Corte Suprema abrió investigación a congresista del Pacto Histórico: lo acusan de entregar beneficios a condenado

La Corte Suprema de Justicia acusará al congresista por los delitos de prevaricato y concierto para delinquir. Foto Camila Díaz/Colprensa

La Corte Suprema de Justicia confirmó el viernes 11 de agosto de 2023 que ha abierto investigación formal al representante a la Cámara Pedro Suárez Vacca, que hace parte del Pacto Histórico, con el fin de establecer si es culpable o no de los delitos de prevaricato y concierto para delinquir.

Te puede interesar: Oposición, reformas y políticas sociales: lo que se viene para el Gobierno Petro en su segundo año

De acuerdo con el alto tribunal, se busca comprobar si el hoy congresista concedió beneficios a un condenado cuando oficiaba como juez de ejecución de penas y medidas de seguridad en Tunja (Boyacá). Aunque también estaba señalado del punible de cohecho propio, la sala Especial de Instrucción se inhibió de investigarlo.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Cartel de la hemofilia: Corte Suprema investigará las incapacidades Alejandro Lyons que impiden la continuidad del proceso

El condenado del que se indaga si Suárez Vacca favoreció con sus fallos es Lelio Nevardo Ávila Santana, que sería el enlace en el país con la mafia libanesa, según reportó Blu Radio. Al representante lo investigan porque al parecer habría otorgado el beneficio de detención domiciliara, en vez de enviarlo a un establecimiento carcelario.

El representante Pedro Suárez Vacca, del Pacto Histórico, podría perder su curul en la Cámara de Representantes. Foto: Colprensa

Ávila Santana tenía una pena de 17 años, pero gracias a lo que sería la determinación del entonces togado, se salvó de ir a cumplir parte de su pena de manera intramural; por el contrario, lo hizo en su residencia. Por este suceso es que el organismo judicial investiga al hoy corporado, quien hace parte de la bancada de Gobierno.

Te puede interesar: El representante Agmeht Escaf la emprendió contra Nicolás Petro, Armando Benedetti y el abogado Miguel Ángel del Río

La denuncia fue presentada en 2011, por presuntos hechos de corrupción debido a actuaciones que ocurrieron en 2008, en su función de juez penal en la capital boyacense.

En su paso por la Cámara, el abogado de 52 años, quien es oriundo de Sogamoso, ha sido coordinador ponente del proyecto de ley que busca la modernización y humanización del sistema penitenciario y carcelario; una iniciativa que ha contado con el apoyo del ministro de Justicia, Néstor Osuna.

Así se defendió Pedro Suárez Vacca

En entrevista concedida a Caracol Radio, el representante del Pacto Histórico indicó que ninguno de los hechos que le endilgan tiene asidero.

“La Fiscalía adelantó indagaciones, sin haber logrado hallar mérito en 14 años de instrucción, para siquiera abrir investigación formal en mi contra. Y, con ocasión de lo anterior, solicitaré como es mi derecho, el archivo definitivo de estas diligencias, que la propia Fiscalía dejó en estado inactivo ante la carencia de fundamento probatorio para abrir investigación”, remarcó el congresista.

Para Suárez Vacca es claro que existen razones jurídicas de improcedibilidad de la acción penal que se pretende adelantar en su contra por parte de la Corte Suprema, que incluyen, incluso, la prescripción de los delitos por los que es acusado.

Pacto Histórico en Boyacá perdería segunda curul

En caso de encontrarse culpable de los delitos señalados, Pedro Suárez Vacca podría perder la curul que obtuvo al hacer parte de la lista cerrada del Pacto en Boyacá; departamento que tiene derecho a seis escaños en la cámara baja del Congreso.

César Pachón era uno de los más férreos aliados del presidente de la República, Gustavo Petro. Foto: Colprensa

De esta forma se sumaría a la salida del senador de la misma colectividad, César Pachón, que perdió su lugar en el Legislativo debido a que el Consejo de Estado comprobó doble militancia: pues el aval para aspirar al Congreso se lo dio el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), y, por ello, no podía apoyar —justamente— a Suárez Vacca, de la Colombia Humana, pese a que ambos partidos hacen parte de la coalición del Pacto Histórico.

La denuncia, radicada por el ciudadano Cristhian Fernando Díaz, fue estudiada por la magistrada Rocío Araújo y produjo en noviembre del 2022 la suspensión por parte del alto tribunal.

“A mí me pueden suspender de mi curul, pero no me voy a callar. También en marzo (de 2022) quisieron robar votos. Es momento de contar todos los detalles de los que están detrás de quitarle curules y más al PH. Y sí, sus mercedes, es fuego amigo”, dijo en su momento Pachón.