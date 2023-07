María Camila Osorio eliminada del Abierto de Hamburgo: así fue el difícil partido que perdió la colombiana

Con la reanudación de la temporada de polvo de ladrillo, la tenista colombiana María Camila Osorio volvió a tener acción en el circuito de tenis más importante del mundo, y con el objetivo de llegar a las últimas rondas de los torneos, la cucuteña aterrizó en Hamburgo para demostrar su buen nivel.

En la cancha M4 del The Club an der Alster, lugar donde se está llevando la competición germana, la colombiana enfrentó a la italiana Martina Trevisan, la número 76 del mundo, por los octavos de final del cuadro principal del torneo y con un juego que no alcanzó a ser suficiente fue eliminada de la competición.

Con un tiempo total de juego de 1 hora y 24 minutos la raqueta del país de la bota venció a la tricolor con parciales de 6-1 y 6-3 avanzando así a los cuartos de final del certamen y obligando a Osorio a empacar las maletas.

En el primer set Camila no encontró precisión en sus servicios y volvió a sufrir para la ejecución de los mismos, mientras que la europea tomó la raqueta finita desde el primer saque y doblegó rápidamente a su rival. Trevisan concretó una efectividad de conversión de primeros servicios en puntos del 65%, cifra suficiente para generar seis intentos de Break Point de los cuales cuatro fueron efectivos dejando a la colombiana por debajo en el marcador con un parcial inicial de 6-1.

En la segunda etapa del compromiso, Osorio intentó atacar con más fuerza, encontró más precisión en sus servicios, pero estos no fueron suficientes. Fue superior a la italiana en las primeras ejecuciones, pero sucumbió en las segundas, además llegó a tener cinco oportunidades de quebrar a Trevisan, pero no concretó ninguna cayendo en el segundo set con un parcial de 6-3.

El no poder aprovechar las oportunidades fue lo que terminó de definir la derrota de la cucuteña que ahora deberá perseguir el objetivo de disputar una final en otro torneo. A pesar de haber sufrido esta dura caída, fueron bastantes puntos positivos los que Camila se llevó a casa.

No solo es consciente de los aspectos en los que debe mejorar su juego, sino que también recibió un buen pago por su participación en el certamen. Por haber llegado a octavos de final Osorio sumó un total de €3,410 euros a su cuenta bancaria, lo que vienen siendo aproximadamente $14.890.228 millones de pesos colombianos.

Así le ha ido a Osorio en tierra batida este 2023

Desde que regresó de su lesión en abril la cucuteña participó en los torneos de Madrid, Barcelona, Roma, París, Palermo y Hamburgo donde destacó de gran manera en la tierra batida. Fueron 23 partidos en total los que jugó Osorio en esta superficie, incluyendo las rondas clasificatorias. De estos logró firmar un increíble balance de 17 victorias y 6 derrotas reflejando una gran actualidad en esta superficie.

La participación que más le ayudó a Serrano en la última actualización del ranking fue en el pasado Masters de Roma, allí logró llegar hasta los octavos de final jugando uno de sus mejores partidos de toda su carrera. En tercera ronda venció a la francesa Caroline Garcia la actual número 4 del mundo dejando en shock a todos los asistentes y ganándose el reconocimiento de toda la esfera del tenis.

En cuanto a su participación más reciente en el polvo de ladrillo, fuera del Abierto de Hamburgo, Osorio firmó una buena actuación en Palermo, Italia. En primera ronda la raqueta de 21 años de edad dejó atrás a la francesa Fiona Ferro con parciales de 7-6 y 6-1; posteriormente en octavos de final venció a la rusa Erika Andreeva con parciales de 6-7, 6-0 y 6-2 reflejando bastante jerarquía.

Finalmente en cuartos de final enfrentó y cayó ante la egipcia Mayar Sherif, la número 31 del mundo, con parciales de 6-4 y 6-1.