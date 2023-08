El motel más barato de Colombia: conozca el supuesto lugar en donde el rato cuesta menos de 2.000 pesos

Supuesto motel en donde el rato vale menos de dos mil pesos. Foto: imagen de referencia

La iniciativa de los colombianos nunca ha estado en duda y esto quedó en evidencia tras revelarse un vídeo, en donde un supuesto habitante de calle habría creado un motel en la zona rural de lo que sería un municipio al norte del Valle del Cauca. El hecho fue revelado por una creadora de contenido en redes sociales, quien habló con el responsable del lugar y conoció los precios de los “cuartos” de la residencia.

A través de un video se reveló lo que sería en motel más barato de Colombia, teniendo en cuenta que actualmente, hay residencias en donde el costo por horas puede llegar a costar hasta 400 mil pesos, claramente; en cuartos equipados con jacuzzi, juegos y otro tipo de espacios para el esparcimiento de las parejas.

La entrevista fue realizada a un sujeto denominado como “Don Avispa”, quien realizó una construcción improvisada en una zona arbórea. En el lugar se ven telas, costales y cartones, además de varios pedazos de madera que servirían como columnas. Según el señor, el rato de 10 minutos de placer tiene un costo de 1.500 pesos.

En la página de Facebook de la creadora de contenido Lady daniella g, ‘Don Avispa’ señaló que muchas personas se quejaban de pagar 2.000 pesos, costo de lo que sería la mejor “suite”; sin embargo, expuso que todos los espacios estaban equipados con un cartón, siendo un lugar que en su mayoría sería utilizado por ciudadanos sin hogar.

“Le voy a mostrar la pieza más chimba, se arrugan dizque para pagar dos mil pesos; en la calle duermen en un andén, pero aquí tienen su cartón, yo esto lo tengo solamente para el ratico y tin”, dijo ‘Avispa’.

De igual forma, sentenció que ante la demanda de público podía lograr ganancias de hasta 30 mil pesos diarios, aunque en las noches, las utilidades llegaban hasta 150 mil, teniendo en cuenta que tan solo estarían pagando por 10 minutos.

“Me puedo hacer de a 20 mil o 30 mil y esto funciona las 24 horas del día, en la noche se queda mi mamá, porque si llegó a dejar esto aquí solo no falta el vampiro que venga aquí y lo acabe. De noche me puedo sacar hasta los 150 mil pesos, llegan un montón de personas. Es que hay que hacer la cuenta de 10 minutos a 1.500 pesitos el rato. La necesidad tiene cara de perro, si Petro se sienta allá a dar órdenes, aquí las órdenes las doy yo, tienen 10 minuticos, no más vale 1.500″, aseguró.

Según el hombre, supuestamente la policía le ha llamado la atención sobre el uso de suelo que está ejerciendo, además, sentenció que todos los materiales con los que ha construido el lugar han sido reciclados, caso de las improvisadas sábanas y demás plásticos con los que creó las paredes, añadiendo que solo disponía de cartones, pues no compraría más utensilios.

“Aquí viene la policía viene a azararlo a uno, si me quitan de acá me voy para otro lugar. Las piezas se hacen con plástico, las telas me las encuentro en la basura y pongo acá a mi mujer y las lava, además pone los cartones. Yo no les voy a comprar espuma a esos degenerados que solamente dan 1.500″.

Así es el motel más barato de Colombia. Video: Facebook - Lady daniella g

En el cuestionado video, el sujeto expuso que en algunas ocasiones habría dado dinero a algunos policías para que no le destruyeran “su emprendimiento”.

“Aquí viene a azarar mucho la policía, yo sé que merecen el respeto, pero que lo dejen trabajar a uno y cuando vienen aquí les doy la marañita. De vez en cuando para la gasolina, la verdad me dejan sin un peso, ome, pero les doy para la gasolina para que no me tumben el cambuchito”.

El video ha recibido diversos comentarios de todo tipo, en donde algunos usuarios de Facebook resaltan que es una buena forma de emprender, mientras que otras afirman que el contenido publicado el falso, argumentando que la historia fue inventada; tal como se han hecho con otras producciones.