Maluma finalmente anunció fecha de lanzamiento de su álbum ‘Don Juan’

El cantante paisa ha estado preparando su nueva faceta musical desde mediados de 2022

Con este video, publicado en sus redes sociales, el cantante colombiano Maluma confirmó a sus seguidores que su nuevo álbum Don Juan está listo para ser escuchado en las plataformas de reproducción. La fecha de lanzamiento de su nueva etapa musical llegará el próximo 25 de agosto.

“Es oficial, Don Juan, afuera en la calle este 25 de agosto (Qué emoción tan hpppp)”, escribió el artista paisa en la publicación. El lanzamiento de su nuevo álbum coincide con el inicio de la gira internacional con el mismo nombre del álbum que inicia en Estados Unidos el 30 de agosto.

Desde mediados del año 2022 Maluma empezó a revelar detalles de su nuevo trabajo musical, con el que cambia toda su apariencia y se convierte en Don Juan, y deja atrás la época del Papi Juancho y mucho más la del Pretty Boy. Este álbum será la representación del crecimiento del paisa en su carrera.

Maluma se presentará en más de 30 ciudades de los Estados Unidos con su nuevo álbum (Instagram)

Entre esos detalles que ha revelado Juan Luis Londoño sobre su nuevo trabajo discográfico destacan las dos canciones que ya ha dejado escuchar a sus seguidores. Se trata de los sencillos Coco loco y La reina, dos temas tan diferentes entre sí que revelan bastante de lo que será la nueva etapa de Maluma.

Con Coco loco Maluma emocionó a sus fanáticos con un tema sensual y de fiesta, cuya portada dejaba a la vista el trabajo que el artista le ha invertido a su cuerpo durante los últimos meses. Mientras que en La reina, el artista rindió un homenaje a todas las mujeres con un videoclip en el que tiene como protagonistas a modelos “plus size”, sobrevivientes al cáncer de seno y a los ataques con ácido.

A través de sus redes sociales el cantante se ha expresado sobre este nuevo trabajo musical y destacó especialmente el trabajo que hay detrás. “Es primera vez en mi carrera que tengo tiempo para producir un álbum y analizar detalle por detalle cada canción. Es una locura este proceso que estoy viviendo”, señaló en publicaciones pasadas.

El cantante también ha revelado que una de las colaboraciones en su nuevo álbum será con J Balvin

Don Juan es el séptimo álbum de estudio del cantante colombiano que también se ha destacado por importantes logros empresariales colaborando con importantes marcas para crear colecciones de ropa y botellas de licor con el sello de Maluma.

El artista ha señalado estar agradecido con “Dios y la vida que me dieron la oportunidad de hacer las cosas con calma y más sabiduría” y agregó para sus seguidores que “lo que siento con Don Juan es algo indescriptible que nunca había sentido antes. Créanme que estamos haciendo una joya que va a explotar la creatividad de muchas personar. Vamos a hacer historia juntos”.

Además de todo el proceso musical que hay detrás de Don Juan por parte del artista, Maluma también ha dejado en evidencia el trabajo físico que tuvo que realizar para este nuevo proyecto y para la gira internacional con la que planea presentarlo al mundo.

A través de su cuenta de Instagram, el cantante paisa dejó ver el avance de su cuerpo. Crédito: maluma / Instagram

A través de diferentes publicaciones Maluma ha dejado en evidencia su estado físico, resultado de los intensos ejercicios que ha estado realizando para prepararse para su nueva gira. “Desde este momento la mentalidad es otra. Si antes estábamos apretando con todo ahora si que se va a poner bueno esto ... La disciplina lo es todo y se los voy a demostrar. Don Juan a otro nivel, qué emoción”, anunció el paisa cuando presentó las fechas de su gira.

El recorrido del cantante colombiano iniciará el próximo 31 de agosto en Sacramento, California; incluyendo lugares como The Forum en Los Ángeles, el Madison Square Garden en New York y el Kaseya Center en Miami. “Me siento emocionado de regresar a los escenarios en Estados Unidos este otoño. Me he tomado un año para centrarme en perfeccionar lo que considero el mejor álbum de mi carrera, Don Juan”, aseguró.

La colaboración con J Balvin

Además de todo lo que implica el nuevo álbum del paisa, una de las cosas que más emociona a sus fanáticos es la posible colaboración con su colega J Balvin. Maluma lo confirmó a través de una publicación que hizo en su cuenta de Instagram. “Que vengan los éxitos en abundancia porque lo merecemos y hemos trabajado como un hp por eso ... PD: viene un tema en el álbum pero seriooooo”, escribió.