“Preocupante el nivel de desconexión con la realidad y su evidente psicopatía”: Enrique Gómez sobre el discurso de Petro

Nuevamente, el presidente Gustavo Petro es foco de críticas por cambiar a último momento eventos que hacen parte de su agenda presidencial en varias regiones del territorio nacional.

Por eso, el excandidato presidencial Enrique Gómez arremetió contra Petro porque, al parecer, el jefe de Estado habría dejado plantadas a unas 2.500 personas en Bucaramanga que lo esperaban en el Coliseo Bicentenario para una jornada de ‘Gobierno escucha’.

Además, pidió conocer el estado de salud mental de Gustavo Petro, pues considera que no está en capacidad para gobernar.

“¿Otra vez “enrumbado” Gustavo Petro? Por cada dos horas de eventos que comienzan atrasados, Petro deja tiradas a poblaciones enteras. Repetimos: es necesario que nos permitan conocer el estado de salud general y por supuesto mental del autócrata. Esta vez no llegó a Bucaramanga”, dijo Gómez en su cuenta de Twitter.

Enrique Gómez también calificó como “un asunto psiquiátrico” las declaraciones del presidente Petro en distintos escenarios. Así respondió al discurso del mandatario en la instalación del Congreso el pasado 20 de julio:

“Desde Salvación Nacional seguimos adelantando las acciones pertinentes para que nos den explicaciones sobre la salubridad mental del autócrata Gustavo Petro: según su discurso, el sol, la luna y los mares aparecen con él, por supuesto La República... Preocupante el nivel de desconexión con la realidad de Petro y su evidente psicopatía”.

Críticas al presidente Petro por no hacer presencia en Quetame

Fuertes críticas ha recibido Gustavo Petro por no hacer presencia en Quetame, Cundinamarca, lugar donde se presentó una avalancha mortal durante la noche del 17 y la madrugada del 18 de julio, y cuya cifra de víctimas ascendió a 26 personas fallecidas, tres personas desaparecidas y seis personas lesionadas.

Desde el pasado 19 de julio, cuando Petro viajó a San Andrés para estar en el desfile de las Fuerzas Militares con ocasión a la celebración de la Independencia de Colombia, varios dirigentes políticos expresaron su rechazo frente a la decisión del presidente de viajar al archipiélago, en vez de atender la emergencia en Quetame. Así se pronunciaron en Twitter:

Ernesto Macías Tovar, exsenador del Centro Democrático, criticó al presidente por estar “desentendido” de la realidad del país: “Gustavo Petro totalmente desconectado de la realidad del país. Va a cumplir un año con el mismo discurso politiquero, mientras el país está tomado por la violencia y la corrupción de su gobierno. Y ojalá le cuenten que en Quetame ocurrió una tragedia”.

El excandidato presidencial Enrique Gómez señaló: “Petro no gusta de la incomodidad, lo de él es pasear, seguir de vacaciones. Usted no debería estar en San Andrés, ya para qué, vaya a Quetame que es donde se necesita su “liderazgo”. Ah verdad, lo suyo es evadirse del cargo y allá a lo mejor no puede mucho”.

Marelen Castillo, representante a la Cámara y exfórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández, calificó de “indolente” al mandatario: “Presidente Gustavo Petro, que bueno que por fin le cumpla a los sanandresanos, pero ¿los ciudadanos de Quetame no merecen, al menos, un acompañamiento un par de horas? Que indolencia con la gente ante la tragedia en Cundinamarca y los Llanos, que son afectados por la avalancha”.

Por su parte, el senador Jota Pe Hernández, escribió en su cuenta de Twitter: “Que alguien le informe a este señor, que mientras viaja a otros países creyéndose ridículamente el salvador del mundo, Colombia, país del cual es presidente, sufre tragedias, como la de Quetame. Ya van 15 muertos y al parecer no sabe. Una de sus focas pare de aplaudir y cuéntele”, dijo el congresista de la Alianza Verde el pasado 19 de julio.