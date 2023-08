Desafío “The Box” pasó cuenta de cobro a participante

Así lo confesó la exparticipante a través de una dinámica en redes sociales

El 25 de julio llegó a su final la tercera temporada de Desafío ‘The Box’ dejando como ganadores a Sensei y Aleja, dos de los grandes favoritos en cada competencia. Aunque se desconoce oficialmente cuanto tiempo permanecieron oficialmente los desafiantes en la ciudad de las cajas, parece ser que el tiempo lejos de las parejas pasa en algunos casos factura.

Este habría sido el caso de Cifuentes, una de las participantes más queridas por los televidentes, que hizo una confesión de lo que ocurrió tras su salida del reality. Y es que Sara durante el tiempo que permaneció en competencia no dejó de hablarles a sus compañeros del compromiso y la unión que tenía con su pareja, pero esto al parecer no se consolidó.

Adicionalmente, la mujer siempre se mostró como una madre entregada por el bienestar de su hijo, incluso en varias ocasiones mencionó que competía por darle una mejor calidad de vida al menor. Sin embargo, recientemente sorprendió con las declaraciones sobre su ruptura, ya que decidió “dejar las cuentas claras y el chocolate espeso”.

Ricky y Cifuentes perdieron en sus respectivos enfrentamientos con Sensei y Guajira (captura video)

De acuerdo con la desafiante, una semana después de que regresó a su casa tras su salida, no aguantó más y decidió ponerle punto final a su romance. Esto en medio de una publicación en sus redes sociales, pues sus seguidores le preguntaban constantemente por su pareja, ya que venían sospechando por cuenta de las publicaciones en las que ya no se veía el hombre.

“Yo me separé, me separé apenas regresé del Desafío, como una semanita más y yo ya me estaba separando”, aseguró la también creadora de contenido en sus redes sociales. La revelación ocurrió en una dinámica con sus seguidores en la que agregó que aunque “son cosas que pasan”.

Sensei, Ricky, Cifuentes y Guajira eran los enfrentados en la muerte del Desafío. Foto: Emisión Desafío The Box

“Todo está muy bien, todo está excelente, mi relación con él está muy bien, es el papá de Mati, pero ya (…)”, y les pidió a sus fans que no indagaran más sobre el tema porque no quería decir nada al respecto: “Simplemente, quédense con que estoy bien, demasiado feliz, mi vida está muy bien, la vida de toda mi familia está muy bien”.

Entre los comentarios de los seguidores de la competidora, afirman que posiblemente se habría separado para iniciar un romance con Bairon, otro de los participantes del Desafío ‘The Box’ y con quien tuvo buena química a lo largo del programa.

Qué dijo “Cifu” sobre el Desafío

En una entrevista que ofreció al diario El Espectador, la concursante del Desafío ‘The Box’ aseguró que uno de los momentos más fuertes que se puede vivir en la competencia eran los castigos. Además, indicó que cuando ingresó al reality pensó que detrás de cámaras les daban algo de comer para poder sobrellevar las diferentes pruebas, por lo que aseguró que sí se pasa hambre.

“Siempre he estado en el deporte, en el colegio destacaba mucho. Tuve el premio a mejor deportista, en las competencias de velocidad siempre llegaba de primera, de resistencia también. Dese muy chiquita tenía por genética ese don”, aseguró para el medio de comunicación antes citado.

De acuerdo con su descripción en el programa, señalan que es una “deportista consagrada”. Uno de sus sueños fue convertirse en futbolista y representar a la selección Colombia femenina en un torneo y desde hace seis años se dedica al crossfit. De profesión es ingeniera industrial y su rol de mamá no ha sido impedimento para sacar adelante su pasión por el deporte.