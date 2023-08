“Es una muestra de que Colombia merece más, el fútbol femenino merece más”, Leicy Santos, tras la eliminación de Colombia en los cuartos de final del Mundial

La selección colombia femenina perdió 2-1 con Inglaterra y quedó eliminada del Mundial. Foto: FCF

El partido de Colombia contra Inglaterra por los cuartos de final del Mundial femenino se vivió al límite, la subcampeona de América midió su fuerza con la vigente campeona de la Eurocopa femenina, en un juego no apto para cardíacos, que terminó 2-1 a favor de Inglaterra, que clasificó a la semifinal del Mundial. Tras el encuentro, esto dijeron las figuras del combinado nacional.

Te puede interesar: La Selección Colombia lo dio todo, pero se quedó en los cuartos de final del mundial femenino: así fue el encuentro ante Inglaterra

Leicy Santos, referente del Atlético de Madrid femenino, fue la autora del primer tanto del conjunto nacional; la anotación de la volante cordobesa cayó sobre el minuto 44, cuando pisa el borde del área inglesa, encarar a una rival y pinchar el balón sobre la humanidad de la portera Mary Alexandra, que milita en el Manchester United.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Los goles del partido Colombia vs. Inglaterra en el Mundial femenino 2023

“Marcar goles te hace feliz, toda Colombia se emocionó, lástima el resultado. Colombia mostró carácter, buen fútbol y a veces se gana y se pierde. El partido se nos fue por dos desatenciones, pero hay que seguir”, dijo Santos sobre su gol.

Leicy Santos abrió el marcador para la seleción Colombia al cierre del primer tiempo. REUTERS/Carl Recine

Respecto al transcurso del partido, la nacida en Santa Cruz de Lorica declaró, Leicy Santos: “Creo que ahora duele no seguir avanzando, creo que pasarán los días y nos llevaremos la historia que hemos hecho, Colombia ha hecho un buen tornero y queda lo bonito. Es una muestra de que Colombia merece más, el fútbol femenino merece más y es un proceso para darnos cuenta de todo lo que merece Colombia”.

Te puede interesar: Con lágrimas en su rostro Carolina Arias dejó el campo de juego al minuto cinco en el partido por octavos de final ante Inglaterra

Otra de las protagonistas que habló fue la joya de la selección Colombia Linda Caicedo, quien estuvo fuertemente custodiada por las inglesas en el desarrollo del juego y no pudo sacar a relucir toda su calidad técnica; sin embargo, dejó algunos destellos de magia por el extremo izquierdo en los duelos personales contra Lucía Tough.

“Simplemente me nublé, por la impotencia de querer ganar, de que las cosas no se nos den. Son momentos que uno como jugador no quiere que lleguen, queríamos ser campeonas del mundo, pero es una muy buena experiencia”, sostuvo Caicedo Alegría.

Linda Caicedo se vio mermada por la fuerte marca de la defensa de Inglaterra. Foto: REUTERS/Carl Recine

Finalmente, la líder natural, goleadora y máxima referente del combinado nacional, Catalina Usme, tuvo una labor más defensiva en el planteamiento del técnico Nelson Abadía, que prefirió sacrificar su peso en ataque para que le diera respaldo a la lateral juvenil Ana María Guzmán, quien ingresó de cambio al minuto 10 por Carolina Arias, luego de la lesión de la experimentada lateral.

Frente a los goles recibidos, la capitana de Colombia sostuvo: “Nos hacen dos goles que no nos habían hecho en el Mundial. No sé, quisiera pensar que aún me queda otro mundial y siempre he pensado que la que esté mejor tiene que ir, quiero volver y me prepararé de la mejor forma para estar nuevamente”.

Finalmente, Usme agradeció a la afición por el apoyo y dejó vivas las expectativas por ganar la copa del mundo: “Gracias por estar por levantarse, por mandarnos su buena energía, respaldar al equipo. El objetivo no cambia, es el mismo: ganar la copa del mundo”, aseveró.

La lesión de Carolina Arias

El esquema defensivo de la selección Colombia femenina sufrió una baja sensible, pues a los 10 minutos de juego Carolina Arias tuvo que salir de cambio por una terrible lesión en la rodilla tras un choque con la portera de la Tricolor, Catalina Pérez.

La lesión de la experimentada lateral se dio en medio de un despeje en el que, como de costumbre, lo dejó todo sobre el terreno y no se percató de que la guardameta Pérez salió a despejar y terminaron chocando. Pese a sus intentos de reincorporarse al partido, Carolina Arias no pudo volver y salió del terreno entre lágrimas.

Hasta el momento, el cuerpo médico de la selección Colombia no ha emitido un parte oficial sobre la lesión de Carolina Arias, pero por lo que se pudo observar puede ser una lesión.