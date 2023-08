Ramón Jesurún es “una porquería”: Iván Mejía repartió críticas sin piedad y aseguró que Falcao debió retirarse a tiempo

Iván Mejía se despachó contra Ramón Jesurum y contra Falcao

Iván Mejía Álvarez es uno de los periodistas y comentaristas de fútbol más reconocidos y polémicos del país, pues a pesar de haberse retirado de la profesión hace más de cuatro años sigue generando controversias con las entrevistas que da a diferentes medios de comunicación.

Te puede interesar: Quién es Nicolás Petro, el polémico hijo del presidente, capturado por enriquecimiento ilícito

Durante su extensa carrera, nunca tuvo reparos para hablar de algunos personajes del fútbol colombiano. Recientemente fue invitado al programa Tribuna Deportiva, del diario la Vanguardia.com, y ese espacio hizo duros señalamientos en contra del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, y sobre otros referentes de la tricolor como James Rodríguez y Radamel Falcao García.

Entre tanto, Iván Mejía también se refirió a los periodistas César Augusto Londoño y Hernán Peláez, quienes fueron sus excompañeros en el espacio de Caracol Radio, El Pulso del Fútbol, y de Carlos Antonio Vélez.

Te puede interesar: Polémico mensaje de Paola Jara hizo explotar las redes sociales: “A veces lo desencartan a uno”

Pero, sin duda, de quien más habló fue del máximo dirigente del fútbol colombiano, Ramón Jesurún. “El juego me encanta, el fútbol me encanta, lo que no me gusta es el entorno del fútbol, no soporto los directivos, no soporto los tramposos”, dijo Mejía.

Luego en una ronda de preguntas en la que el periodista a cargo de la entrevista le mencionaba nombres, le preguntó por Ramón Jesurún y su respuesta fue tajante: “Qué porquería”.

Te puede interesar: Por qué la senadora del Pacto Histórico Martha Peralta podría perder la presidencia de la Comisión Séptima del Senado por haber tenido un hijo

Sobre Radamel Falcao García, fue de los pocos personajes de los que no se detuvo en elogios, pero sí dijo que debió retirarse hace rato: “Un señor, un gran futbolista y un hombre que hace rato debió tomar el camino del adiós pero no he entendido que hay que irse a tiempo”.

Cuando habló de su relación con Falcao, aseguró: “Yo tengo una buena relación con el, quiubo Rada, quiubo Iván, nunca me hizo un reclamo, nunca me dijo nada, los que si me matonearon fueron las hordas tuiteras de Falcao”.

Con el término “bodegas”, se refería a los seguidores del Tigre a quienes consideró que eran más peligrosos que los petristas, “las bodegas de Falcao cristianos, son terribles, las bodegas petristas son nada contra las bodegas de Falcao”

También se refirió a James Rodríguez diciendo que el nuevo jugador del Sao Paulo “fue una figurita en un momento determinado, hoy vive del recuerdo y de sus caprichos”.

Ante su llegada al equipo brasileño, este dijo que al exjugador del Real Madrid, Olimpiacos, Mónaco, Porto, entre otros equipos, se atrevió a vaticinar el futuro de Rodríguez en su nuevo club. “Mal, no dura dos meses cuando Felipe Melo lo encuentre en el primer partido y lo case a patadas, se enferma nuevamente el solo y no vuelve a jugar y le echa la culpa al técnico”, dijo Iván Mejía Álvarez.

También se refirió a la actualidad que vive el país bajo el mandato del presidente Gustavo Petro, de quien aseguró que está haciendo bien las cosas: “A mí me parece que el presidente lo está haciendo bien, me parece que está desmontando una serie de mitos, me parece que hay más presidente que gobierno, el es más que todo su cuerpo de colaboradores, no pienso que sea un gestor eficaz de la tarea gobernativa pero él me parece un hombre sano, correcto, bien intencionado”.

Y destacó que “si mañana hubiera que votar, volvería a votar por Petro, y me causa repugnación absoluta la manera en que la extrema derecha está intentando acabar con un designio democrático de 11.700.000 inventando chismes en que la prensa se ha dedicado todos los días a preguntarse más si los zapatos de Petro son Ferragamo, o si en que Verónica Alcocer baila o no baila, me parece que la campaña contra el presidente ha sido infame, vergonzosa, inicua”.