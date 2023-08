Contra Fico Gutiérrez y Juan Carlos Upegui: candidatos alternativos buscan coalición para la Alcaldía de Medellín

Daniel Duque propone coalición en Medellín

Tras evidenciar con las encuestas la inevitable victoria de Federico Gutiérrez en la Alcaldía de Medellín, el candidato a esa dignidad del partido Alianza Verde, Daniel Duque, hizo una solicitud. En las últimas horas invitó a los también aspirantes César Hernández, Luis Bernardo Vélez y Juan David Valderrama para que se unan y lleguen juntos a las elecciones de octubre.

Te puede interesar: Federico Gutiérrez arrasa en intención de voto a la Alcaldía de Medellín: tiene el 51,5 %, según Guarumo

“Busquemos un mecanismo lo antes posible para llegar con una sola candidatura el 29 de octubre y ganar la Alcaldía de Medellín”, sostuvo Duque en un video compartido en sus redes sociales, donde dijo que tiene afinidades “programáticas e ideológicas” con sus contrincantes.

Alcalde Daniel Quintero: 16 candidatos buscan reemplazarlo. Foto: Infobae.

La petición a una coalición, denominada como “una gran alianza”, se da luego de que la firma Guarumo y Ecoanalítica evidenciara en su última encuesta que Federico Gutiérrez tiene el 51,5 % en intención de voto.

Te puede interesar: Conozca el ‘elefante blanco’ que sigue creciendo en Medellín

Deja botados a sus contrincantes electorales por más de 40 puntos porcentuales. El que lo sigue es el llamado delfín del actual alcalde, Daniel Quintero. Se trata del candidato del partido Independiente, Juan Carlos Upegui, que alcanzó un escaso 5,1%.

Inscripción de candidatura de Federico Gutiérrez como candidato a la Alcaldía de Medellín

Previendo que el excandidato presidencial, que en estas elecciones volverá a cargar las banderas de las derechas colombianas, vuelva a ser alcalde, el concejal Daniel Duque aseguró que él y los mencionados aspirantes deben deponer “sus egos” y poner de primeras a la capital antioqueña.

“Pongamos a Medellín en el centro de esta discusión”, exhortó el representante ‘verde’ en la contienda por reemplazar al saliente alcalde.

La solicitud de Duque no solo fue en video. También le envió una carta a sus todavía contrincantes electorales donde les pidió hacer coalición. Aunque no los mencionó, en esa eventual agrupación política no están Gutiérrez ni Upegui.

Te puede interesar: Federico Gutiérrez lidera una nueva encuesta de intención de voto para la Alcaldía de Medellín

“Es el momento de unir a Medellín y la mejor manera de hacerlo es que entre nosotros, candidatos oficiales a la Alcaldía de nuestra ciudad, empecemos dando ese ejemplo de unidad”, escribió Duque en la misiva en la que, además, explicó el mecanismo que propone para que, entre todos, elijan quién los representará en esa dignidad.

Daniel Duque, el candidato de Alianza Verde a la Alcaldía de Medellín, le contó a Infobae cómo planea ganar las elecciones y suceder a Daniel Quintero. Infobae.

“Con un proceso de sano debate, recorridos y encuestas que definan quién de nosotros pueda liderar este proceso y los demás se conviertan en sus jefes de debate”, detalló el cabildante paisa.

En el texto, además, el aspirante de la Alianza Verde aseguró que la única manera de sacar adelante a la segunda ciudad más importante en Colombia es “solamente unidos”. Con esa juntanza, dijo Duque, podrán “comenzar a construir el sueño de una ciudad más solidaria, más incluyente y justa”.

La propuesta cayó bien dentro de uno de los convocados. Se trata del concejal César Hernández, quien coincidió en la coalición a la que lo invitó Daniel Duque y aseguró que “el reto que tenemos hoy no solamente es físico, es devolverle a la ciudad esa esperanza que ha perdido y ese renacer que podemos construir conjuntamente”, dijo el candidato.

Juan Carlos Upegui y Fico Gutiérrez no fueron incluidos en propuesta de coalición para Medellín. (Colprensa)

De igual manera, aseguró que para definir quién logre enarbolar las ideas de todos se debe realizar un riguroso análisis y “un consenso alrededor de la experiencia real basada en el trabajo ya hecho por la ciudad”.

Otro que también, aparentemente, aceptó la propuesta, fue Luis Fernando Vélez, quien escribió en sus redes sociales: “Un consenso alrededor de la experiencia real basada en el trabajo ya hecho por la ciudad y en el que se necesita realizar, siempre es bienvenido querido Daniel”, trinó el también médico.

Falta ver qué opinan los demás aspirantes que, de aceptar, se convertirían en la primera alianza en Medellín para quedarse con el apetecido cargo que dirigirá los destinos de los paisas en el próximo periodo administrativo.