El representante Agmeht Escaf la emprendió contra Nicolás Petro, Armando Benedetti y el abogado Miguel Ángel del Río

El representante Agmeth Escaf junto al exdiputado del Atlántico Nicolás Petro Burgos, el senador Pedro Flórez, y el excongresista Gustavo Bolívar en un evento de la campaña presidencial del otrora candidato Gustavo Francisco Petro. (@agmethescaf)

No paran las consecuencias del terremoto político que generó el proceso penal en contra de Nicolás Petro Burgos, primogénito del presidente de la República, Gustavo Francisco Petro, quien es señalado por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito al recibir dinero, aparentemente de manera irregular, de controversiales personajes de la Costa Caribe, para financiar las actividades proselitistas de su padre, pero que, al parecer, no entregó para beneficiarse con esos recursos.

Ahora en el sonado escándalo se inmiscuyó Agmeth Escaf, uno de los representantes a la Cámara por Atlántico del Pacto Histórico, que en la noche del domingo 6 de agosto, publicó un extenso hilo de Twitter, con 14 trinos, en los que contó su versión acerca de cómo se desarrolló la campaña presidencial en ese departamento de la Región Caribe.

“¿Usted quiere saber qué pasó realmente en la campaña en el Atlántico y por qué he recibido tanto “fuego amigo” desde el día uno? Venga y le cuento lo que yo sé, mi versión de los hechos, porque estoy harto de las mil versiones que ruedan y que son todas difamatorias (sic)”, inició en sus publicaciones donde la emprendió contra Petro Burgos, sino también con el Armando Benedetti, y Miguel Ángel del Río, abogado simpatizante del jefe de Estado.

Trino en campaña de Agmeth Escaf. (Captura de pantalla)

Precisamente en uno de los trinos aseguró que el vástago del mandatario había recibido una oferta de Del Río para un millonario aporte.

“Un día, intentando limar asperezas y acercarme, Nicolás me hizo la siguiente pregunta: “¿cuánto tienes para poner tú para la campaña? Porque Miguel Ángel ofreció 500 millones” (sic)”, afirmó el representante cuando indicó cómo llegó a ser la cabeza de lista de los candidatos a la Cámara del Pacto Histórico en Atlántico.

Sostuvo Escaf que dentro de la colectividad del ‘petrismo’ él no era de buen recibo porque lo calificaban de ser el ‘Manguito’ que llegaría al Congreso de la República a defender los intereses del clan Char, y no los de Gustavo Petro, lo que implicó un distanciamiento con el vástago del mandatario y otros importantes políticos del Pacto.

“El candidato de Nicolás Petro, de Máximo Noriega, de Armando Benedetti y demás figuras políticas del Pacto en el Atlántico era sin duda alguna Miguel Ángel del Río Malo. Intentaron de todas las maneras imponerlo a pesar que al señor Del Río el pueblo atlanticense no lo conocía (sic)”, señaló.

Hilo de Agmeth Escaf sobre la campaña Petro en Atlántico. (Captura de pantalla)

La supuesta desavenencia persistió durante las actividades electorales en zona del Caribe porque el congresista terminó encabezando la lista, por decisión del otrora candidato presidencial, y negó que la esposa del hoy mandatario hubiera influido en ello.

“No fue porque así lo quisieron clanes de la costa o la primera dama (a quien no se cansan de difamar a toda hora) o el señor Eduardo Noriega como afirma Nicolás Petro. La decisión fue del presidente Gustavo Petro, de nadie más. Y su hijo lo sabe muy bien (sic)”, agregó.

Sin embargo, según el congresista, el vástago del jefe de Estado le insistió en aquel entonces en que el jurista fuera la cabeza de lista y le propuso que aspirara más bien a la cámara alta.

“En otro momento, e intentando mantener su compromiso con Miguel Ángel, Nicolás me salió con otra perla. Quiso convencerme para que le dijera a Petro que yo prefería ser senador, que me diera el puesto de Benedetti en la lista. Yo le contesté: dile tú eso a tu papá, yo no lo haré (sic)”, indicó.

Hilo de Agmeth Escaf sobre la campaña Petro en Atlántico. (Captura de pantalla)

Mantenerse en esa negativa tuvo consecuencias para Escaf, de acuerdo con lo que relató en Twitter, al punto que ni siquiera lo dejaban subirse al denominado ‘Petrobus’.

“El precio que pagué fue enorme. Fui discriminado. Hasta para entrar a la sede del Pacto tuve líos. Un día me informaron que Benedetti me había prohibido el acceso. Al #PetroBus jamás fui invitado. En los eventos de tarima no me dejaban poner mi publicidad porque no aportaba plata (sic)”, trinó.

Finalmente, recordó que fue electo con 165.000 votos y que se la ha jugado por las políticas del presidente Petro en la Comisión Séptima, y cuestionó que la Fiscalía General de la Nación lo incluyera en un organigrama que salió a relucir en una de las audiencias judiciales de Nicolás Petro, así como estaba dispuesto a responder ante la Justicia si allí lo consideraban pertinente.

“Por fortuna las verdades van saliendo y ya la gente que les creyó va entendiendo quién es quién y cuál es la verdad detrás de todo este asunto. Ya saben la razón del porqué me la pusieron tan difícil y por qué he sido objeto de tanto acoso cibernético por parte de las bodegas (sic)”, concluyó.