de superar eso, yo ando súper ocupada... son las consecuencias de ganar”, señaló la también empresaria. Además, junto a Sensei, el ganador masculino del programa, escribió: “Ya no pueden borrar nuestro nombre de la copa”.

La ganadora del programa pidió a sus críticos que "superen" el tema, pues nadie le puede quitar el título

Cabe recordar que tras la final entre las dos desafiantes en la ciudad de las cajas, Guajira no tomó muy bien su derrota y aseguró que Aleja había ganado porque había contado con “más suerte” que ella. El comentario de Guajira fue porque a lo largo de la competencia Aleja fue una de las participantes que menos rendimiento tuvo en sus equipos, mientras Guajira fue capitana y la primera semifinalista.

Te puede interesar: Sara Cifuentes, exparticipante de “El Desafío”, habló de su divorcio y de su supuesta relación con un compañero del reality

La ganadora insistió en que el tema ya debería se superado, especialmente porque “ella se puede despelucar y todo, pero así pasó y ‘desganada’ no hay”. Esto lo hizo a través de sus historias de Instagram, en las que algunos seguidores le indicaron que “Guajira te anda tirando puntas”.

“En temas de definición hay mucha suerte, porque con toda la ventaja que llevaba se supone que yo debería ser la campeona. Pero no demerito a mi compañera; lo hizo mejor que yo, se le dio, tuvo mucha más suerte que yo, es válido y sencillamente no tengo otra explicación más que suerte”, dijo Guajira en su momento.

Guajira aseguró que no ganó el 'Desafío' porque Aleja tuvo más suerte (captura Desafío The Box)

Ante las arremetidas de Guajira en sus redes sociales señalando que ella debió ser la campeona, Aleja pidió a sus seguidores que dejaran el tema atrás. “Yo creo que no hay necesidad de que yo diga nada, la gente vio el programa, la gente se dio cuenta de las cosas. Entonces no pasa nada, muchas bendiciones para ella”.

Pero Aleja no se detuvo ahí; también compartió el mensaje de otro de sus seguidores que se refería a las palabras de Guajira sobre la “suerte” de su competidora. “El tema de la suerte no existe, tú ganaste porque tuviste una definición maravillosa”, escribió el internauta y Aleja lo compartió diciendo “que no se diga más”.

La modelo también respondió a un comentario malo que recibió por parte de un televidente del programa, en el que señalaba que ella no merecía ganar por su mal rendimiento y la comparaba con Sara, quien fue calificada como la más débil del programa. “Hasta Sarita fue mejor que tú, ella sí tuvo logros individuales y con su equipo”.

Sara fue considerada la peor participante del programa, aunque quedó en cuarto lugar (captura Desafío The Box)

Aleja también respondió a esta persona y le preguntó, “¿qué pretendes con este comentario? Yo no me arrepiento absolutamente de nada, cada caída, cada perdida me hizo llegar hasta donde llegué. Necesitaba caerme para superarme y llegar hasta donde llegué. ¿Alguna tiradera más?”.

Por su parte, Guajira ha revelado que no tiene una mala relación con ninguno de sus excompañeros del Desafío, pero sí es cierto que se alejó de todos. “No tengo nada contra nadie y, aunque tengo afinidad con muchos, prefiero tomar distancia de algunos por sana paz”.

En los comentarios, varias personas le piden a Aleja que ella misma supere el tema y deje de estar respondiendo a los mensajes que recibe. “A mí parecer ella misma se escribe esas preguntas, por qué yo sigo a Guajira y la verdad no he visto que le tire”; “Ella también ya se vuelve fastidiosita”; “Esa Aleja ya aburre, solo habla de Guajira”.