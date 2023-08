Fuga de Aída Merlano: el poderoso empresario Julio Gerlein será imputado por la Fiscalía

Citan a Julio Gerlein a imputación de cargos por posible participación en fuga de Aida Merlano. Fotos: Colprensa

La Fiscalía radicó la solicitud de imputación de cargos y medida de aseguramiento contra el empresario barranquillero Julio Gerlein y también a dos abogados, en la investigación que se lleva a cabo por la fuga de la excongresista Aida Merlano.

Además, el ente investigador venía desde hace algún tiempo indagando las visitas de los abogados Diego Muñetón y Teodoro Antonio Deyonga a la cárcel El Buen Pastor, sin que los juristas tuvieran ningún vínculo con Merlano.

Por su parte, el abogado Muñetón quien fue mencionado por la excongresista perteneciente al Partido Conservador en el plan de fuga y en otras acciones que llevaron a desviar la investigación que se realizaba por este hecho.

Entre tanto, Julio Gerlein Echeverria y el abogado Dejón tendrían que responder ante la justicia colombiana por el delito de soborno en actuación penal. Así mismo, Muñetón será imputado por los cargos de soborno en la actuación penal y determinador de falso testimonio. Esto último es debido a que en la declaración hecha por Merlano, el abogado le habría hecho ofrecimientos de dinero para que no rindiera su declaración ante la Corte Suprema de Justicia.

La audiencia de imputación de cargos se llevará a cabo el próximo 19 de octubre a las 8:00 a. m., ante un juez de control de garantías en Bogotá. De igual manera, la Fiscalía General de la Nación también pedirá medida de aseguramiento para las tres personas.

El abogado Miguel Ángel del Río, publicó en su cuenta de Twitter la confirmación sobre la imputación que la Fiscalía General de la Nación le hizo a los tres sindicados. “Acaba de ser confirmada por la fiscalía imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento en contra del empresario Julio Gerlein y los abogados de Alejandro Char que participaron en la fuga de Aida Merlano. Empieza a moverse finalmente la justicia en el caribe”

Miguel Ángel del Río sobre imputación a Julio Gerlein. Foto: Twitter @migueldelrioabg

Julio Gerlein en la actualidad enfrenta un juicio por varios delitos entre los que se encuentran: concierto para delinquir, corrupción al sufragante y violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales.

Además el empresario barranquillero, también fue vinculado en agosto de 2018 con el mencionado caso de ‘La Casa Blanca’ que se refiere al operativo adelantado por las autoridades el mismo día que se llevaron a cabo las elecciones, en la que en ese entonces era la sede de campaña de Aida Merlano en Barranquilla y desde donde se coordinó la organizada compra de votos que buscaba favorecer a la candidata al Senado de la República, Aida Merlano y a su vez a la candidata Lilibeth Llinás.

En la investigación que realizó la Fiscalía General de la Nación se enfatiza en que Gerlein fue el principal financiador de la campaña al Senado de Merlano, con quien mantenía una relación sentimental. Estos hechos permitieron que los topes de la campaña, permitidos por las autoridades electorales, fueran superados ampliamente.

Por qué se dice que el cartel de Sinaloa también estuvo involucrado en la fuga de Aida Merlano

En los últimos días la Fiscalía General de la Nación, hizo una importante revelación en la que indicaba que cartel de Sinaloa también habría estado involucrado en la planeación y ejecución de la fuga de la excongresista Aida Merlano llevada a cabo el 1 de octubre de 2019, luego de ir a una cita odontológica en el norte de Bogotá.

En la audiencia de imputación de cargos contra los hermanos Juhass y Jelissa Pineda Matallana, el fiscal del caso dio a conocer que esta pareja sostuvo algunas reuniones con un hombre que es conocido con el alias de El Boyaco, de quien se dice que sería parte del cartel de Sinaloa, considerada como la organización delincuencial más peligrosa de México.

“Ya que la fuga de la excongresista estaba planeada y que estaría dirigida por el el cartel de Sinaloa, quienes, en compañía de alias el Boyaco, no solo se ocuparían de su fuga, sino de su salida del país. No solo con el fin de que se fugara, sino que no declara ante el alto tribunal (...) Estas afirmaciones no se hacen de manera conclusiva o haciendo inferencia sobre algún elemento probatorio. Se trata de afirmaciones obtenidas por un agente encubierto, estas fueron tomadas de personas que tuvieron directamente conocimiento de las acciones ilícitas que adelantaron para la fuga”, resumió el fiscal del caso.

Por su parte, el ente investigador también indicó que Jelissa Matallana era la mujer que ayudó a la excongresista a levantarse del piso durante la fuga. Así mismo, Juhas Pineda fue quien esperó a Merlano en la motocicleta afuera del consultorio donde se dio la huida.

Del mismo modo, el fiscal del caso reveló que durante la investigación algunos de los agentes fueron objeto de amenazas de muerte por parte de un número telefónico cuyo Imei era de procedencia mexicana. El mensaje recibido advierte que se trata de miembros del cartel de Sinaloa y se expresa lo siguiente: ‘Si siguen molestando con la gente de la Costa colombiana, ella no va a hablar. Sabemos que ustedes seguirán haciendo lo posible por capturar a los protegidos. Así que lejos de la política con su caso. La famosa Aida no va a hablar. Los saluda Sinaloa, la guerra en las palabras’. Luego de esto salen del grupo y cancelan el número”.