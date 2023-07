Ricardo Rozo habló de las ausentes en la selección Colombia Femenina: “Tienen nivel para ser parte del proceso”

El bogotano aseguró que Colombia tiene la mejor generación de futbolistas para hacer una buena copa del mundo.

El lunes 24 de julio de la selección Colombia Femenina debutará en la copa del mundo que se está disputando en Australia y Nueva Zelanda. Las Chicas Superpoderosas tendrán su primera presentación ante Corea del Sur desde las 9:00 p. m. (hora colombiana).

Te puede interesar: Mundial femenino 2023: así le fue a Colombia la última vez que participó en esta competición

Este será el tercer mundial femenino de mayores en el que participe un combinado nacional que además de las asiáticas se medirá en el Grupo H a Alemania y Marruecos, respectivamente.

A pesar de los inconvenientes por los que atraviesa el fútbol femenino en Colombia, esta disciplina ha dado grandes resultados tanto a nivel de selecciones como en clubes. Sin embargo, falta mucho camino por recorrer para consolidar un deporte practicado por mujeres en el país.

Te puede interesar: Melissa Ortiz: ella es la jugadora vetada de la selección Colombia que fue la encargada de darle la bienvenida a Lionel Messi

Si bien la primera aparición en competiciones oficiales de una selección Colombia femenina fue en 1998, fue hasta 2003 que la Tricolor tuvo actuaciones destacadas, ocupando el tercer lugar en la Copa América de ese año que tuvo como sede Perú.

Para 2010, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) nombró en la dirección técnica de la selección al entrenador bogotano Ricardo Rozo, que le imprimió al balompié femenino ese salto de calidad del que 13 años después se recogen los frutos de su trabajo.

Te puede interesar: Tras polémica por juego fuerte de Colombia ante Irlanda, jugadora defendió el juego de la “Tricolor”: “Teníamos que entrar duro, porque son más grandes”

Con Ricardo Rozo a la cabeza, la selección Colombia clasificó a su primer mundial femenino que tuvo desarrolló en Alemania en 2011. En aquella cita orbital las cafeteras quedaron eliminadas en la fase de grupos tras cosechar dos derrotas y un empate.

Previo al debut de la selección Colombia en el mundial femenino, Ricardo Rozo charló con Infobae Colombia en el que dio su opinión del equipo dirigido por Nelson Abadía, que no tuvo en cuenta a varias jugadoras que pasan por un buen momento a nivel internacional caso Yoreli Rincón y Natalia Gaitán.

En primer lugar, Rozo elogió a la selección cafetera por la calidad de jugadoras que tiene:

“Yo pienso que está es la mejor selección que hemos podido constituir a lo largo de los últimos años, tiene una mixtura de experiencia con juventud con jugadoras que tienen fogueo internacional, las niñas de experiencia tienen entre dos y tres mundiales, en Sudamericanos y categoría única”.

Y agregó: “Yo creo que es el mejor escenario para una presentación a nivel internacional (…) el equipo no se ha visto jugar mal, tiene buenas maneras (…) si en este escenario no hacemos una participación trascendente, creería yo que no hemos avanzado mucho, aunque hay equipos muy fuertes, antes nos veíamos muy lejos, pero puede ser un buen mundial para Colombia”.

En la cita orbital de 2015 que se realizó en Canadá, las Chicas Superpoderosas avanzaron hasta los octavos de final, siendo esta la mejor participación hasta el momento. Ricardo Rozo se refirió a si sería un fracaso que Colombia no avanzará a próxima instancia.

“Lo vería más como que nos quedamos estancados, la idea es que a medida de que va se creciendo se va madurando y los resultados lo van haciendo a uno más importante (...) por eso las características del equipo suman a favor de que haya una buena presentación a nivel internacional”.

Por otro lado, el extécnico de la selección Colombia se refirió a la ausencia de jugadoras como Natalia Gaitán, Yoreli Rincón e Isabella Echeverri, esta última recientemente anunció su retiro del fútbol.

“A mi me sorprende que una niña como Natalia Gaitán, Yoreli Rincón e Isabella Echeverri con fogueo en Europa, que tienen edad y que tienen nivel para ser parte de ese proceso, no estén incluidas”.

Ricardo Rozó reforzó su argumento recordando que la experiencia de este tipo de jugadoras es importante para un campeonato tan importante como lo es una copa del mundo.

“En algún momento puede ser importante porque la presión que se maneja, el estrés competitivo, la carga emocional que tiene jugar un mundial, la responsabilidad que hay al frente pues obviamente requiere de que esas jugadoras con experiencia estén ahí”.

En cuanto a la presión que hay sobre Linda Caicedo afirmó: “Arrancó como un referente de la selección sub-17 y sub-20 y terminó siendo figura. Después jugó la Copa América con la selección de mayores y teníamos como referencia a Catalina Usme y otras futbolistas, y todos los ojos terminaron sobre Linda Caicedo y su capacidad de resolución, además de sus participaciones a nivel de los mundiales, pero la categoría de mayores es diferente como también lo es el nivel de exigencia y competitividad, puede que ella sea figura de Colombia, no sé si del mundial”.