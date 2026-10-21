Colombia

Defensoría reporta un caso de reclutamiento de niños y adolescentes en Huila en 2026 y alerta por subregistro

Entre enero y septiembre se identificó una víctima en el departamento. La entidad advirtió que el miedo, la desconfianza y la falta de denuncias impiden conocer la verdadera magnitud del problema

Un hombre enmascarado entrega un fusil a un niño. Otro hombre enmascarado sujeta a un segundo niño. Un tercer niño está sentado. Al fondo, hombres armados y un vehículo.
Entre enero y septiembre se identificó una víctima en el departamento. La entidad advirtió que el miedo, la desconfianza y la falta de denuncias impiden conocer la verdadera magnitud del problema (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes continúa siendo una amenaza en el Huila, pese a que durante los primeros nueve meses de 2026 la Defensoría del Pueblo identificó solamente un caso en el departamento.

La cifra, sin embargo, no permite concluir que el fenómeno haya disminuido de manera significativa, debido a que la propia entidad advirtió sobre un posible subregistro provocado por el miedo de las familias, la desconfianza en las instituciones y la normalización de este tipo de violencia.

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Según informó Caracol Radio, entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2026 la Defensoría registró 130 casos de reclutamiento en Colombia.

En Huila se identificó una víctima durante ese periodo.

Una ilustración acuarelada compara el reclutamiento forzado de niños con las iniciativas de protección legal y apoyo institucional en Colombia - crédito
Una ilustración acuarelada compara el reclutamiento forzado de niños con las iniciativas de protección legal y apoyo institucional en Colombia - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El subregistro dificulta medir el fenómeno

La Defensoría insistió en que los datos oficiales no necesariamente reflejan la totalidad de los casos que se presentan en los territorios.

Muchas familias, según la entidad, no denuncian por temor a represalias, falta de confianza en las autoridades o porque este tipo de hechos termina siendo normalizado en zonas afectadas por la violencia.

Por esa razón, el número de casos conocidos no puede interpretarse de manera automática como una reducción real del reclutamiento.

El contraste con años anteriores es significativo.

En 2025, la Defensoría identificó 24 casos de reclutamiento en Huila, la misma cantidad reportada durante 2024.

Aunque la cifra de 2026 es considerablemente menor, el organismo señaló que esos registros, por sí solos, no permiten determinar la evolución real del fenómeno.

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A nivel nacional ocurre una situación similar.

Entre enero y septiembre de 2026 fueron identificados 130 casos, frente a 439 durante todo 2025 y 689 en 2024.

Sin embargo, las diferencias entre estos periodos deben ser leídas con cautela, debido a que el dato de 2026 corresponde únicamente a los primeros nueve meses del año y porque la entidad ha insistido en que existe subregistro.

Desaparecen cinco jóvenes en Bolívar, temen reclutamiento forzado - crédito iStock
Reclutamiento forzado - crédito iStock

Persisten los riesgos para niños, niñas y adolescentes

El reclutamiento constituye una grave vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, especialmente en territorios donde existe presencia de grupos armados y condiciones de inseguridad.

El informe conocido no detalla las circunstancias específicas del caso identificado en Huila durante 2026, ni precisa el municipio en el que ocurrió, la edad de la víctima o el grupo señalado como responsable.

Tampoco permite establecer si el caso ya derivó en investigaciones judiciales o medidas específicas de protección.

La principal alerta de la Defensoría se concentra en que la ausencia de denuncias puede ocultar situaciones que no aparecen en los registros oficiales.

El temor de las familias puede impedir que los hechos sean conocidos por las instituciones y limitar las posibilidades de activar rutas de prevención y protección.

Por esa razón, la entidad mantiene la advertencia sobre la necesidad de fortalecer las medidas preventivas y los canales de atención en los territorios.

El caso registrado en Huila durante 2026 se suma a una problemática nacional que continúa afectando a niños, niñas y adolescentes y cuya dimensión real sigue siendo difícil de establecer.

Hasta ahora, las cifras disponibles muestran una reducción en los reportes frente a 2024 y 2025, pero la Defensoría advierte que no existen elementos suficientes para afirmar que el reclutamiento haya disminuido en la misma proporción.

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