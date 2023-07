Exreina de belleza de Colombia asegura que desde pequeña habla con los Ángeles

Colombia conoció a Tatiana Castro como Señorita Colombia en el año 1994. Sin embargo, actualmente la ex reina nacida en Bogotá, pero que representó al Cesar en el reinado, se desempeña como consteladora familiar (trabajo de terapia emocional), pues está muy dedicada a cultivar su espiritualidad, después de asegurar que puede ver a los ángeles, una vivencia que experimenta desde muy pequeña, pero de la que tomó consciencia en la adultez.

Durante una reciente entrevista con el programa de entretenimiento, La red, la exreina de belleza comentó: “Desde muy niña me pasaban cosas, como que yo oía a los Ángeles, oía a Jesús, los veía. Me acuerdo que la primera vez, yo estaba en un desfile de Miss Colombia con Liliana Blanco, la primera vez que fui consciente de que era un Ángel real, yo decía: ¿Liliana tú lo ves?, un hombre hermoso que ya después identifiqué que era mi Ángel de la guarda y ella me decía: No; y yo sí lo veía y él pasaba y me sonreía”.

En vista de su experiencia religiosa, para el año 2006 Castro comenzó sus estudios en constelaciones familiares y cada vez más se fue vinculando con la Iglesia. Al día de hoy pone en práctica la técnica llamada ‘constelaciones cuánticas’, que definió en una pasada entrevista con el Canal RCN como “la fusión de dos técnicas, que lo que hace es que trae la parte cuántica para acelerar los procesos, para hacerlos más poderosos en los resultados y esto combinado con las constelaciones familiares antiguas hace que las cosas se resuelvan mucho mejor y mucho más rápido”.

Y por si no ha quedado claro lo que significa el término constelación familiar, en el programa Trendiando, la exreina también fue entrevistada al respecto: “Las constelaciones familiares lo que hacen es que rompen con bloqueos que vienen o de nuestros ancestros o que nosotros mismos en un momento dado nos hemos creado”. En este sentido, con este tipo de técnicas se busca ponerles fin a las conductas o patrones repetitivos dentro de una familia, dejar de repetir historias, pero también desbloquear cualquier otro patrón que se tenga en la vida con respecto al área laboral, romántico, etcétera.

Tatiana Castro, de reina de belleza conferencista y escritora

Fue a la edad de 20 años que Tatiana Castro recibió su título de Señorita Colombia, después de haber participado en el afamado concurso en nombre del departamento del Cesar. Posteriormente, se le vio desempeñarse como presentadora en programas como Despierta Colombia y Con M De Mujer. Sin embargo, atrás quedaron sus años como reina y como figura de la televisión colombiana, pues en la actualidad se dedica más que todo a ser conferencista, además de que también tiene una faceta como empresaria.

Y no solo eso, Castro también ha escrito varios libros y cuenta con dos bestsellers ¿de qué publicaciones se trata? Pues bien, para empezar de Manual para divorciadas, que según su sinopsis es un libro “para mujeres que desean volver a estar fuertes y superar la crisis que genera un divorcio. Uno de los principales objetivos es que tanto ellas como los que las rodean puedan enfrentar esta etapa de la vida superándola con éxito, encontrando las herramientas internas que las lleven a empoderarse y triunfar”.

Por el otro lado, también tiene ADN de un campeón: “El ADN de un campeón nos lleva a descubrir cómo utilizar las herramientas que llevamos dentro para maximizar nuestro potencial y así alcanzar las metas y sueños que nos han sido esquivos en el pasado”.

Pero además de hablar con los Ángeles, como asegura, de sus conferencias y sus libros, Tatiana Castro también ha expandido sus horizontes hacia lo financiero, por lo tanto, también se ha convertido en una coach en este sentido.