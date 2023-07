Rubén Blades le envió mensaje a Gustavo Petro, pero no fue el único: estos son algunos “vainazos” que el artista le ha enviado a líderes políticos

Rubén Blades, en una rueda de prensa que otorgó en México en 2018, aseguró que “la política es una responsabilidad de todos”. Recientemente se refirió al escándalo que involucra a Nicolás Petro, hijo del presidente colombiano Gustavo Petro. Foto: archivo particular

En medio del concierto que realizó en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá el pasado 29 de julio, Rubén Blades envió un mensaje al presidente colombiano Gustavo Petro. Los asistentes del evento no dejaron pasar desapercibido el acontecimiento y registraron las palabras del músico en videos que posteriormente circularon en internet.

Te puede interesar: Hasta Rubén Blades le dedicó canción al presidente Petro tras la captura de su primogénito

“A pesar de los problemas familia es familia, presidente, y cariño es cariño”, mencionó Rubén Blades. Gustavo Petro, en respuesta al cantante, le dedicó un trino en el que le agradeció por la mención. “Gracias por tu mensaje”, redactó el jefe de Estado colombiano.

Rubén Blades se presentó el 29 de julio al lado del Grupo Niche, La Sonora Ponceña, Tony Vega, Los hermanos Lebrón, Óscar D’ León, Yan Collazo, Maelo Ruiz.

Te puede interesar: Presidente Petro agradeció al salsero Rubén Blades por la dedicatoria que le hizo en su concierto en Bogotá

A pesar de los comentarios que generó la publicación a favor y en contra del cantante, esta no es la primera vez que el músico se involucra en temas de política. En mayo del 2022, el músico se refirió al líder del régimen en Venezuela, Nicolás Maduro, cuando estuvo cantando en el Coliseo de Puerto Rico. Mientras interpretaba María Lionza, el artista comentó: “A los venezolanos esperando que tengan la oportunidad de regresar a su país en democracia y libertad (...) Saca a Maduro de Venezuela, dale a su pueblo la libertad”.

Un año antes, en el 2021, Blades se refirió al entonces presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. “No reelijan al actual presidente, el tipo simplemente no sirve”, destacó en uno de los conciertos que hizo en su gira por el país norteamericano.

Te puede interesar: Juan Fernando Petro, también investigado por la Fiscalía, se refirió al arresto de su sobrino Nicolás Petro: “Es monstruosamente doloroso”

Rubén Blades es un músico que suele hablar de política activamente, tanto dentro de sus canciones, como entrevistas, siempre que tiene la oportunidad. La revista Shock, de hecho, relató, en una de sus más recientes publicaciones, algunas de las composiciones del cantante que tienen referencias políticas y sociales: Pablo Pueblo (1976); Pedro Navaja (1978); Tiburón(1981), GDBD (1984); Desapariciones (1984); El padre Antonio y el monaguillo Andrés (1984) y País Portátil (2009).

“El tiburón es la imagen del imperialismo, lo mismo en China que Rusia, en cualquier país, no es Estados Unidos. El imperialismo se define por sus actos. Mira lo que está sucediendo en Nicaragua. Yo trato de mantenerme al margen de derechas o izquierdas, aunque siempre tratan de etiquetarme”, dijo sobre la canción en el 2018.

En el año 2021, Blades se refirió al entonces presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Recientemente habló de Nayib Bukele Foto: captura de pantalla del Twitter de Gustavo Petro

En una entrevista con Agencia EFE, en enero del 2022, se refirió al Gobierno de Panamá. “¿Estará el electorado nacional dispuesto a rechazar en el 2024 la venenosa oferta del clientelismo partidista y elegir a un candidato(a) independiente y a una asamblea formada por independientes, para crear un nuevo paradigma administrativo y con él, al Panamá que puede ser? Esa es mi pregunta al país”, dijo.

En el 2014, en una entrevista con El Mundo, aseguró que aunque preferiría no hablar de política, lo veía necesario. “Preferiría no hacerlo, pero, francamente, no veo a nadie en Panamá que esté considerando reformular nuestro argumentario político presente, ni veo a alguien con la suficiente autoridad o credibilidad con la que explicar y aplicar su contenido a la población”, detalló.

De la misma manera, en una rueda de prensa que otorgó en México, en el 2018, aseguró que “la política es una responsabilidad de todos”. “En cualquier sociedad organizada. No por ser músico se excluye esa responsabilidad (...) No inventé el agua caliente. La primera vez que escuché canciones con comentario social fue en 1965, al Jongo Trio, de Brasil”, destacó.

Este año, en una conversación con el diario El Heraldo, Blades se refirió al polémico presidente de El Salvador, Nayib Bukele. “Lo que está haciendo Bukele tiene todo el sentido del mundo. Entonces la gente brinca a decir que el tipo está violando derechos humanos, pero, ¿dónde quedan los derechos de La sociedad? No sé bien qué está pasando en El Salvador, pero si Bukele está solo creando súper cárceles para sacar a la gente de circulación y no está trabajando por resocializar, él también está cometiendo un error. No es solo separar a la gente para que deje de matar, es cambiarlos en la medida de lo posible”, dijo sobre el político.