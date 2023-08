María Camila Osorio está entre las mejores 100 tenistas del mundo: esta es su posición en el ranking tras la nueva actualización

María Camila Osorio tenista colombiana cerró el mes de julio en la posición número 69 del ranking mundial. Foto: WTA 250 Hamburgo.

La tenista colombiana María Camila Osorio terminó oficialmente su temporada del polvo de ladrillo en el circuito de la WTA y tras un mes con algunos altibajos logró mantener una buena posición en el ranking mundial de cara al inicio del último tramo competitivo en superficie dura.

Luego de participar en Wimbledon, el Abierto de Palermo y Hamburgo, la raqueta cucuteña cerró un nuevo mes de competencias en el que fueron más los puntos positivos que negativos, aunque recibió bastantes aspectos a mejorar en su juego.

Luego de la última actualización del ranking, María Camila se ubicó en la posición número 69 del escalafón mundial, llegando a superar a la argentina Nadia Podoroska, la checa Linda Noskova y la italiana Lucia Bronzetti.

En varias declaraciones que realizó Camila en un evento de uno de sus patrocinadores, la tenista afirmó que jugó durante todo este tiempo con ganas de “comerse el mundo” tras haberse recuperado de una lesión que la alejó de las canchas por casi dos meses:

“Para mí fue triste lesionarme. Fueron dos meses en los que estuve parada y no pude competir. Sin embargo, luego me recuperé y cuando jugaba los torneos solamente pensaba en salir a ‘comerme el mundo’. Al final, me liberé de todas las lágrimas que solté en mi almohada por la impotencia y frustración que sentía por no poder jugar”

Así le fue a Camila en julio

El mes de julio para la cucuteña inició con un traspié bastante duro en Wimbledon. En la primera ronda del cuadro principal cayó ante la italiana Elisabetta Cocciaretto con parciales de 6-3 y 6-4 perdiendo una gran oportunidad de escalar varios puestos en el escalafón, no obstante; se reivindicaría en los torneos posteriores.

En el Abierto de Palermo, Osorio volvió a la tierra batida y allí realizó su mejor presentación del mes. En la primera ronda del torneo venció a la francesa Fiona Ferro con parciales de 7-6 y 6-1, posteriormente en octavos de final dejó atrás a la rusa Erika Andreeva con 6-7, 6-0 y 6-2, finalmente en cuartos de final cayó ante la egipcia Mayar Sherif por un resultado de 6-4 y 6-1.

Una semana después en la cancha M4 del The Club an der Alster donde se está llevando a cabo el Abierto de Hamburgo, la colombiana enfrentó a la italiana Martina Trevisan, la número 76 del mundo, por los octavos de final del cuadro principal del torneo y con un juego que no alcanzó a ser suficiente fue eliminada de la competición.

Con un tiempo total de juego de 1 hora y 24 minutos la raqueta del país de la bota venció a la tricolor con parciales de 6-1 y 6-3 avanzando así a los cuartos de final del certamen y obligando a Osorio a empacar las maletas.

Ahora, en lo que viene del calendario de la colombiana para impulsar su ubicación en el ranking serán un par de Masters 1000 (Cincinnati y China), algunos torneos categorizados WTA 500 y el último Grand Slam del año, el US Open.

Una reconocida marca deportiva se sumó al equipo de Camila Osorio

La reconocida empresa alemana Adidas fichó a la colombiana entre sus atletas para que siga representando al país y las mujeres en las canchas de todo el mundo. Camila Osorio vestirá la indumentaria y accesorios de la marca y oficialmente saldrá a las pistas de tenis en su próximo torneo en Cincinnati.

Adidas es la compañía deportiva más importante en el país que entre sus fichajes tiene a Luis Díaz, James Rodríguez, Linda Caicedo y Mariana Pajón, adicionalmente es el patrocinador oficial de la selección Colombia.