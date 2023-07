Periodistas en ESPN se “agarraron” por el resultado de los colombianos en el Tour de Francia

El colombiano fue uno de los tres pedalistas que culminó la carrera francesa. REUTERS/Benoit Tessier

Rigoberto Urán, del EF Education EasyPost, Egan Bernal, del Ineos Grenadiers, y Harold Tejada, del Astana Qazaqstan Team, fueron los colombianos que culminaron el Tour de Francia y llegaron hasta el paseo triunfal en París.

En esta ocasión el país no tuvo ningún representante dentro del top 30, una situación que no se presentaba desde hace una década. Los otros dos ciclistas que no pudieron seguir compitiendo fueron Esteban Chaves, quien en la fracción 14 no pudo terminar y tuvo que bajarse de la bicicleta, y Daniel Felipe Martínez, que no pudo estar presente al inicio de la jornada 15.

Aunque existían grandes expectativas con la presentación de los colombianos en el Tour de Francia, los resultados no fueron los más destacados en las clasificaciones o en los triunfos diarios; sin embargo, hubo quienes resaltaron las labores que cumplieron en sus respectivas escuadras. Las críticas en las redes sociales tampoco se hicieron esperar y el debate sobre los resultados ha sido muy común en estos últimos días.

Esto también se vio reflejado en la transmisión de ESPN en el que los panelistas debatieron sobre lo sucedido en la Grande Boucle y la participación de los colombianos en la carrera. El periodista argentino Mario Sábato pidió a Óscar Restrepo, Laura Lozano y Víctor Hugo Peña que calificaran a los ciclistas latinoamericanos en el Tour de Francia.

La exciclista Laura Lozano afirmó que a los corredores colombianos “les quedó faltando” teniendo en cuenta los resultados que obtuvieron en años anteriores. En ese momento Víctor Hugo Peña manifestó que “ninguno de los nuestros venía con el objetivo de hacer top 10 o top 5″. Mario Sábato respondió y dijo, “¿Cómo que no? Richard Carapaz, Daniel Felipe Martínez...”. Ante la interrupción del periodista argentino y de Óscar Restrepo, el excorredor colombiano manifestó, “Perdón, ‘Profe’, me dejan hablar o cómo hacemos para poder decir las cosas”.

El resto de panelistas trató de calmar la situación y realizaron algunas bromas al respecto. El ‘Profe’ Restrepo, como también se le conoce, le dio paso a Peña y le dijo, “Dale, Víctor, no te enojes, tranquilo… ‘el Campeón’ tiene derecho a reclamar, pero tampoco a regañar. Dale, Víctor, campeón”.

Para Víctor Hugo Peña, los tres colombianos que lograron terminar la carrera y llegar hasta la última jornada no tenían obligaciones de llegar a los puestos de privilegio en la carrera, sino que debían apoyar a los líderes de sus respectivas escuadras. Además, el expedalista manifestó que “no los vamos a disculpar” cuando se refirió a Daniel Felipe Martínez (Ineos Grenadiers) y Richard Carapaz (EF Education EasyPost) quienes sí estaban llamados a liderar sus respectivas escuadras, pero debido a unas caídas no pudieron continuar.

“Fue un año en el que las cosas no salieron bien, pero en ningún caso puedo decir que fue decepcionante o frustrante. Yo les pongo un 7″, aseguró Víctor Hugo Peña. Óscar Restrepo también los calificó y fue mucho más contundente al mencionar, “generoso… Le pondría de 2 a 3, no creo que sea para más. Me excusan la crudeza, pero no puede haber términos medios, uno gana o pierde el curso y perdimos el curso”. Laura Lozano los calificó con tres puntos y Mario Sábato les otorgó cuatro unidades.

La discusión se mantuvo y en un momento Óscar Restrepo le aclaró a Víctor Hugo Peña que “llevamos 67 etapas desde la última ganada por ‘Supermán’ López. Desde el año 2003 esta fue la única actuación sin un corredor en el top 20. Es un indicativo de que las cosas no van bien. Es lo que quiero que signifiques, no quiero que te comprometas, tú los respetas y ellos te respetan a ti. Pero, como críticos, tenemos que decir que el resultado en números no indica absolutamente nada”.

El exciclista trató de defender su punto y manifestó que la prensa y los aficionados no hacen nada para que los ciclistas colombianos vuelvan a destacar en las carreras más importantes, a lo que ‘el Profe’ Restrepo le respondió que eso era responsabilidad de las federaciones de ciclismo.

Tras la interrupción, Peña dijo: “Perdóneme, yo lo dejé hablar, ‘Profe’. Ellos tienen mucho que ver en la formación y las carreras del futuro, pero no en armar un equipo de ciclismo con todas la tecnología para estar acá (en Europa). Mi llamado a los empresarios de esta parte del mundo es a que se pongan la mano en el corazón”. Casi de inmediato Restrepo manifestó: ”Hay que reconstruir para que haya futuro y ya no hay futuro. No hay futuro con ‘Rigo’, tiene 37 años, ya va de salida, digámoslo, no podemos decir que ‘Rigo’ y Chaves son futuro”.

“Bueno, ‘profe’, toca que usted hable solo y nosotros escuchamos”, le reclamó Víctor Hugo Peña. La discusión se mantuvo debido a las calificaciones de los ciclistas colombianos y lo que fue su presentación en el Tour de Francia.